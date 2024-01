“ซี-ศิวัฒน์” พร้อมเกินร้อย THE SHOW Suntaraporn Songs Of Memory

ได้มีโอกาสร่วมงานแห่งความทรงจำในบรรยากาศอบอวลด้วยความรักสู่อ้อมกอดอบอุ่นอีกครั้ง สำหรับ “ซี - ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์” โดยล่าสุดมาร่วมงานโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ใน THE SHOW Suntaraporn Songs Of Memory จัดโดยบริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัดสำหรับครั้งนี้พระเอกหนุ่มพิธีกรคุณภาพ “ซี ศิวัฒน์” พร้อมกลับมาอีกครั้งกับบทบาทสุดพิเศษที่โดนใจแฟน ๆไม่น้อยไปกว่าที่เคยร่วมฝากฝีไม้ลายมือทั้งการร้องและการแสดงไปกับ ละครเวทีสุนทราภรณ์ เดอะมิวสิคัล มาแล้วถึงสองเรื่องสองรสโดย “ซี ศิวัฒน์” เปิดใจถึงการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้ง ผ่านรายการ “เจาะใจ” จากที่เคยได้รับมอบโอกาสดี ๆ ในชีวิตการทำงานในวงการ ซึ่ง “เจเอสแอล” ตนถือว่าเป็นแหล่งของคนทำงานชั้นครูมากมาย ผ่านการขัดเกลาฝึกฝนมาจากคนเบื้องหลังจากที่แห่งนี้ จนทำให้มีโอกาสได้ทำงานที่หลากหลายในปัจจุบัน“ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่ต้น (ลาวัลย์ กันชาติ) ที่ชวนผมกลับทำงานนี้กันอีกครั้ง ซึ่งงานละครเวทีสุนทราภรณ์ทั้งสองเรื่องของเจ เอล แอล ฯ ที่ผมเคยเล่นมา อย่าง หนึ่งในดวงใจ สุนทราภรณ์ เดอะมิวสิคัล และ ขอให้เหมือนเดิม สุนทราภรณ์ เดอะมิวสิคัล บอกได้เลยว่าสร้างผมให้เป็นผมในทุกวันนี้ เพราะในเวลานั้นการร้องเพลง คือผมก็ยังไม่ได้เข้าใจในบทเพลงอมตะภาษาสวยงาม ท่วงทำนองอ่อนละมุนทางอารมณ์มากนัก แต่พอเราได้มาสัมผัสจริง ๆ มันทำให้เรารู้ถึงคุณค่าของเพลงสุนทราภรณ์ทุกบทเพลง ซึ่งวันนี้พอรู้ว่าจะได้มาร่วมงานใน THE SHOW Suntaraporn Songs Of Memory ทำให้ผมตื่นเต้นมาก ยิ่งได้กลับมาเยือนถิ่นที่เคยมีส่วนร่วมสร้างผมขึ้นมา ทั้งเรื่องเพลงและงานพิธีกรและยิ่งดีใจที่ได้มาเจอเพื่อน พี่น้อง ศิลปิน กันพร้อมหน้าอีกครั้ง วันนี้เราจะได้เห็นว่าคนรุ่นใหม่ไม่ได้มองว่าเพลงสุนทราภรณ์เป็นเพลงเก่าแล้วนะ เพราะเพลงสุนทราภรณ์คือเพลงคลาสสิกที่สามารถนำมาผสมผสานกับยุคสมัยใหม่ อยากให้ทุกคนได้มาติดตามชมกันนะครับ ใน THE SHOW Suntaraporn Songs Of Memory ขายบัตรเเล้ววันนี้ที่ไทยทิคเก็ต เมเจอร์ ทุกสาขา แล้วมาเจอกันนะครับ”THE SHOW Suntaraporn Songs Of Memory จัดการแสดงในวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2567 รอบ 14.00 น. และ 18.30 น. ณ โรงละครเอ็ม เธียเตอร์ บัตรราคา 4,000 / 3,000 / 2,500 บาท ซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ ที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา โทร โทร: +66 (0) 2262 3456