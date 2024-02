เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “ราชินีหย่าร้าง • Queen of Divorce” [2024]

ชื่อสากล : Queen of Divorceชื่อไทย : ราชินีหย่าร้างชื่อเกาหลี : 끝내주는 해결사 | kkeut-nae-ju-neun hae-kyeol-saแนวซีรีส์ : ดราม่า • กฎหมายเรตซีรีส์ : 15+ผู้ผลิต : How Pictures • Drama House Studio • SLLผู้กำกับ : พัคจินซ็อก (Park Jin-seok) • ชาย • ผลงานกำกับซีรีส์ “Sell Your Haunted House” (KBS, 2021)ผู้เขียนบท : จองฮีซอน (Jung Hee-sun) • หญิง • ผลงานเขียนบทซีรีส์ “Drama Stage 2020 - Big Data Romance” (TVING, 2019)ออกอากาศในเกาหลีทาง : ช่อง JTBC, สตรีมมิ่ง • Netflix Korea • TVINGจำนวนตอนออกอากาศ : 12 ตอนจบตอนละ : 65 – 70 นาทีวัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี เวลา 20.50 น. (ตามเกาหลี)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 31 มกราคม – 7 มีนาคม 2567ออกอากาศในไทย รับชมอย่างถูกลิขสิทธิ์ทาง : Viu ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี เวลา 20.15 น. (ตามไทย) เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2024 เป็นต้นไปชีวิตการเป็นลูกสะใภ้ตระกูลใหญ่เจ้าของสำนักงานกฎหมายชายุล บริษัทกฎหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ นอกจากถูกสามีทรยศหักหลังไปมีผู้หญิงคนอื่นเป็นว่าเล่นรายล่าสุดคือ “นายูมี” เธอยังไม่เคยได้รับการยอมรับในฐานะสะใภ้จาก “ชาฮีวอน” (รับบทโดย นาย็องฮี) แม่สามีเลย ไม่ว่าจะพยายามทุ่มเททำงานทนายว่าความชนะคดีดังๆ สร้างชื่อให้สำนักงานกฎหมายชายุลมากเพียงใดก็ตาม แถมประธานชายังแสดงท่าทีรังเกียจดูแคลนแม่ของซาร่าซึ่งเปิดร้านอาหารต๊อกบกกีรสมือแม่โดยไม่ไว้หน้า สิ่งเดียวที่หล่อเลี้ยงซาร่าให้อดทนอดกลั้นมาได้ตลอดนั่นก็คือ “โนซอยุน” (รับบทโดย จองมินจุน) ลูกชายวัยน่ารักของเธอนั่นเองเป้าหมายของชาฮีวอน คือการเปิดโรงเรียนกฎหมาย สร้างอาณาจักรชายุลทาวน์ เมื่อรู้ว่าคุมลูกสะใภ้ทนายความสุดเก่งและแกร่งไม่อยู่แน่ๆ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายประธานชาจึงหลอกเอาตราประทับส่วนตัวของสะใภ้ไปใช้ ให้ซาร่าทำทีเป็นหย่ากับยุลซองหลอกๆ แล้วยกซอยุนให้เป็นสิทธิ์ในความดูแลของยุลซองคนเดียว ที่ร้ายสุดก็คือจัดแจงให้ลูกชายไปแต่งงานใหม่กับ “ฮันจีอิน” (รับบทโดย อีซออัน) ลูกสาวสุดสวาทของประธานกรรมาธิการนิติบัญญัติและตุลาการ โดยมีสินสอดเป็นโรงเรียนกฎหมาย!!