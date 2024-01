“อู๋เหล่ย” ปิ๊งรัก “จ้าวจินม่าย” กลางหิมะ ในซีรีส์โรแมนติก “Amidst A Snowstorm of Love” ปักวันออนแอร์เดือนเเห่งความรัก เริ่ม 2 ก.พ. นี้ ทาง WeTV

ดัดแปลงมาจากนิยายออนไลน์เรื่อง “Zai Bao Xue Shi Fen” (在暴雪时分) ของนักเขียนชื่อดัง “โม่เป่าเฟยเป่า” (Mo Bao Fei Bao) บอกเล่าเรื่องราวของ อดีตอัจฉริยะนักสนุกเกอร์มืออาชีพ “หลินอี้หยาง” (รับบทโดย อู๋เหล่ย) กับ “อินกั่ว” (รับบทโดย จ้าวจินม่าย) นักสนุกเกอร์เก้าลูกดาวรุ่งที่กำลังมาแรง ด้วยความช่วยเหลือจากลูกพี่ลูกน้องของ อินกั่ว ทั้งคู่จึงได้รู้จักกันในคืนที่เกิดปรากฏการณ์พายุหิมะตกอย่างหนักซึ่งยากที่จะหาดูได้ ที่สำคัญเขาตกหลุมรักอินกั่วเพียงแรกพบหลินอี้หยางเคยเป็นอดีตนักสนุกเกอร์ผู้โด่งดัง แต่ในการแข่งขันแมทช์หนึ่งเขาทำให้กรรมการขุ่นเคืองโดยไม่ได้ตั้งใจ เนื่องจากได้คัดค้านคำตัดสินที่เขามองว่าไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรม และได้ประกาศเลิกแข่งขันทันที ส่งผลให้เขาลาออกจากอาชีพสนุกเกอร์ไปนับจากวันนั้นการปรากฏตัวของ อินกั่ว ได้เปลี่ยนชีวิตของอี้หยางไปอย่างสิ้นเชิง ทำให้เขากล้าที่จะออกไปเผชิญความจริง หลินอี้หยางเริ่มตามจีบอินกั่ว และกลับมาสานฝันหวนคืนเกมสนุกเกอร์ที่เขารักได้อีกครั้ง สุดท้ายทั้งสองคนก้าวเดินไปถึงจุดสูงสุดในอาชีพ หลังจากนั้นก็ได้อุทิศตัวเพื่อบิลเลียดอาชีพ พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาโครงการบิลเลียดฟิตเนสระดับชาติซีรีส์ผลิตโดย Tencent Video และ Jaywalk Studio จากฝีมือสองผู้กำกับ “หวงเทียนเหริน” (Huang Tien Ren) เจ้าของผลงานกำกับซีรีส์ไต้หวันเรื่อง “Someday or One Day” (2019) ที่ถูกนำมารีเมกเป็นซีรีส์เกาเรื่อง “A Time Called You” และ “กลับมารักกันอีกครั้ง • Here we meet again” (WeTV, 2023) กับ “อวี๋ป๋อ” (Yu Bo) เจ้าของผลงานกำกับซีรีส์เรื่อง “สื่อหัวใจ EICU • Thank You, Doctor” (CCTV, 2022)ข้อมูลข่าวและภาพ : weibo.com, wetvofficial, mydramalist.com