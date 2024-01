เรื่องย่อซีรีส์จีน “เซียนกระบี่พิชิตมาร 4 • Sword and Fairy 4” [2024]

ชื่อสากล : Sword and Fairy 4ชื่อไทย : ตำนานเซียนกระบี่ 4ชื่อจีน : 仙劍奇俠傳 4 | Xian Jian Qi Xia Zhuan 4แนวซีรีส์ : เทพเซียน •โรแมนติก • แฟนตาซีเรตซีรีส์ : 13+ผู้กำกับ : หยางเสวียน (Yang Hsuan), ชาย, ผลงานกำกับซีรีส์ “สามชาติสามภพ ลิขิตเหนือเขนย Eternal Love of Dream” (WeTV, 2020) • หวงเหย่ (Haung Ye) ผลงานกำกับซีรีส์ -ผู้เขียนบท : ตงจวิ้นเฟิง (Dong Jun Feng), ชาย, ผลงานเขียนบทซีรีส์ “หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ | The Imperial Doctress” (JSTV, 2016) • เหลยจวิน (Lei Jun), ชาย, ผลงานเขียนบทภาพยนตร์ “Jade Dynasty” (2019)ออกอากาศในไทยพร้อมจีน : ทาง แอป iQIYI และเว็บไซต์ iQ.com เวลา 17:00 น. (ตามไทย)จำนวนตอนออกอากาศ : 36 ตอนจบตอนละ : 45 นาทีวันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ – วันอาทิตย์ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรกวันที่ 17 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2024เมื่อ 19 ปีก่อน เกิดสงครามระหว่างมนุษย์กับปีศาจ ทั้งสองต่างฝ่ายบาดเจ็บล้มตายอย่างหนัก สำนักฉงหัว ผู้นำแปดสำนักแห่งคุนซวี ซึ่งหลอมกระบี่คู่หยินหยางวั่งซูและซีเหอ ได้สำเร็จ “นักพรตไท่ชิง” (รับบทโดย โคว่เจิ้นไห่) เจ้าสำนักฉงหัวรุ่นที่ 24 ใช้ตาข่ายกระบี่คู่วั่งซูและซีเหอเพื่อผนึกโลกปีศาจมายามืดสงครามผ่านมาหลายวัน “ซู่อวี้” (รับบทโดย -) ผู้ใช้กระบี่วั่งซูกลับถูกคนล่อลวง อยู่ๆ นางก็ดึงกระบี่ออก ทำให้เสากระบี่วั่งซูสลายไปในพริบตา กระบี่ซีเหอจึงไม่สามารถพยุงตาข่ายไว้ได้เพียงลำพัง “เสวียนเซียว” (รับบทโดย) ผู้ใช้กระบี่ซีเหอจึงถูกไอจากกระบี่เพลิงเล่นงาน ส่วนเจ้าสำนักไท่ซิงได้ต่อสู้จนตัวตาย สำนักฉงหัวเสียหายอย่างหนัก ปีศาจร้ายหลุดรอดจากผนึก “อวิ๋นเทียนชิง” (รับบทโดย เฉินฉู่เหอ) ลูกศิษย์ของสำนักฉงหัว จึงพา “ซู่อวี้” ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสหลบหนีไป นับแต่นั้นกระบี่วั่งซูก็ได้หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยแท้จริงแล้วเรื่องราวเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความเห็นต่างในหลักการบำเพ็ญเซียน อวิ๋นเทียนชิง จึงพาซู๋อวี้ออกจากฉงหัวและเดินทางมาปักหลักอาศัยอยู่ที่ยอดเขาชิงหลวน ในเวลาต่อมาซู่อวี้ก็ให้กำเนิดลูกชาย “อวิ๋นเทียนเหอ” (รับบทโดย -) เพียงไม่นานซู่อวี้ก็เสียชีวิต อวิ๋นเทียนเหอ ที่ยังเยาว์วัยยังไม่ทันได้รู้อดีตของพ่อแม่ตัวเอง ซ้ำร้ายอวิ๋นเทียนชิงผู้เป็นพ่อก็มาเสียชีวิตด้วยอาการป่วย เหลือเพียง “อวิ๋นเทียนเหอ” (รับบทโดย เฉินเจ๋อหย่วน) ที่เติบโตบนภูเขาโดยลำพังอวิ๋นเทียนเหอได้พบกับ “หานหลิงซา” (รับบทโดย จวีจิ้งอี) หญิงสาวที่บุกเข้าไปในสุสานพ่อแม่ของตน และพวกเขาก็ลงจากภูเขาด้วยกันเพื่อไปค้นหาอดีตความเป็นมาพ่อแม่ของตัวเอง รอนแรมมาได้ครึ่งทางทั้งคู่ก็เจอและรู้จักกับหญิงสาวอีกคนนามว่า “หลิ่วเมิ่งหลี” (รับบทโดย เหมาเสี่ยวฮุ่ย) ด้วยจุดประสงค์เดียวกันเพื่อที่จะได้รับรู้ เข้าใจอดีตของผู้ให้กำเนิด อวิ๋นเทียนเหอ หานหลิงซา และหลิ่วเมิ่งหลี จึงเข้าร่วมคำนับและฝากตัวเป็นศิษย์ของสำนักฉงหัวแห่งคุนซวีเจ้าสำนักฉงหัวให้ “มู่หรงจื่ออิง” (รับบทโดย เหมาจื่อจวิ้น) ซึ่งอายุรุ่นราวคราวเดียวกันมาสอนพวกเขา ทั้งสี่คนกลายเป็นสหายและคู่หูกัน แต่แล้วเมื่อภูมิหลังของแต่ละคนค่อยๆ ถูกเปิดเผยออกมา ความแค้นและความบาดหมางจากรุ่นบุพการี ทำให้ทั้งสี่คนที่แต่เดิมรักใคร่กลมเกลียวกัน ต่างก็ตกอยู่ในความเจ็บปวดเสียใจ และความสับสนเป็นอย่างมาก• จวีจิ้งอี (Ju Jing Yi) รับบทเป็น หานหลิงซา• เฉินเจ๋อหย่วน (Chen Zhe Yuan) รับบทเป็น อวิ๋นเทียนเหอ• เหมาจื่อจวิ้น (Mao Zi Jun) รับบทเป็น มู่หรงจื่ออิง• เหมาเสี่ยวฮุ่ย (Mao Xiao Hui) รับบทเป็น หลิ่วเมิ่งหลี• เฉินฉู่เหอ (Chen Chu He) รับบทเป็น อวิ๋นเทียนชิง• โคว่เจิ้นไห่ (Kou Zhen Hai) รับบทเป็น นักพรตไท่ชิงเรียบเรียงจาก : iQ.com, mydramalist.comภาพประกอบจาก : weibo.com, iQIYI