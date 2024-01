เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “LTNS” [2024]

ชื่อสากล : LTNSชื่อไทย : แอลทีเอ็นเอส (ทับศัพท์)ชื่อเกาหลี : LTNSแนวซีรีส์ : เมโลดราม่าเรตซีรีส์ : 18+ (เนื้อหาเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุมากกว่า 18 ปี ขึ้นไป)ผู้กำกับ : จอนโกอุน (Jeon Go-woon), หญิง, ผลงานกำกับภาพยนตร์ “The Fifth Thoracic Vertebra”, 2022 • อิมแดฮย็อง (Lim Dae-hyeong), ชาย, ผลงานกำกับภาพยนตร์ “The Fifth Thoracic Vertebra”, 2022ผู้เขียนบท : จอนโกอุน (Jeon Go-woon), หญิง, ผลงานเขียนบทภาพยนตร์ “The Fifth Thoracic Vertebra”, 2022 • อิมแดฮย็อง (Lim Dae-hyeong), ชาย, ผลงานเขียนบทภาพยนตร์ “The Fifth Thoracic Vertebra”, 2022บริษัทผู้ผลิต : Barunson Studios และ LTNS Cultural Industry Co., Ltd.ออกอากาศในเกาหลีใต้ทาง : สตรีมมิ่ง TVINGจำนวนตอนออกอากาศ : 6 ตอนจบตอนละ : 60 นาที [โดยประมาณ]วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันศุกร์ เวลา - น. [ตามเกาหลีใต้]ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 19 มกราคม 2024 – 2 กุมภาพันธ์ 2024 [อาจมีการเปลี่ยนแปลง]ออกอากาศในไทยรับชมอย่างถูกลิขสิทธิ์ทาง : สตรีมมิ่ง Viu ทุกวันศุกร์ เวลา 19:40 น. [ตามไทย] ออกอากาศวันละ 2 ตอน https://bit.ly/3SkrVvUในระหว่างที่ทำตัวเป็นสายลับไล่จับพวกที่แอบคบชู้ ทั้งคู่ก็ได้พบว่ารายได้จากการแบล็คเมล ทำให้สถานะทางการเงินของพวกเขามีความมั่นคงขึ้น และนอกจากนี้ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองกลับมาต่อกันติดอีกครั้งอูจิน และ ซามูเอล จึงเริ่มที่จะกลับมาแก้ปัญหาของชีวิตคู่ของตัวเองอย่างจริงๆ จังๆ แต่ยิ่งขุดหาปัญหา ความจริงที่ซุกซ่อนไว้ก็กลับยิ่งผุดออกมาด้วย ทำให้หนทางของทั้งคู่ยิ่งซับซ้อนวุ่นวาย มาร่วมค้นหาไปด้วยกันว่า ความจริงอะไรกันนะที่ทั้งคู่ต่างก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยง• อีซม (Esom) รับบทเป็น อูจิน– ผู้หญิงแข็งนอกอ่อนใน จิตใจอ่อนโยนภายใต้รูปลักษณ์ภายนอกที่ดูดุดันแข็งกระด้าง เป็นพนักงานโรงแรมที่ต้องอดทนกับงานประจำวันที่แผนกต้อนรับฟร้อนท์ออฟฟิศของโรงแรมระดับ 3 ดาว จนกระทั่งเธอบังเอิญค้นพบความลับคู่รักของเพื่อนเธอ และมันได้เปลี่ยนทิศทางชีวิตของเธอไปโดยสิ้นเชิง เมื่อได้ตัดสินใจร่วมมือกับ ซามูแอล ทำตัวเป็นสายลับจับกิ๊กแล้วแบล็คเมล• อันแจฮง (Ahn Jae-hong) รับบทเป็น ซามูเอล– ชายหนุ่มผู้อ่อนโยนที่เก็บซ่อนความโกรธแค้นไว้อย่างแนบเนียน เรียนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอันทรงเกียรติและเข้าทำงานในบริษัทขนาดใหญ่อย่างสบายๆ แต่หลังจากพบว่าตัวเองป่วยทางจิต เขาก็ตัดสินใจลาออกจากบริษัทมาเป็นคนขับแท็กซี่• อีฮักจู (Lee Hak-joo) รับบทเป็น จองซู – เพื่อนของซามูเอล• คิมแชบย็อก (Kim Sae-byuk) รับบทเป็น เซยอม - ภรรยาของจองซู• คิมอูกยอม (Kim Woo-gyeom) รับบทเป็น บยองอู - พนักงานธนาคารท่านหนึ่ง• จองแจวอน (Jeong Jae-won) รับบทเป็น กายอง – พนักงานหนุ่มออฟฟิศท่านหนึ่ง• จองจินยอง (Jung Jin-young) รับบทเป็น แบ็คโฮ - เจ้าของร้านสโตนซ็อป• อีฮักจู (Yang Mal-bok) รับบทเป็น ยองแอเรียบเรียงจาก : www.viu.com, en.wikipedia.orgภาพประกอบจาก : viu, tving, hancinema.net