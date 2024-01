Review ซีรีส์ : “The Bequeathed” ไขคดีปริศนาฆาตกรรม ร่างทรง มรดกอาถรรพ์!

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

ครองอันดับท็อป 3 ของ Netflix Thailand ติดต่อกันหลายสัปดาห์ จนเราต้องตามไปสตรีมมิ่งให้รู้ว่าเขาดูอะไรกันหนอ? ซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนเรื่องล่าสุดของทีมผู้สร้าง ด่วนนรก ซอมบี้คลั่ง (Train to Busan - 2016) แต่เรื่องนี้ไม่มีซอมบี้คลั่งมาไล่กัดคนไปทั่วเมือง แต่ Netflix ชวนคุณมาสวมบทนักสืบไขคดีปริศนาฆาตกรรมสุดลี้ลับกับ มรดกอาถรรพ์ (The Bequeathed-2024) หรือ เดอะ บิดวีธ ซีรีส์ 6 ตอน ซีรีส์เกาหลีที่จะชวนคุณขนหัวลุกไปกับเรื่องราวหลอน ๆ ของร่างทรงและคนโรคจิต จนคุณไม่อาจแน่ใจได้เลยว่า ใครกันแน่ที่เป็นฆาตกรตัวจริง?‘มรดกอาถรรพ์’ เล่นกับความโลภและความปรารถนาของมนุษย์ เมื่อโชคชะตากำหนดให้คุณเป็นผู้รับมรดกที่ดินมูลค่าหลายล้านวอน จากการเสียชีวิตของคุณอาที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน คุณจะรับไว้หรือปล่อยร้าง?แน่ล่ะ...คุณอาจจะคิดว่าใครไม่รับก็โง่เต็มที่ ในช่วงเวลาที่ชีวิตกำลังมืดมนราวกับปกคลุมด้วยหมอกหนาจนไม่เห็นหนทาง แต่แล้วที่ดินผืนนั้นกลับกลายเป็นมรดกเลือด ที่พรากชีวิตคนรอบตัวและนำพาเรื่องราวลี้ลับเข้ามาไม่เว้นวัน คุณจะถอดใจหรือฝืนไปต่อกับที่ดินอาถรรพ์แปลงนั้นดีล่ะ...?ทันทีที่รู้ว่าคุณอาแท้ ๆ เสียชีวิตกระทันหัน พร้อมกับทิ้งมรดกก้อนใหญ่เป็นสุสานเก่าที่มีมูลค่ากว่าพันล้านวอน ‘ยุนซออา’ (รับบทโดย คิมฮยอนจู) อาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จึงตัดสินใจเดินทางไปรับมรดกพร้อมกับประกอบพิธีไว้อาลัยตามธรรมเนียมของเกาหลี ท่ามกลางความสับสนกังวลใจ เธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอาแท้ ๆ เป็นคนอย่างไร? ขนาดพ่อของเธอยังแทบไม่มีความทรงจำดี ๆ เหลืออยู่เลยสักนิด ยุนซออาจำได้แค่เพียงพ่อของเธอเป็นคนเจ้าอารมณ์ และทิ้งเธอไปเพื่ออยู่กับเมียและลูกชายต่างมารดายุนซออาได้พบกับผู้ใหญ่บ้านที่แสดงท่าทางตื่นตระหนกเมื่อรู้ว่า เธอเป็นผู้สืบทอดที่ดินมรดกผืนนั้น ความน่าสงสัยยังไม่สิ้นสุด เมื่อทุกคนในหมู่บ้านแสดงอาการรื่นเริงยินดีอย่างประหลาดในงานศพของคุณอา ก่อนที่เธอจะรู้ว่า ที่ดินผืนนั้นเป็นความหวังของหมู่บ้านที่มีคุณอายืนขวางระหว่างความเจริญกับสุสานร้าง เพราะเขายืนกรานจะไม่ยอมขายเป็นอันขาด ทำให้นักลงทุนตัดสินใจไม่กว้านซื้อที่ดินในหมู่บ้านเพื่อพัฒนาเป็นสนามกอล์ฟ และทำให้ชาวบ้านไม่พอใจคุณอาของเธออย่างมากยุนซออายังได้พบกับน้องชายต่างมารดา ‘คิมยองโฮ’ (รับบทโดย รยูคยองซู) ผู้ปรากฎตัวในงานศพของคุณอาด้วยทีท่าแปลกประหลาด และมีอาการป่วยทางจิตอย่างเห็นได้ชัด ทำเอายุนซออาถึงกับหวาดกลัวจนสามีของเธอ (รับบทโดย ‘พัคซองฮุน’ จากซีรีส์ดัง The Glory) ต้องออกโรงปกป้องนับแต่นั้นเป็นต้นมา ชีวิตของยุนซออาก็ไม่ได้พบเจอกับความสุขสงบอีกเลย ทั้งยังพัวพันกับเรื่องราวลี้ลับและร่างทรง