คืนจอคืนใจ “อีดงอุค” คัมแบ็คแอ็คชั่น! ใน “A Shop For Killers” ออริจินัลซีรีส์ของ “ดิสนีย์พลัส” สตรีม 17 มกราคม

“ดิสนีย์พลัส” จัดงานเปิดตัวออริจินัลซีรีส์แนวบู๊เดือดเรื่องใหม่ “A shop for killers” กับสื่อมวลชน ในช่วงเช้าวันที่ 15 มกราคมที่ผ่านมา งานจัดขึ้นที่โรงแรม คอนราด โซล (Conrad Seoul) ใน ยออีโด กรุงโซล งานนี้มีทีมนักแสดงนำ อีดงอุค, คิมฮเยจุน (Kim Hye-joon), ซอฮยอนอู (Seo Hyun-woo), โจฮันซุน (Jo Han-sun), พัคจีบิน (Park Ji-bin), กึมแฮนา (Geum Hae-na) และ 1 ใน 2 ผู้กำกับ อีควอน (Lee Kwon) เข้าร่วมด้วยในงาน อีดงอุค ได้เปิดใจตอนหนึ่ง ถึงตัวละคร “จองจินมัน” แก่นกลางในผลงานการคัมแบ็คซีรีส์เรื่องนี้ของตนว่า "ในละคร (ซีรีส์) ผมเล่นเป็นอดีตทหารรับจ้าง ดังนั้นผมจึงพยายามเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ มากมาย ที่หน่วยรบพิเศษต่างประเทศ ทำจริงๆ สำหรับฉายาที่ถูกคนดูเรียกว่า 'ตัวพ่อแห่งซีรีส์แอ็คชั่น'... ผมมั่นใจว่าตัวเองไม่ใช่ตัวพ่ออะไร ผลงานที่ผมแสดงก่อนหน้านี้ (Tale of the Nine Tailed 1938) มีองค์ประกอบความเป็นแฟนตาซีที่แข็งแกร่งมาก ผมใช้เวทย์มนตร์และดาบ ตรงกันข้าม คราวนี้ (เรื่องนี้) ผมต้องใช้ปืน และเน้นไปที่การต่อสู้ระยะประชิดซึ่งทำให้รู้สึกสมจริงมากขึ้น”ลีดงอุค กล่าวเพิ่มเติมด้วยอารมณ์ขันอีกว่า "A shop for Killers นำเสนอแอ็คชั่นรูปแบบใหม่ และการฝึกฉากแอ็คชั่น บอกเลยมันค่อนข้างน่าหงุดหงิดนิดๆ สำหรับผม" เรียกเสียงหัวเราะจากผู้ชม“A shop for Killers” เป็นซีรีส์แอ็คชั่นสไตล์ใหม่ ดัดแปลงจากนิยายเรื่องเดียวกันของนักเขียน “คังจียอง” ผู้เขียนนิยายที่ถูกนำไปสร้างซีรีส์เรื่อง “The Killer's Shopping List” เล่าเรื่องราวการเอาชีวิตรอดของเด็กสาว “จองจีอัน” (คิมฮเยยุน) ซึ่งตกเป็นเป้าหมายของศัตรูมากมาย อันเนื่องจากมรดกสุดอันตรายที่คุณอาของเธอ “จองจินมัน” (อีดงอุค) ทิ้งเอาไว้ให้ข้อมูลข่าว : allkpop.com, soompi.comภาพประกอบ : Disney Plus