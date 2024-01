Viu ส่งคู่รักตายด้าน “อีซม&อันแจฮง” ปลุกชีวิตคู่ให้แซ่บซี๊ด ด้วยภารกิจแบล็คเมลชู้ ใน “LTNS” ซีรีส์เกาสุดป่วน เรต 18 +

ถือเป็นผลงานล่าสุดของสองนักแสดงต่างขั้ว “อีซม” (Esom) จากภาพยนตร์สุดร้อนแรง Scarlet Innocence และซีรีส์เรตติ้งถล่มทลายเรื่อง Taxi Driver ซีซั่น 1 ที่โคจรกลับมาเจอกับพระเอกน่าเอ็นดู “อันแจฮง” (Ahn Jae-hong) ซึ่งแจ้งเกิดจากซีรีส์ Reply 1988 และไต่ระดับความดังอย่างต่อเนื่องจากซีรีส์ Fight For My Way โดยซีรีส์ “LTNS” ถือเป็นการกลับมาเจอกันอีกครั้งของทั้งคู่ หลังจากภาพยนตร์ดราม่าคุณภาพ Microhabitat มาคราวนี้ ขอยกระดับความฮา เพิ่มดีกรีความแซ่บ ทั้งพล็อต คาแรคเตอร์ เรียกว่าสนุกและแตกต่างจากครั้งก่อนที่ร่วมงานกันใน “LTNS” อีซม รับบท อูจิน และ อันแจฮง รับบท ซามูเมล สามีภรรยาที่ชีวิตรักสุดจืดชืด ฝ่ายหญิงเป็นพนักงานต้อนรับในโรงแรมที่เบื่อหน่ายในความเป็นอยู่ และฝ่ายชายคือพนักงานออฟฟิศที่ลาออกมาขับรถแท็กซี่ ทำให้ความสัมพันธ์ค่อยๆ จืดจางไปแต่ละวัน จนกระทั่งทั้งสองไปรู้ความลับของคนใกล้ชิดว่ากำลังนอกใจและมีชู้ จึงกลายเป็นภารกิจใหม่ของคู่รักที่ชีวิตจืดจาง ในการวางแผนแบล็คเมลเหล่าคู่รักที่กำลังมีปัญหามือที่สาม ยิ่งเมื่อทั้งสองได้พบเจอกับชีวิตหลากรูปแบบ ก็ยิ่งได้เรียนรู้และย้อนกลับมามองความสัมพันธ์ของพวกเขาอีกครั้ง ไฟรักที่กำลังมอดไหม้ อาจกำลังถูกจุดให้ติด และลุกโชนร้อนแรงอีกครั้ง!นอกจากสองนักแสดงนำที่เคมีเข้ากันยิ่งกว่าครั้งก่อน “LTNS” คือมินิซีรีส์ความยาว 6 ตอน ที่เป็นผลงานล่าสุดของ “จอนโดอุน” (Jeon Do-woon) ผู้กำกับฝีมือดีที่เคยร่วมงานกับทั้งสองนักแสดงนำมาแล้วในภาพยนตร์ Microhabitat แท็กทีมกับผู้กำกับ “อิมแดฮยัง” จากภาพยนตร์ Moonlit Water ที่เคยร่วมเขียนบทและกำกับหนังด้วยกัน โดยก่อนหน้าที่ผู้ชมจะได้ร่วมปลุกความเร่าร้อนของความสัมพันธ์ใน “LTNS” ซีรีส์เรื่องนี้ ยังได้รับคัดเลือกให้ฉายรอบปฐมทัศน์ ในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซาน ครั้งที่ 28 เมื่อเดือนตุลาคม ในปีที่ผ่านมาอีกด้วย โดยแขกระดับวีไอพีที่ได้เข้าร่วมงาน ได้ชม 2 ตอนแรกของซีรีส์เรื่องนี้ นำไปสู่กระแสคำชมมากมาย ช่วยเพิ่มดีกรีความน่าติดตามของซีรีส์เรื่องนี้มากยิ่งขึ้น