ที่รื้อฟื้นความทรงจำในวัยเด็กให้กลับคืนมาอีกครั้ง และเป็นความทรงจำเลวร้ายเกี่ยวกับพ่อที่ยุนซออาอยากจะลบเลือนไปจากชีวิตนอกจากน้องชายต่างมารดาที่ตามรังควานไม่หยุดหย่อน ยุนซออาจับได้ว่าสามีนอกใจ ก่อนที่เขาจะถูกพบกลายเป็นศพจมกองหิมะในเช้าวันหนึ่ง สามีของเธอถูกยิงด้วยปืนไรเฟิลอายุกว่า 30 ปี จากนั้นคิมยองโฮ-น้องชายต่างมารดาก็เอาเลือดไก่สด ๆ มาเขียนยันต์บนประตูห้องพักของเธอ โดยอ้างว่าเป็นยันต์ปัดรังควานวิญญาณร้ายที่ตามหลอกหลอนยุนซออา เธอยังถูกปล่อยข่าวลือเสีย ๆ หาย ๆ ในมหาวิทยาลัยจนแทบไม่มีที่ยืนในสังคม ซ้ำร้ายเธอยังกลายเป็นเหยื่อของแก๊งมาเฟีย ที่หวังจะหลอกขายไนท์คลับกึ่งสถานให้บริการให้กับเธอ รวมถึงพบเจอกับเรื่องราวสุดหลอนของร่างทรงที่ทำพิธีกรรมทางไสยศาสตร์การตามสืบคดีจึงเริ่มต้นจาก “กระสุนปืนไรเฟิลปริศนา” ที่ถูกผลิตในปี 1991 โดยมี ‘ชเวซองจุน’ (รับบทโดย พัคฮีชุน) ตำรวจสายสืบที่หลงใหลการลงพื้นที่สืบสวนแบบถึงลูกถึงคน ทำหน้าที่ไขคดีร่วมกับ ‘พัคซังมิน’ (รับบทโดย พัคบยองอีน) หัวหน้าหน่วยสืบสวนที่ไม่ลงรอยกับชเวซองจุนด้วยปมฝังใจในอดีต พัคซังมินค่อนข้างปักใจเชื่อว่าคิมยองโฮเป็นฆาตกรตัวจริง ด้วยท่าทีแปลกประหลาดคล้ายโรคสองบุคลิก บวกกับพฤติกรรมคุกคามยุนซออาตลอดเวลา ทำให้เขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยหมายเลขหนึ่ง ซึ่งก็มีหลายฉากที่ทำให้เราอดสงสัยในท่าทีของเขาไม่ได้ระหว่างนั้น ชเวซองจุนได้ลงพื้นที่ไขคดีปริศนาจนไปพบกับจุดเริ่มต้นของเรื่องราวในวัยเด็กของคิมยองโฮ-น้องชายต่างมารดา ที่เติบโตมาในบ้านเด็กกำพร้าและมีนักบวชที่ทำพิธีร่างทรงเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดู แม้ความสงสัยจะพุ่งไปที่คิมยองโฮมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ซีรีส์ก็สร้างปมใหม่ให้เราฉุกคิดได้ว่า บางทีฆาตกรอาจไม่ใช่คิมยองโฮ เพราะฝ่ายมาเฟียเองก็ร่วมมือกับยุนซออาส่งนักสืบเอกชนไปค้นบ้านของคิมยองโฮที่นั่นเขาได้พบชุดทรงเจ้าเปื้อนเลือดและหลักฐานบางอย่างที่บ่งชี้ว่า คิมยองโฮไม่ได้อยู่บ้านหลังนั้นเพียงลำพัง แล้วยังเชื่อมโยงเข้ากับการตายของคุณอาและสามีของยุนซออา ที่มีใครบางคนทำพิธีสะกดวิญญาณไม่ให้ตามหลอกหลอนฆาตกรตัวจริงอีกด้วยแม้ซีรีส์จะดำเนินเรื่องแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่ตื่นเต้นเร้าใจเหมือนใน Train to Busan แต่ก็ให้ความรู้สึกเหมือนเรากำลังตามสืบคดีร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจและนักสืบเอกชน รวมถึงทิ้งปมปริศนาใหม่ที่ทำให้ไม่อาจตัดทั้ง ‘ยุนซออา’ และ ‘คิมยองโฮ’ ออกจากสมการของฆาตกรได้เลยทั้งคู่ดูมีความน่าสงสัยและแรงจูงใจในการฆาตกรรมไม่ต่างกัน แม้ยุนซออาจดูเหมือนเหยื่อในช่วงแรก ๆ แต่ช่วงหลังเธอก็เริ่มมีทีท่าน่าสงสัยหลายอย่าง ที่อาจทำให้เธอเป็นฆาตกรตัวจริง รวมถึงฝั่งตำรวจเองก็มีความน่าสงสัยและปมฝังใจในอดีตเช่นเดียวกันหากคุณชอบซีรีส์ลี้ลับ สยองขวัญ และคดีปริศนาฆาตกรรม มรดกอาถรรพ์ (The Bequeathed-2024) จะชวนคุณไปไขคดีฆาตกรรมสุดสยองต้อนรับปีมังกร รับชมทั้ง 6 ตอนได้ทาง NetflixRassarinhttps://mydramalist.com/