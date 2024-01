เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “หัวใจหมอไม่มอดไหม้ • Doctor Slump” [2024]

ชื่อสากล : Doctor Slumpชื่อไทย : หัวใจหมอไม่มอดไหม้ชื่อเกาหลี : 닥터슬럼프 | dak-teo-seul-leom-peuแนวซีรีส์ : โรแมนติก • ตลก • การแพทย์เรตซีรีส์ : 15+ผู้กำกับ : โอฮยอนจง (Oh Hyeon-jong) ผลงานกำกับซีรีส์ The One and Only (JTBC, 2021)ผู้เขียนบท : แพคซอนอู (Baek Seon-woo) ผลงานเขียนบทซีรีส์ My Roommate Is A Gumiho (tvN, 2021)บริษัทผู้ผลิต : SLL และ HighZium Studioจำนวน : 16 ตอนจบตอนละ : 60 - 70 นาที (โดยประมาณ)ออกอากาศในเกาหลีใต้ทาง : ช่อง JTBC, สตรีมมิ่ง Netflix KRวัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 22:30 น. (ตามเกาหลี)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก วันที่ 27 มกราคม - 17 มีนาคม 2024ออกอากาศในประเทศไทยช่องทางรับชมอย่างถูกลิขสิทธิ์ทาง : สตรีมมิ่ง Netflix TH ทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 22:00 น. (ตามไทย)ยอจองอู สอบติดคณะแพทย์ในมหาวิทยาลัยการแพทย์อันดันต้นๆ ของประเทศ เมื่อจบออกมาก็กลายเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งมือทองมีชื่อเสียงโด่งดังระดับซุปตาร์ และได้รับการเชิดชูเกียรติจากกระทรวงสาธารณสุขนอกจากนี้ยังเป็นเจ้าของ “คลินิกล็อกอิน” คลินิกศัลยกรรมตกแต่งซึ่งมีมากถึงสิบสาขา รวมทั้งผลิตภัณฑ์เสริมความงามก็ขายดิบขายดี แต่แล้วชีวิตที่กำลังรุ่งโรจน์ก็ต้องดับวูบ เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางการแพทย์ทำให้ลูกค้าสาวทายาทเจ้าของบ่อนคาสิโนจากมาเก๊าเสียชีวิตระหว่างการผ่าตัดเสริมความงาม เขาตกเป็นข่าวฉาวต้องขึ้นโรงขึ้นศาลด้วยข้อหารุนแรง หมอยอผู้โด่งดังต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์สุดกดดัน ต้องขายทรัพย์สินทุกอย่างมาจ่ายชดใช้ค่าเสียหายเช่นเดียวกันกับ นัมฮานึล เธอจบออกมาเป็น วิสัญญีแพทย์ในโรงพยาบาลชื่อดัง ที่ตรากตรำทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างหนัก ทั้งงานวิจัยและงานช่วยชีวิตคนไข้ จนแทบไม่มีเวลากินเวลานอน แรงกดดันจากหัวหน้าที่เธอแบกรับมานาน ภาระรับผิดชอบต่อครอบครัว ฮานึลเหนื่อยหน่ายกับชีวิต และเกือบถูกรถบรรทุกชนกลางสี่แยก วินาทีที่รถพุ่งเข้าใส่เธอถึงขั้นอยากให้ตัวเองตายๆ ไป โชคดีที่แค่สลบไป “อีฮงรัน” (รับบทโดย กงซองฮา) เพื่อนรัก ที่นัดกันไว้มาเจอเข้าและรีบพาตัวส่งโรงพยาบาล และฮานึลต้องฝ่าตัดถุงน้ำดีทิ้ง ซ้ำร้ายไปกว่านั้นจิตแพทย์ที่กว่าจะตัดสินใจไปพบได้ ดันบอกว่าหมอเรียนเก่งฉลาดล้ำอย่างเธอกำลังป่วยเป็นโรคซึมเศร้า!