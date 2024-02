ศิลปะสมัยใหม่คืออะไรกันแน่ !?

ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดโรงละคร ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุโกมล ชั้น 6 อาคารมหาจักรีสิรินธร นำเสนอละครเวทีคอมเมดี้ เสียดสีเบาๆ เขย่าต่อมรับรสทางศิลปะแรงๆ เรื่อง ARTเมื่อสังคมถึงคราวต้องตั้งคำถาม ว่าจริงหรือที่เราสามารถวิจารณ์ศิลปะหรือสิ่งใดๆ ด้วยความเป็นกลางอย่างแท้จริงโดยปราศจากภูมิหลัง การศึกษาและสถานภาพทางสังคมของแต่ละคน ศิลปะมีจริงหรือไม่ ด้วยตัวของมันเปล่าๆ ถ้าไม่มีคนมาให้ค่ามัน และสุดท้ายแล้วคุณค่าหรือความพอใจต่อสิ่งหนึ่งวัดกันด้วยอะไรART เป็นเรื่องราวของเพื่อนสนิทสามคนที่ต้องมาผิดใจกันเพราะภาพเขียนสีขาวลายเส้นสีขาวภาพเดียว เมื่อ ป้อม (ปวิตร มหาสารินันทน์) ซื้องานศิลปะมาในราคาล้านสองด้วยใจบันดาลแรง และความมั่นใจว่าเป็น “ซอฟต์พาวเวอร์” แต่ ดำ (ดำเกิง ฐิตะปิยศักดิ์) กลับเห็นว่าเป็น “ส้นตีนพาวเวอร์” นิ (นิกร แซ่ตั้ง) เพื่อนของทั้งสองผู้กำลังสาละวนกับการจัดงานแต่งงาน ต้องพยายามสร้างความสมานฉันท์ผสมพันธุ์ข้ามขั้ว แต่เหมือนจะยิ่งทำให้เรื่องวุ่นวายเข้าไปอีกART เป็นผลงานละครเวทีรางวัล Moliere Award (ฝรั่งเศส) Tony Award (สหรัฐอเมริกา) และ Laurence Olivier Award (อังกฤษ) ของ ยัสมีนา เรซา (Yasmina Reza) กำกับการแสดงในบทดัดแปลงใหม่ให้เข้ากับบริบทไทยปัจจุบัน โดยผู้กำกับมากความสามารถ ภัทรสุดา อนุมานราชธน ที่สร้างผลงานดีๆ ออกมาแล้วมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Stick Figures : คนก้างปลา หรือ My Mother’s Kitchen จับเอา 3 นักแสดงยอดฝีมือ ได้แก่ 2 ศิลปินศิลปาธร ดำเกิง ฐิตะปิยศักดิ์, นิกร แซ่ตั้ง และปวิตร มหาสารินันทน์ นักแสดงที่ได้รับเหรียญอิสริยาภรณ์ชั้นอัศวิน สาขาศิลปะและอักษรศาสตร์ อดีตผู้อำนวยการหอศิลปกรุงเทพฯ มาร่วมงานกัน จนเป็นเคมีที่ลงตัวเมื่อจับสามเซียนวงการละครเวทีมาระเบิดความเก๋า กับเรื่องราวแสบๆ คันๆ ของคำว่าศิลปะ ทำให้ละครเรื่อง ART ประสบความสำเร็จในทุกเวทีทั่วประเทศ ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในทางที่ดีมากมายจากผู้ที่ได้รับชม ART ได้ออกทัวร์จัดแสดงที่ต่างจังหวัด ทั้งในโรงละคร หอแสดงดนตรี หอประชุม หอศิลป์ ฯลฯ 40 รอบบน 13 เวที ใน 8 จังหวัดครบทุกภาค ในงานประกาศรางวัลละครเวทีและนาฏศิลป์ร่วมสมัยประจำปี 2563-2565 (IATC Thailand Dance and Theatre Awards 2020-2022) ละครเวทีเรื่อง ART ได้รับ 4 รางวัลคือ ละครเวที (ละครพูด) ยอดเยี่ยม, การกำกับการแสดงยอดเยี่ยม (ภัทรสุดา อนุมานราชธน), การแสดงยอดเยี่ยมโดยศิลปินชาย (นิกร แซ่ตั้ง), และการแสดงยอดเยี่ยมโดยนักแสดงกลุ่มอีกด้วยละครเวที ART ที่จะจัดขึ้นที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งนี้เป็นเวทีที่ 14 ของ ART จัดขึ้น 5 รอบการแสดงในวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2567 การแสดงเป็นภาษาไทย มีคำแปลภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสฉายประกอบทั้งเรื่อง ครั้งนี้พิเศษสุด จัดที่นั่งผู้ชม 4 ด้านเปิดมุมมองและประสบการณ์ใหม่ใกล้ชิดการแสดง ละครยาว 90 นาที ไม่มีพักครึ่งเวลา โดยในการแสดงรอบแรก รัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศส จะจัดพิธีมอบเหรียญอิสริยาภรณ์ชั้นอัศวิน สาขาศิลปะ และอักษรศาสตร์ ให้แก่ ผู้กำกับการแสดง ภัทรสุดา อนุมานราชธน โดยมีที่ปรึกษาทูตฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย Mrs. Ève Lublin เป็นผู้แทนมอบ และในการนี้ จะมีแขกรับเชิญมาร่วมเสวนาหลังจบการแสดงทุกรอบ ได้แก่ อาจารย์กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน (นักวิจารณ์) ผศ.ดร.คารินา โชติระวี (นักแปล) กัลปพฤกษ์ (นักวิจารณ์) เป็นต้น #ARTatArts #ละครอักษร #DramaArtsChulaART จัดแสดงที่ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ (จอดรถที่อาคารจอดรถ 2 ถนนอังรีดูนังต์ หรือเดินจากสถานี BTS สยาม ทางออกที่ 6 ประมาณ 7 นาที)ละครเวที ART ทั้ง 5 รอบการแสดงวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 รอบ 19.30 น.วันศุกร์ที่ 2 กุมพาพันธ์ 2567 รอบ 14.00 น. และ 19.30 น.วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 รอบ 19.30 น.วันอาทิตย์ 4 กุมภาพันธ์ 2567 รอบ 14.00 น.บัตรราคา 600 บาท พิเศษ! นักเรียน นิสิต นักศึกษาราคา 300 บาทจองบัตรได้ที่ Ticketmelon สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2218 4802 or 08 1559 7252 email : ChulaDrama.Tickets@gmail.com และ Facebook Drama Arts Chula