ซาร่าถูกทั้งสามีทรยศและแม่สามีหักหลัง จู่ๆ เธอก็กลายเป็นผู้หญิงหย่าร้างและต้องติดคุกในคดีการเข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาติอย่างผิดกฎหมายของโนซอยุน ที่ประธานชาวางแผนโยนความผิดให้ซาร่าเต็มๆเพื่อเขี่ยเธออกไปจากครอบครัว ซ้ำร้ายแม่ก็มาฆ่าตัวตายทิ้งเธอไปอีกคน หลังจากที่สูญสิ้นทุกอย่าง เมื่อพ้นโทษออกมาคิมซาร่าตัดสินใจเข้าทำงานในบริษัทโซลูชั่น ดูแลคดีการหย่าร้างสามีภรรยา ตามคำชวนของ “ซนจางมี” (รับบทโดย คิมซุนยอง) นอกจากนี้ ทนายความที่ซีอีโอซนจางมี แนะนำมาให้ก็ไม่ใช่ใครอื่น แต่เป็น ดงกีจุน ที่ถูกบีบให้ออกจากการเป็นอัยการหลังไปเหยียบตาปลาของประธานโนยุลซองเข้าซาร่าเชื่อว่าการแต่งงานคือสุสานของความรัก ขณะที่แฟนเก่าของเธอ กีจุน ซึ่งโผล่มาหลังจากเวลาผ่านไปแปดปี กีจุนยังคงเชื่อมั่นว่าการแต่งงานคือการเติมเต็มความรักให้สมบูรณ์ หลังจากได้รู้ว่ายุลซองอยู่เบื้องหลังการทำให้อาชีพอัยการของกีจุนสิ้นสุดลง และยังมีส่วนเกี่ยวข้องการกับเสียชีวิตของของคิมซาร่า สองอดีตคนเคยรักจึงร่วมมือกันเพื่อการแก้แค้นอันยิ่งใหญ่สำหรับเป้าหมายของซาร่าในเวลานี้คือ “สูญ” ทำให้ทรัพย์สินหรือรายได้ของยุลซองกับประธานชาเป็นศูนย์ หรือจับเขาเข้าตะรางเพื่อให้สูญเสียอิสรภาพ นั่นเป็นทางเดียวที่เธอจะได้ลูกชายกลับคืนมา• อีจีอา (E Ji-ah) รับบทเป็น คิมซาร่า- ทนายคดีหย่าร้างเก่งรอบด้าน เป็นสะใภ้ตระกูลใหญ่เจ้าของสำนักงานกฎหมายแนวหน้าของเกาหลี แต่ถูกสามีทรยศและแม่สามีหักหลัง จนลุกขึ้นมาจัดการกับคดีหย่าร้างด้วยเล่ห์เหลี่ยมสุดแพรวพราว ลงโทษเหล่าสามีภรรยาที่ทำให้คู่ของตัวเองต้องทุกข์ทน• คังกีย็อง (Kang Ki-young) รับบทเป็น ดงกีจุน- อดีตคนรักนักกฎหมายไส้แห้งของคิมซาร่า อัยการหนุ่มขาลุยแผนกคดีอาญาสาม ประจำสำนักงานอัยการเขตตะวันตกเฉียงใต้ ทนเห็นคนเลวเป็นผู้ชนะไม่ได้ ต่อมาถูกหัวหน้าบีบให้ต้องออกจากการเป็นอัยการ และกลายมาเป็นทนายความของบริษัทโซลูชั่นร่วมทีมกับอดีตคนรัก• โอมินซ็อก (Oh Min-suk) รับบทเป็น โนยุลซอง- สามีของคิมซาร่า ซ่อนความอำมหิตและเลือดเย็นเอาไว้อย่างมิดชิดภายใต้รูปลักษณ์ดูดี• นายองฮี (Na Young-hee) รับบทเป็น ชาฮีวอน- แม่ของโนยุลซอง ประธานใหญ่สำนักงานกฎหมายชายุล แม่สามีผู้ร้ายกาจและไม่ไว้ใจใครเลยนอกจากตัวเอง• คิมซุนยอง (Kim Sun-young) รับบทเป็น ซนจางมี- ซีอีโอของบริษัทโซลูชั่น สุดยอดผู้เชี่ยวชาญการหย่าแห่งเกาหลีใต้ เป็นคนชักชวนให้คิมซาร่ามาทำคดีหย่าร้าง เพราะประทับใจที่ซาร่าเคยช่วยตนจนชนะในคดีฟ้องหย่าสามีจอมโหด• ซอฮเยวอน (Seo Hye-won) รับบทเป็น คังบ็อม- ผู้ช่วยที่รู้ใจคิมซาร่าในทีมงานโซลูชั่น ทำงานร่วมกันมาตั้งแต่อยู่ที่ สำนักงานกฎหมายชายุล• อีแทกู (Lee Tae-gu) รับบทเป็น ควอนแดกี- แฮ็กเกอร์หนุ่ม หนึ่งในทีมงานของโซลูชั่น• จองมินจุน (Jeong Min-jun) รับบทเป็น โนซอยุน- ลูกชายวัยน่ารักที่ถูกพรากไปจากอกคิมซาร่า• อีซออัน (Lee Seo-an) รับบทเป็น ฮันจีอิน- ภรรยาใหม่ของโนยุลซองที่ผู้เป็นแม่จัดการมาให้เรียบเรียงจาก : viu.com, soompi.com, wikipedia.orgภาพประกอบจาก : FB JTBC Drama, Viu Thailand