ฮานึลรับไม่ได้ และไม่มีทางเชื่อว่าตัวเองจะเป็นโรคซึมเศร้า เธอทิ้งยาที่จิตแพทย์จ่ายยามาให้ แล้วหิ้วเบียร์กระป๋องเดินขึ้นดาดฟ้าตึกบ้านของตัวเองพร้อมกับโทร.นัดฮงรันเพื่อนเลิฟมาดื่มดับกลุ้ม แต่พอเดินขึ้นไปถึงดาดฟ้าเธอกลับเจออดีต คู่ปรับ คู่แข่ง สมัยเรียนกำลังยืนร้องไห้อยู่ แม่นแล้วเขาคือ หมอยอ ผู้เคยโด่งดังแต่วันนี้กลายเป็นดาวดับ ยอจองอู เอง รีบปาดน้ำทิ้งแทบไม่ทัน และรีบโทร.ไปต่อว่า “คิมคยองมิน” (รับบทโดย โอดงมิน) เพื่อนสนิทที่เป็นคนติดต่อห้องเช่าบนดาดฟ้าสุดซอมซ่อให้เขาที่หมดเม็ดไม่ยอมบอกว่าที่นี่คือบ้านของยัยตัวแสบผู้เป็นคู่แข่งและรักแรกของตน ส่วนนัมฮานึลก็ลงไปเฉ่ง ฮงรัน ที่ไม่ยอมบอกว่าคนเช่าชั้นดาดฟ้าคือจองอูทั้งนัมฮานึลและยอจองอู ไม่เจอหน้ากันมานานถึง 14 ปี กลับโคจรมาพบกันในห้วงเวลาที่ชีวิตของแต่ละคนกำลังดิ่งถึงขั้นสุด แต่ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดในชีวิตนี้ เขากับเธอได้กลายเป็นแสงสว่างของกันและกัน มอบรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ความตื่นเต้น และมอบความอบอุ่นใจให้กันนายแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งมือทองผู้โด่งดังและประสบความสำเร็จ กลายเป็นแพทย์ดาวรุ่งพุ่งแรง แต่ชีวิตกลับต้องล้มเหลวพังเละไม่เป็นท่า เมื่อตกเป็นข่าวฉาวทำให้คนไข้เสียชีวิตระหว่างการผ่าตัดเสริมความงามอย่างมีเงื่อนงำ ทุกอย่างที่สร้างมาพลังทลายลงเพียงชั่วข้ามคืนหญิงสาวที่ออกมาจากโรงพยาบาล หลังจากถูกศาสตราจารย์ในที่แห่งนั้นกลั่นแกล้งเธอ จากแพทย์วางยาสลบที่เคยทำงานด้วยความไฟแรงเลยกลายเป็นอยู่ในภาวะหมดไฟ เธอเลยมองย้อนกลับไปและพยายามแก้ไขตัวเองนายแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งรุ่นพี่ของยอจองอู ที่ชอบคุยโตอวดโอ้สรรพคุณความเก่งกาจสามารถของตัวเองเพื่อข่มยอจองอูอย่างน่าหมั่นไส้ แต่เขากลับเป็นคนที่ใครๆ ก็เกลียดไม่ลงเพื่อนสนิทของ นัมฮานึล ตั้งแต่สมัยเรียนจนถึงปัจจุบัน และก็มีความเกี่ยวพันบางอย่างที่คล้ายกันกับ บินแดยอง• โอดงมิน (Oh Dong-min) รับบทเป็น คิมคยองมิน - เพื่อนสนิทของยอจองอู• จางฮเยจิน (Jang Hye-jin) รับบทเป็น กงวอลซอน• ยุนซังฮยอน (Yoon Sang-hyeon) รับบทเป็น นัมบาดา• ฮยอนบงชิก (Hyun Bong-sik) รับบทเป็น กงแทซอน• พัควอนโฮ (Park Won-ho) รับบทเป็น คิมมูกึน• คังซังจุน (Kang Sang-jun) รับบทเป็น ซนชานยอง• คิมจองฮวาน (Kim Jung-hwan) รับบทเป็น อูซนแซง• จองจีซุน (Jung Ji-soon) รับบทเป็น ฮันซังชอล• ซออูจิน (Seo Woo-jin) รับบทเป็น ยอจองอู วัยเด็กเรียบเรียงจาก : netflix.com, soompi.com, wikipedia.orgภาพประกอบจาก : JTBC Drama