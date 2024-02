คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบ “King of Rock n' Roll” Elvis Presley

บ่ายวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ศาลาเฉลิมกรุงจัดคอนเสิร์ตแรกแห่งปี “King of Rock n' Roll” Elvis Presley รำลึก เอลวิส เพรสลี่ย์ ราชาเพลงร็อคแอนด์โรล เปิดเวทีด้วยพิธีกร โกมุท คงเทศพิธีกรนำเข้าสู่งานคอนเสิร์ต หลังจากนั้นเหล่าศิลปินเอลวิสเมืองไทยขึ้นมาขับร้องเพลงฮอตฮิตของศิลปินเอลวิสที่ยังตราตรึงอยู่ในใจผู้ฟัง เริ่มต้นด้วย มานูเอล ตอยยีบี เอลวิสรุ่นใหญ่ที่ถอดแบบเสียงร้องได้เหมือนต้นฉบับ ต่อด้วย อาเธอร์ ฮูเซ็น นักร้องที่รักการร้องเพลงเอลวิสเป็นชีวิตจิตใจ เล็ก เพรสลี่ย์ นักร้องที่ร้องเพลงช้าของเอลวิสได้ไพเราะจับใจ ต่อด้วย วสุ แสงสิงแก้ว เอลวิสหนุ่มหล่อแห่งวงการบันเทิงที่มีลีลาท่าเต้นร็อคแอนด์โรลแสนเร้าใจ นนทิยา จิวบางป่า นักร้องหญิงสาวซ่าส์ที่มาในรูปแบบเอลวิสครั้งแรกบนเวทีศาลาเฉลิมกรุง, ศตวรรษ ตุงคะรัต ทายาทวิสูตร ตุงคะรัต ผู้สืบสานตำนานเอลวิส ตามผู้เป็นพ่อ ร่วมด้วยนักร้องแชมป์เยาวชนจากเวที “โก๋หลังวัง” ปณิธาน จวงครุฑ (กองปราบ), อนพัช บรรเจิดศิลป์ (พีพี) และชลธาร เซ็นเชาวนิช (บาร็อก) คลื่นลูกใหม่มากความสามารถที่มาร่วมสร้างสีสันสืบสานเพลงเอลวิสได้แบบยอดเยี่ยมได้ใจผู้ชม ต่อด้วย วิชญ ผาติหัตถกร นักร้องหนุ่มมือกีต้าร์หน้าหยก ที่หลงไหลบทเพลงสไตล์เอลวิส ปิดท้ายเบรคแรกด้วย จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ เอลวิสรุ่นใหญ่ของเมืองไทยที่คัดสรรเพลง Medley สนุกๆ อย่าง Doin' The Best I Can, Wooden Heart, Shoppin' Around และ G.I. Blues ด้วยท่วง ท่าลีลาเขย่าขาแบบราชาแห่งร็อคแอนด์โรลและความเป็นนักเอนเตอร์เทนเนอร์สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ฟังงานนี้ศิลปินเอลวิสคุณภาพของเมืองไทยถ่ายทอดเพลงฮอตฮิตจำนวนกว่า 30 เพลงมอบให้กับผู้ฟัง อย่างเต็มอิ่ม อาทิ It's Now or Never, Suspicious Minds, All Shook Up, The Impossible Dream, VivaLas Vegas, Home Is Where the Heart Is, Mean Woman Blues, Blue Suede Shoes, If I Can Dream, Trouble, Return to Sender, You're the Devil in Disguise, I’ve Lost You, Always on My Mind, Burning Love, An American Trilogy, Love Me Tender ฯลฯ พร้อมวงดนตรี Big Band เฉลิมราชย์ ร่วมบรรเลง โดยผู้จัด นฤมล ล้อมทอง กรรมการผู้จัดการโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง จัดเตรียมของรางวัลมอบให้กับผู้ชมที่ร่วมสนุกขึ้นประชันการเต้นร็อตแอนด์โรล ซึ่งผู้ชมต่างลุกขึ้นมาวาดลวดลายลีลาท่าเต้นกันอย่างสนุกสนานโดนใจกรรมการรับของที่ระลึกกันไปด้วยความสุข ปิดท้ายคอนเสิร์ต “King of Rock n' Roll” Elvis Presley ด้วยเพลง Jailhouse Rock ที่ศิลปินเอลวิสเมืองไทยออกมาขับร้องร่วมกัน และถ่ายรูปร่วมกับผู้ชม สำหรับผู้ที่พลาดชมปีนี้ ปีหน้าพบกันใหม่ 1 ปี มี 1 ครั้ง เท่านั้น! ที่เวทีศาลาเฉลิมกรุงแห่งนี้