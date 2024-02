เรื่องย่อซีรีส์ “One Night Stand - คืนเดียวก็พอ” (มีคลิป)

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

CHANGE2561
ผู้กำกับ: ศิวรัฐ หาญพานิช
ผู้เขียนบท: ไชยณรงค์ แต้มพงษ์ (เค)
ประเภท: โรแมนติก ดราม่า ที่สร้างจากเรื่องจริง
ชื่อเรื่อง: CHANGE2561
ผู้ผลิต: สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา , วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย
นักแสดง: เบส รักษ์วนีย์, ปิง โอบนิธิ ลีลาเวชบุตร, ลี อัสรี วัฒนายากุล, ป๊อป ภัทรพล วัลลภศิริ
ออกอากาศ: ทุกวันอาทิตย์ เวลา 22.15 น. ทางช่องวัน31
ตอนแรก วันอาทิตย์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ นี้

เมื่อถึงวันที่ความนับถือตัวเองถูกด้อยค่า ผู้หญิงจำนวนมากในยุคสมัยนี้ก็สามารถมีเหตุผลในการปล่อยให้ตัวเองสามารถสร้างความสัมพันธ์เพียงชั่วคืนกับใครก็ได้ แล้วก็จากกันไปด้วยเหตุผลว่า..."ฉันควรมีสิทธิ์ในคำถามคือ จริงหรือ? ที่เราสามารถใช้ชีวิตแบบนี้ไปได้เรื่อยๆ และจุดจบของความสัมพันธ์แบบนี้คืออะไร? จะมีสักวันไหม? ที่หวนกลับมานึกเสียใจ และเสียดายกับสิ่งที่แล้วๆมาในวันที่มุมมองของชีวิตเปลี่ยนไป ในวันที่อยากมีครอบครัว อยากได้เจอกับใครสักคนที่ดีพอ มีความรักให้แก่กันและกัน และอยากอยู่ร่วมกันไปจนตาย เจ้าสาวคนสวยในชุดสีขาวบริสุทธิ์ กับความหวาดระแวง กลัวความลับจะเปิดเผย เพราะผู้ชายหลายคนที่เคยได้พบกันแบบ One Night Stand กำลังมายืนอยู่ตรงหน้า ในสถานะเพื่อนของเจ้าบ่าวในวันเวลาของพิธีแต่งงานอันศักดิ์สิทธิ์

ขวัญพร (เบส รักษ์วนีย์) ครูมัธยมหัวสมัยใหม่ที่ไม่เชื่อเรื่องความรักและความสัมพันธ์ระยะยาว เธอจึงมีไลฟ์สไตล์ลับๆ ชอบออกไป One Night Stand แบบไม่ผูกมัดกับใคร แต่มีเหตุให้มีผู้ชายถึง 3 คนเข้ามาพัวพันในชีวิตของเธอพร้อมๆกัน นั่นคือ กรกิต (ปิง โอบนิธิ) สุภาพบุรุษเพอร์เฟคต์ ซึ่งเป็นลูกชายของเจ้าของโรงเรียนมัธยมที่ขวัญพรทำงานอยู่ ไทม์ (ลี อัสรี) เพื่อนครูของขวัญพร ซึ่งคอยตามจีบและตามตื๊ออยู่นานแต่ฝ่ายหญิงก็ไม่เคยรับรัก และ แมค (ป๊อป ภัทรพล) หนุ่มเพลย์บอยที่อยากเป็นมากกว่าแค่ One Night Stand ของขวัญพร เรื่องราวซับซ้อนเกิดขึ้นเมื่อขวัญพรตัดสินใจแต่งงานกับ 1 ใน 3 หนุ่มที่เข้ามาพัวพัน แต่แล้ววิถีชีวิตที่โลดโผนในอดีตของขวัญพรกลับตามมาหลอกหลอนจนทำให้เกิดเรื่องราวที่คาดไม่ถึง ขวัญพรจะรับมือกับปัญหาและเดินหน้าต่อไปอย่างไร เมื่อเจอกับคนที่"ดีพอ"ในวันที่รู้ตัวว่าเราเองต่างหากที่ "ดีไม่พอ" แต่ทุกอย่างจะมีโอกาสให้ย้อนกลับคืนมาแก้ไขได้หรือไม่