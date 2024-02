Review ซีรีส์ : “A Shop for Killers - ร้านลับนักฆ่า” ซีรีส์ใหม่ของโอปป้า “อีดงอุก” ทั้งมันและโหดแบบจุกๆ กันไปเลย!

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่โอปป้า 'อีดงอุค' ตีบทบาทได้ขาดกระจุยเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือหล่อเซอร์มากเว่อร์ จนเราลืมไปเลยว่า เขาเคยเป็นคุณจิ้งจอกเก้าหางมาดเนี้ยบในซีรีส์ เทพบุตรจิ้งจอกเก้าหาง (Tale of The Nine Tailed 1938 - 2023) มาก่อน เรื่องนี้โอปป้าสวมบทเป็นชายหนุ่มสุดลึกลับเจ้าของร้านขายอาวุธสำหรับเหล่านักฆ่าใน "A Shop for Killers" ซีรีส์แอ็กชั่น-ดราม่าแน่นฉากต่อสู้อย่างโหด งานโปรดักชั่นดีเต็มสิบไม่หัก เนื้อเรื่องให้ฟีลเหมือนหนังของเฮียวิคใน 'John Wick' ผสมผสานกับหนังสายลับที่มีเทคโนโลยีสังหารล้ำ ๆ มาอวดของเล่นกันให้ฉ่ำทั้งเรื่องร้านลับนักฆ่า (A Shop for Killers-2024) ว่าด้วยเรื่องราวของอดีตทหารรับจ้างที่ผันตัวเป็นเจ้าของร้านค้าอาวุธสงครามแบบลับ ๆ แต่แล้วเขากลับตกเป็นเป้าสังหารของศัตรูคู่อาฆาต ที่ฆ่าล้างตระกูลของเขาอย่างเหี้ยมโหดจนเหลือแค่โอปป้ากับหลานสาวเพียงคนเดียวเท่านั้น ซีรีส์ 8 ตอนที่ออนแอร์ทาง Disney+ จะทำคุณหายใจไม่ทั่วท้อง โดยเฉพาะคนที่ชอบซีรีส์แนวบู๊แอ็กชั่นต้องแวะมาเช็กอินที่ร้านลับของเทพบุตรนักฆ่าคนนี้ให้ไว!ซีรีส์ใช้วิธีเล่าเรื่องผ่านเหตุการณ์ปัจจุบันสลับกับอดีตที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างอา-หลาน ที่ดันเข้ามาเกี่ยวข้องกับสงครามของเหล่านักฆ่ามืออาชีพ A Shop for Killers สร้างจากนิยายเรื่อง "The Killer's Shopping Mall" ผลงานของคังจียอง ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มนักอ่านชาวเกาหลี จนผู้กำกับอีควอน (จากซีรีส์ My Ordinary Love และ Door Lock) ต้องจับมือกับโนคยูยอบ มาถ่ายทอดเรื่องราวของร้านลับนักฆ่าในรูปแบบซีรีส์ พร้อมเอนเตอร์เทนผู้ชมด้วยฉากบู๊แอ็กชั่นแบบจัดเต็มทุกอีพีแค่ฉากเปิดก็ชวนให้เราติดหนึบไปกับการเอาชีวิตรอดจากนักฆ่าของจองจีอัน (รับบทโดย คิมฮเยจุนจากซีรีส์ Kingdom) หลานสาวของจองจินมัน (รับบทโดย อีดงอุค) ที่โดนถล่มจากทีมนักฆ่าและโดรนสังหารแบบไม่ทันตั้งตัว ก่อนที่เรื่องราวจะเล่าย้อนกลับไปถึงต้นตอของเรื่องราวทั้งหมด ซึ่งเริ่มต้นจากจองจินมันและธุรกิจลับของเขา ที่ดึงให้จองจีอันต้องตกเป็นเหยื่ออันดับหนึ่งของทีมนักฆ่าตัวตึงของวงการหลังจากที่จองจินมันหายตัวไปไม่ส่งข่าวนาน 8 ปี 8 เดือน เขาก็กลับมาหาครอบครัวที่มีแม่ พี่ชาย พี่สะใภ้ และหลานสาวตัวน้อย อาศัยอยู่ในอพาร์ทเมนท์เล็ก ๆ อย่างสุขสงบ จนทำให้ทุกคนต้องถูกสังหารและเหลือเพียงจองจีอันเท่านั้นที่รอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิด ด้วยสัญชาตญาณการเอาตัวรอดได้อย่างเหลือเชื่อของเด็กหญิงอายุไม่กี่ขวบ หลังจากนั้นจองจีอันก็อยู่กับอาผู้แสนลึกลับเพียงสองคน ซึ่งอาก็พยายามสอนให้เธอรู้จักเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างการปล่อยหลานไว้บนเขาให้เอาชีวิตรอดจากฝูงหมาป่า และฝึกฝนมวยไทยกับลูกน้องคนสนิทของอา "พศิน" (รับบทโดย คิม-มิน) แถมยังมีพฤติกรรมแปลก ๆ มากมายที่ทำให้เธอตั้งคำถามมาโดยตลอดแต่แล้ววันหนึ่งอาของเธอก็ฆ่าตัวตายไปแบบไม่ทันบอกกล่าว ไม่แม้แต่จะทิ้งจดหมายลาตายไว้สักนิด แถมยังฆ่าตัวตายด้วยวิธีประหลาด ๆ ที่ดูคล้ายการฆาตกรรม แต่ตำรวจกลับไม่แม้แต่จะไขคดี ทำให้เธอกลายเป็นผู้รับมรดกร้านลับของอาไปโดยปริยาย นับแต่วันนั้นชีวิตของจองจีอันก็ไม่รู้จักคำว่า "สงบสุข" อีกเลย เพราะแต่ละวันต้องหาวิธีเอาชีวิตรอดจากทีมนักฆ่า ไปพร้อมกับการไขความลับของธุรกิจสุดดาร์กที่อาแท้ ๆ ทิ้งไว้ให้กับเธอ ชนิดที่ทำให้จองจีอันถึงกับอึ้งไปเลยว่า ตกลงบ้านของตระกูลจองเป็นคลังของกองทัพเกาหลีเลยหรือเปล่า...บร๊ะเจ้า!!!ในโชคร้ายยังมีความโชคดีอยู่บ้าง เพราะอาของเธอได้ส่งนักฆ่าหญิงระดับเอสคลาสมาคอยคุ้มกันจองจีอัน รวมถึงสอนเทคนิกการป้องกันตัวและบอกให้เธอรู้จักโค้ดลับอย่างการตะโกนเรียกชื่อ "จองจินมัน" 3 ครั้ง เมื่อต้องเจอกับสถานการณ์อันตราย แถมยังซ่อนอาวุธสงครามไว้ทุกมุมของบ้าน รวมถึงดัดแปลงเฟอร์นิเจอร์และวัสดุต่าง ๆ ภายในบ้านเป็นป้อมปราการของกองทัพ ขนาดตู้เสื้อผ้ายังกันกระสุนและอาวุธสงครามได้อีกด้วยนอกจากนี้ ผู้กำกับฯ ยังใช้เทคนิคการเล่าเรื่องราวผ่านตัวละครต่าง ๆ ในทุกอีพี เพื่อให้ผู้ชมรับรู้เบื้องหลังของแต่ละตัวละครไปพร้อมกับจองจีอัน เหมือนเราอยู่ร่วมในเหตุการณ์เดียวกับจองจีอันและพยายามต่อจิ๊กซอว์ไปพร้อมกับเธอ แถมยังชวนให้เรารู้สึกคลางแคลงใจในทุกตัวละครที่โผล่เข้ามาในชีวิตของจองจีอัน เพราะบางคนที่ดูเป็นมิตรก็อาจจะเป็นพิษไปแบบน่าขนลุกสุด ๆ เลยล่ะที่น่าสนใจไม่แพ้ฉากแอ็กชั่น คือเราจะเห็นไหวพริบของคู่อา-หลานที่รู้ทันคู่ต่อสู้ แม้จองจีอันจะพลาดพลั้งไปบ้างแต่ก็กู้สถานการณ์กลับมาได้ โดยเฉพาะจองจินมันที่เตรียมการไว้อย่างรอบคอบ สมกับที่เคยเป็นถึงหัวหน้าทีมทหารรับจ้าง ผู้ยึดมั่นในภารกิจและเคร่งครัดในกฎระเบียบ แต่เมื่อเขาต้องเจอกับคู่ปรับที่เป็นไซโคพาธ จองจินมันก็ไม่ประมาทและ "เล่นตามน้ำ" ให้ศัตรูตายใจ จนเราอดสงสัยไม่ได้ว่า จองจินมันตายแล้วจริง ๆ หรือ?อีกหนึ่งความมันของ A Shop for Killers อยู่ที่ห้องแห่งความลับของจองจินมัน ที่เขาดัดแปลงห้องทำงานชั้นใต้ดินของบ้าน ให้กลายเป็นคลังอาวุธขนาดมหึมาและมีเทคโนโลยีสุดล้ำไว้แบบจัดเต็ม รวมถึงเปิดเผยธุรกิจสีเทาในโลกออนไลน์ของจองจินมัน ที่เขาได้จัดแบ่งลูกค้าออกเป็น 4 คลาส ได้แก่ คลาสสีแดง = มือสังหาร, คลาสสีม่วง = สายลับ, คลาสสีเหลือง = ทีมเก็บกวาด และคลาสสีเขียว = ผู้ได้รับการปกป้องขั้นสูงสุด โดยมีแค่จองจินมันและจองจีรันเท่านั้น ที่ได้รับสิทธิพ