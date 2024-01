เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “A Shop for Killers” [2024]

ชื่อสากล : A Shop for Killersชื่อไทย : อะ ช็อป ฟอร์ คิลเลอร์ส (ทับศัพท์)ชื่อเกาหลี : A Shop for Killersแนวซีรีส์ : แอ็คชั่น • ดราม่า • ทริลเล่อร์เรตซีรีส์ : 15+ผู้กำกับ : อีควอน (Lee Kwon), ชาย, ผลงานกำกับซีรีส์ Save Me 2 (OCN, 2019) • โนกยูย็อบ (Noh Gyoo-yeob) ผลงานกำกับภาพยนตร์ Steel Rain 2: Summit (2019)ผู้เขียนบท : จีโฮจิน (Ji Ho-jin), ชาย, ผลงานเขียนบทซีรีส์ When Time Stopped (KBS, 2018) • อีควอน (Lee Kwon), ชาย, ผลงานเขียนบทภาพยนตร์ “Door Lock” (2018)ดัดแปลงจากนิยายเรื่อง : The Killer's Shopping Mallผู้ประพันธ์ : คังจีย็อง (ผู้เขียน The Killer's Shopping List)บริษัทผู้ผลิต : Merrychristmas และ Project Onionจำนวนตอนออกอากาศ : 8 ตอนจบตอนละ : 30 นาที (ตอนแรก 50 นาที)วัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวันพุธ เวลา 15:00 น. (ตามไทย)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2024ออกอากาศในไทยพร้อมเกาหลีและทั่วโลก : ทาง ดิสนีย์พลัส ฮอตสตาร์ (Disney+ Hotstar) ทุกวันพุธ เวลา 15:00 น. สตรีมวันละ 2 ตอน เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2024 เป็นต้นไป. จู่ๆ “จองจีอัน” (รับบทโดย คิมฮเยจุน) ก็ถูกอาวุธปืนโจมตีใส่บ้านของตัวเองอย่างไร้ทางสู้ ภายในบ้านซึ่งตั้งอยู่ห่างไกลจากบ้านหลังอื่นๆ มีอีกสองคนในนั้นที่ได้รับอันตราย นั่นคือ “แพจองมิน” (รับบทโดย พัคจีบิน) เพื่อนตั้งแต่สมัยวัยเด็ก กับ “มินฮเย” (รับบทโดย กึมแฮนา) นักฆ่าหญิงในร่างครูสอนภาษาจีน!!จองมิน ดูเหมือนจะไม่เป็นอะไรมาก แต่ มินฮเย ได้รับบาดเจ็บจากกระสุนปืนต้องใช้มือกดปิดแผลห้ามเลือดเอาไว้ตลอดเวลา เด็กสาวนักศึกษามหา’ลัยในโซล ต้องตั้งสติและนึกถึงสิ่งที่ “จองจินมัน” (รับบทโดย อีดงอุค) คุณอาของเธอ เคยสอนการเอาตัวรอด ซึ่งเวลานั้นเธอฟังอย่างชิลล์ๆ ไม่นึกเลยสักนิดว่าจะได้ใช้มันจีอันใช้เศษกระจกเป็นเป้าจนรู้ตำแหน่งของมือสังหาร สามารถกระโดดหลบลูกกระสุนที่พุ่งตรงมาหมายเอาชีวิต จนไปเจอปืนพร้อมกระสุนที่ซ่อนอยู่ใต้โซฟา และใช้มันโต้คืน จนสร้างความหัวเสียให้กับ “อีซองโจ” (รับบทโดย ซอฮยอนอู) มือสังหารที่ซุ่มยิงมาจากบนสะพานห่างออกไปจากตัวบ้านกว่าร้อยเมตรเป็นอย่างมาก .เรื่องราวแปลกๆ เริ่มต้นขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ ขณะที่จีอันพยายามโทร.