รีเทิร์นคู่จิ้น “ออกัส-น้ำฟ้า” พร้อมเสิร์ฟความฟิน

ช่อง 3 เตรียมพาคุณมาผ่อนคลาย กับละครฟีลกู๊ด “รักท่วมทุ่ง” ที่ทุกคนต้องหลงเสน่ห์กับวิวสวนต้นตาลสวย ๆ ตามวิถีชีวิตชาวบ้านจังหวัดเพชรบุรีในยุคปี พ.ศ. 2520 ที่ถือว่าเป็นยุคทองของภาพยนตร์ไทย พบกับเรื่องราวอลหม่านของชีวิต สายสมร สวยเสมอ สาวนักเรียนนอกที่มีเป้าหมายแน่วแน่ และพร้อมสู้ตายฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างเพื่อความฝันที่ต้องเป็นนางเอกภาพยนตร์ให้ได้ เรียกว่าการเล่าเรื่องสนุกมัดใจคนดูได้แน่นอน ตามแบบฉบับ ค่าย เลิฟดราม่า ของผู้จัดฯ “ไก่ วรายุฑ” ฝีมือกำกับการแสดงโดย “นาย สรัสวดี” งานนี้ได้หนุ่ม “ออกัส-วชิรวิชญ์ ไพศาลกุลวงศ์” มาพลิกลุคเป็นหนุ่มบ้านสวน ในบท มานะ หรือ ไอ้หมา เจ้าของโรงงานน้ำตาลโตนด ที่ต้องปีนต้นตาลสูงเสียดฟ้า! ท้าทายสกิลการแสดงสุด ๆ ประกบกับคู่จิ้นสาวสุดรู้ใจเข้าขากันดี๊ดี อย่าง “น้ำฟ้า-ธัญญภัสร์ ภัทรธีรชัยเจริญ” ที่เจอบทท้าทายเยอะกว่าใคร ทั้งลุยโคลนจับหมู ขึ้นสลิง ขี่วัว มาครบจนคุณต้องทึ่งกับนางเอกคนนี้ ส่วนฉากหวาน ๆ ก็มีไม่น้อย แฟนคลับบ้านคู่ “ออกัส-น้ำฟ้า” รอเสพโมเมนต์ความน่ารักจิ้น ๆ จากในเรื่องนี้ให้ชื่นใจได้เลย ถัดมาอีกหนึ่งคู่ที่หลายคนจับตาดู เพราะเคมีสดใหม่มาก “มีน-นิชคุณ ขจรบริรักษ์” กับ “แพรวา-ณิชาภัทร ฉัตรชัยพลรัตน์” โคจรมาร่วมงานด้วยกันเรื่องแรกก็มาในแนวคู่กัด แต่ไหงกลายมาเป็นคู่รักกันได้ยังไงต้องรอดู และคู่นี้ยังเป็นก้างขวางคอความรักของคู่พระนางอีก เช่นเดียวกับก๊วนนักแสดงเหล่านี้ที่จะมาเพิ่มอุปสรรค และสร้างสีสันให้เรื่องราวสนุกดูเพลินยิ่งขึ้น อาทิ ตี๋ ดอกสะเดา, น้ำฝน สรวงสุดา, กิ๊ก มยุริญ, ตุ้ย เกียรติกมล,รงค์ จาตุรงค์, เปิ้ล ชไมพร, บิ๊ก ศรุต, เมญ่า มินรญา, เอนจอย ธิดารัตน์ ฯลฯการันตีความสนุกกลมกล่อมของเรื่องนี้ด้วยผู้กำกับฯ “นาย สรัสวดี” ที่ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงละคร “รักท่วมทุ่ง” ว่า “พอเรารู้โจทย์ว่าเรื่องนี้ตั้งใจให้เป็นพีเรียดอยู่ในพ.