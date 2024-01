เรื่องย่อซีรีส์จีน “เซียนกระบี่ เปิดผนึกพิชิตชะตา • SWORD AND FAIRY” [2024]

ชื่อสากล : SWORD AND FAIRYชื่อไทย : เซียนกระบี่ เปิดผนึกพิชิตชะตาชื่อจีน : 祈今朝 | Qi Jin Zhao (ฉีจินเจา)แนวซีรีส์ : เทพเซียน • โรแมนติก • แฟนตาซีเรตซีรีส์ : 13+ผู้กำกับ : หลิวกัวหนาน (Liu Guo Nan), ชาย, ผลงานกำกับซีรีส์ “ลำนำรักเคียงบัลลังก์ • Stand by me” (Mango TV, 2021)ผู้เขียนบท : -จำนวนตอนออกอากาศ : 36 ตอนจบตอนละ : 45 นาทีวันเวลาออกอากาศ : วันจันทร์ – วันอาทิตย์ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 18 มกราคม 2024 -ออกอากาศในไทยพร้อมในจีนทาง : Tencent Video (จีน), WeTV (ไทย) เวลา 17:00 น. (ตามไทย) เริ่ม 18 มกราคม 2024 เป็นต้นไประหว่างการต่อสู้กับ “ลั่วเจาเหยียน” (รับบทโดย ว่านเผิง) แห่งสำนักฉี่หยวน เยว่จินเจาออกโรงปกป้องเยว่ฉี ซึ่งถูกกล่าวหาว่านางคือ “เจ้าสมุทร” ด้วยชีวิตของตนเอง ในเวลาต่อมาความทรงจำและสำนึกของเยว่ฉีที่ถูกผนึกเอาไว้ได้ถูกเปิดออกว่านางคือ “คุน” หรือ “เจ้าสมุทร” และยังเป็นนายน้อยของเผ่าอวี๋ นอกจากนี้ยังได้รู้ความจริงอีกว่านางกับจินเจาเกี่ยวข้องกับนพธาน ขณะที่เหตุการณ์ดำเนินไปทั้งคู่ได้รู้จักสหายมากมาย ตัวตนกับฐานะที่แท้จริงของทั้งสองก็ค่อยๆ เปิดเผยออกมามากขึ้น จินเจา และ ฉี ถูกปิดผนึกชะตาเพื่อหล่อหลอมให้กลายเป็นกระบี่ที่ทรงพลานุภาพและคบกริบที่สุดขณะเดียวกันผู้มีอิทธิพลกลุ่มต่างๆ ก็โผล่มาทีละราย แต่ใครคือผู้บงการอยู่เบื้องหลังเรื่องเลวร้ายที่แท้จริงและเป็นคนผนึกชะตาชีวิตของสองคน แม้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมีความลับอันซับซ้อนมากมายซุกซ่อนอยู่ แผนในแผน ลวงในหลอก และกับดักในกับดัก ทว่า เยว่จินเจา กับ เยว่ฉี ต่างไม่เสียดายชีวิต ยอมสละเลือดเนื้อเพื่อเปลี่ยนชะตา หวังเพียงได้กลับมาพานพบกันอีกครา• สวีข่าย (Xu Kai) รับบทเป็น เยว่จินเจา• อวี๋ซูซิน (Yu Shu Xin | Esther Woo) รับบทเป็น เยว่ฉี• ฟู่ซินป๋อ (Fu Xin Bo) รับบทเป็น เสียนชิง• ว่านเผิง (Wan Peng) รับบทเป็น ลั่วเจาเหยียน• ไป๋ปิงเข่อ (Bai Bing Ke |) รับบทเป็น หมิงซิ่ว• โจวลี่เจี๋ย หรือ โจวจ้าน ( Zhou Li Jie | Zhou Zhan) รับบทเป็น จวีสือฟาง• เหออี้เทียน (He Yi Tian) รับบทเป็น หลิวเฟยเอ๋อร์• เกาเฟย (Gao Fei) รับบทเป็น ซือลั่ว (Xi Luo)• เซวียปาอี (Xue Ba Yi) รับบทเป็น ลั่วไหมหมิง• เจียน่าย (Jia Nai) รับบทเป็น ซั่วเสวียน (บทบาทรับเชิญพิเศษ)เรียบเรียงจาก : wetv.vip, mydramalist.comภาพประกอบจาก : weibo.com, WeTV