ติดต่อหา อาจินมัน ซึ่งเป็นผู้ปกครองเพื่อให้มาช่วยเรื่องคดีความที่สน. แต่ปลายสายกลับเป็นตำรวจรับสาย และบอกให้เธอทำใจร่มๆ ก่อนจะแจ้งข่าวร้ายว่า จองจินมัน ตายแล้ว จีอันไปยืนยันร่างผู้ตายแบบช็อคๆ และเบื้องต้นถึงแม้จะพบว่ามีอะไรแปลกๆ ไม่ตรงกับที่ตำรวจท้องที่แจ้งว่าผลชันสูตรเป็นการฆ่าตัวตาย แต่เธอไม่ติดใจสงสัย เด็กสาวเห็นรอยสักเป็นตัวหนังสือว่า “เมอร์เธอเฮลป์” บนร่างไร้วิญญาณของผู้เป็นอาจองจีอัน คาดไม่ถึงว่าจะได้เจอกับ แพจองมิน เพื่อนซี้ตั้งแต่สมัยตอนเป็นเด็ก ขณะกำลังนั่งเซ็งที่เข้าไปในบ้านของจองจินมันไม่ได้เพราะไม่รู้รหัสเปิดประตู และเป็นแพจองมิน นักศึกษาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยจัดการ แถมช่วยแต่งรูปสำหรับงานศพอาจินมันให้ ที่สำคัญเขายังเป็นพนักงานพาร์ทไทม์ ช่วยงานอาของเธอที่บ้านหลังนี้อีกด้วย จองมิน ยังคอยอยู่เป็นเพื่อนในเวลาที่จีอันกำลังดิ่งขึ้นสุด หลังเสร็จสิ้นงานศพกลับมาอยู่ลำพังในบ้านที่อาเคยอยู่และเลี้ยงดูเธอจนโตจองมิน นำมือถือรุ่นโบราณที่เขาเจอในห้องน้ำที่ตำรวจพบศพจินมันมาให้จีอัน มือถือยังใช้งานได้อยู่ และทั้งคู่ต้องตกใจที่พบว่ามียอดโอนเงินสั่งซื้อสินค้าเข้ามาถึง 18,700 ล้านวอน เว็บไซต์ขายสายยางอะไรกันจะมียอดสั่งซื้อมากมายมหาศาลขนาดนี้ ทั้งคู่เข้าไปดูเว็บไซต์ หนุ่มวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ค้นจนเจอหน้าเว็บที่แท้ทรู มันคือเว็บ “เมอร์เธอเฮลป์” (murthehelp) ชื่อเดียวกับรอยสักตัวอักษรที่จีอันเห็นบนร่างไร้วิญญาณของอาจินมันนั่นเอง จองมินบอกว่ามันคือดาร์กเว็บที่ขายของผิดกฎหมาย ส่วนใหญ่เป็นอาวุธ! ระหว่างนั้นยังคงมีออเดอร์สั่งของและยอดโอนเงินเข้ามาไม่ขาด พร้อมทั้งทวงถามเรื่องสินค้าว่าจะได้รับเมื่อไหร่ระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังหัวจะปวดเรื่องดาร์กเว็บและสินค้าที่ลูกค้าถามถึงอยู่นั้น “มินฮเย” ครูสอนภาษาจีนของจองจินมันก็ปรากฎตัวขึ้น และจีอันได้รู้ในเวลาต่อมาว่าเธอคือนักฆ่าหญิงที่เข้ามาเพื่อช่วยเหลือเธอจากกลุ่มมือสังหารของ “ซองโจ” นั่นเอง รวมทั้ง “พสิน” (รับบทโดย คิมมิน) ครูสอนมวยไทย คนไทย เพื่อนร่วมงานที่ทำงานด้วยกันมานานของจองจีอันก็เข้ามาช่วยติวเข้มการต่อสู้ให้จองจีอันเป็นการเรงด่วนเมื่อการตายของอา ทำให้เธอโดนล่าจากลูกค้าสุดอันตราย มาลุ้นกันว่า จีอัน และ จะเอาตัวรอดและโต้กลับมือสังหารจอมโหดได้อย่างไร ขณะที่ จองมิน ก็ใช้ความเก่งกาจระดับเทพในเรื่องการแฮ็กคอมพ์ สืบหาการตายของจองจินมันอีกทาง• อีดงอุค (Lee Dong-wook) รับบทเป็น จองจีมัน- อาของจองจีอัน ผู้ซ่อนตัวตนที่แท้จริงและปกปิดความลับมากมายเอาไว้ภายใต้ท่าทีเย็นชา เขาเป็นเจ้าของร้านค้าอาวุธสุดลึกลับชื่อ “เมอร์เธอเฮลป์” (Murthehelp) เงาอดีตที่มืดหม่นของเขาคอยตามมาหลอกหลอนหลานสาว จนกระทั่งเรื่องราวและความลับต่างๆ เริ่มคลี่คลาย โดยเฉพาะภายใต้ความเฉยชามันคือความอบอุ่นที่เขามีให้กับหลานสาวเพียงคนเดียว• คิมฮเยจุน (Kim Hye-joon) รับบทเป็น จองจีอัน- เด็กสาววัยใสผู้ต้องสืบทอดมรดกจำเป็นสุดอันตราย หลานสาวของจองจินมันและนักศึกษามหาวิทยาลัยผู้สืบทอดมรดกร้านค้าสุดอันตราย ภายหลังจากการสูญเสียครอบครัวที่อบอุ่นไปตั้งแต่วัยเด็ก จึงต้องย้ายเข้าไปอยู่กับอาผู้ซ่อนความลับไว้มากมาย เติบโตขึ้นมาด้วยวิธีการอบรมสั่งสอนของอาผู้แตกต่างจากผู้ปกครองปกติโดยสิ้นเชิง จองจีอันจึงมีความสามารถพิเศษที่เด็กวัยเดียวกันคนอื่นไม่มี นั่นคือ “ทักษะการเอาตัวรอด”• พัคจีบิน (Park Ji-bin) รับบทเป็น แพจองมิน- เพื่อนวัยเด็กของจองจีอันที่อยู่ถูกที่ถูกเวลาเสมอ เปรียบดั่ง “อัศวินขี่ม้าขาว” ยังไงยังงั้น เขามาหาและคอยช่วยเหลือจองจีอันในวันที่เธอไม่มีใคร และด้วยทักษะการแฮ็กข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ระดับเทพ แพจองมินจึงเป็นตัวละครที่ถือกุญแจสำคัญในการไขปริศนาร้านค้าลึกลับ ที่อาจช่วยจีอันหาคำตอบสุดท้ายได้ว่า“ใครเป็นคนฆ่าคุณอา”• กึมแฮนา (Geum Hae-na) รับบทเป็น โซมินฮเย- นักฆ่าสาวสุดโหดผู้ซ่อนตัวตนอยู่ภายใต้หน้ากากครูสอนภาษาจีนของจองจินมัน เก่งกาจเรื่องอาวุธปืน มีด และอาวุธประเภทอื่นๆ อีกมากมาย เป็นบุคคลลึกลับที่จู่ๆ ก็ปรากฏตัวขึ้นในชีวิตของจีอันหลังจากอาของเธอเสียชีวิต แฝงความอันตรายและสร้างความหวาดกลัวในหมู่ทหารรับจ้าง ที่ได้ยินว่ามินฮเยกำลังช่วยปกป้องหลานสาวของจินมัน• ซอฮยอนอู (Seo Hyun-woo) รับบทเป็น อีซองโจ- มือสังหารผู้ซึ่งยอมทำทุกอย่างเพื่อแลกกับเงิน ในภารกิจที่เต็มไปด้วยความแค้น เขาเป็นศัตรูที่กล้าต่อกรกับจองจินมัน อดีตทหารรับจ้างและพลซุ่มยิงที่ฝีมือแม่นราวกับเป้าหมายกำลังหยุดนิ่ง ซองโจรวบรวมเหล่าทหารรับจ้างทั้งมือใหม่และเก๋าเกม เพื่อบุกบ้านของจินมันและจับตัวจองจีอัน• คิมมิน (Kim Min) รับบทเป็น พสิน- ครูสอนมวยไทย คนไทย เพื่อนร่วมงานที่ทำงานด้วยกันมานานของจองจีอัน• อีแทยอง (Lee Tae-young) รับบทเป็น อันชางฮี นามแฝง บราเธอร์- ชายลึกลับที่เป็นคนจัดการสิ่งต่างๆ ในห้างสรรพสินค้า ซึ่งเต็มไปด้วยความลับโดยไม่มีใครรู้• โจฮันซอน (Jo Han-sun) รับบทเป็น เบล ชายลึกลับผ้าคลุมหน้า• จองอีฮอน (Jeong I-hun) รับบทเป็น จุนชอลเรียบเรียงจาก : www.hotstar.com, hancinema.net, Wikipedia.orgเรียบเรียงจาก : X-DisneyPlusTH, hancinema.net