ศ. 2520 และถือว่าเป็นยุคทองของภาพยนตร์ด้วย ยุคนั้นมีวิถีชีวิตชาวบ้านที่เป็นกลิ่นอายที่เราไม่ได้เห็นมานานแล้ว ไม่ว่าจะเป็น ทุ่งนา ทุ่งตาลโตนด และที่สำคัญเสื้อผ้า หน้า ผม ในยุคนั้นสวยมาก เราเลยรู้สึกสนุกที่ได้ทำละครแนวนี้ และเรื่องนี้มีความสวยงามของธรรมชาติ วิถีชีวิตของผู้คนยุคนั้นที่เวลาเขาต้องการอะไรมันไม่มีจริต อยากได้อะไรก็พูด ไม่พอใจอะไรก็พูด นายว่ามันมีเสน่ห์มาก ส่วนการวางตัวนักแสดง เรารู้สึกว่าตัวพระเอกมานะต้องเป็นออกัส เพราะเขาสามารถนิ่ง เงียบ พูดน้อยแต่ได้ใจความ และในเรื่องเขาเป็นลูกชายเจ้าของโรงงานน้ำตาลก็ต้องมีปีนต้นตาล เราก็เซฟน้อง เพราะต้องปีนจริงและขึ้นไปสูงมาก ซึ่งออกัสก็ทำออกมาได้ดี รู้สึกประทับใจในตัวน้องมาก ตัวนางเอกสายสมรหรือมะยมจะเป็นใครไปไม่ได้เลย นอกจากน้ำฟ้า เพราะสายสมรจะมีความเริ่ด เชิด หยิ่ง สวย แต่ในขณะที่ความเป็นมะยมจะมีความบ้า ดีเดือด และน้ำฟ้าตีทุกโจทย์ตีทุกคาแรคเตอร์ได้อย่างเมามันส์มากอย่างเช่น ซีนที่จับหมู น้องก็ลงไปลุยโคลนทั้งตัว มันเลยทำให้รู้สึกว่าสายสมรหรือมะยมถ้าไม่ใช่น้ำฟ้าไม่สนุกขนาดนี้แน่ ๆ จ้างร้อยเล่นล้านเลย ส่วนเคมีคู่ออกัสน้ำฟ้าเขาสนิทกันมากมีเคมีทั้งในจอและนอกจอ เราเลยไม่ค่อยกังวล ถ้าแฟน ๆ ดูคู่ออกัสน้ำฟ้าในเรื่องนี้ก็จะมีหลายอารมณ์มาก ฟิน จิ้น สนุกขำ และ น่าสงสาร แต่จะมีอีกหนึ่งคู่ที่ทุกคนต้องรอดู แพรวากับมีนเป็นคู่รักทรหด รักที่ตีกันตลอดเวลา นอกจากนี้นักแสดงรุ่นใหญ่ที่เป็นรุ่นพ่อแม่คือสีสันหมดเลยค่ะ แก๊งพ่อแม่เข้าฉากเจอกันเมื่อไหร่บอกเลยว่าสนุก ทำให้ละคร รักท่วมทุ่ง เป็นเรื่องที่ไม่ควรพลาดเลยแม้แต่สักอีพี และในแต่ละอีพีมันจะมีความหลากหลายอารมณ์ มีกิมมิคที่ซ่อนอยู่เยอะแยะมาก เพราะฉะนั้นฝากติดตามชมละคร รักท่วมทุ่ง ด้วยค่ะ”พระนาง “ออกัส-น้ำฟ้า” คู่นี้ก็ไม่รอช้าพากันสปอยขายของชวนแฟน ๆ ห้ามพลาดกับละครเรื่องนี้ “ออกัส วชิรวิชญ์” เล่าว่า “เรื่องนี้ทุกคนจะได้เห็นผมอยู่บนยอดต้นตาลซึ่งผมปีนขึ้นไปจริง ๆ อยู่ข้างบนนั้นจริง ๆ ก็กลัวเหมือนกันแต่ต้องทำเซียนเหมือนปีนมาเป็น 100 ต้นแล้วอะไรประมาณนั้น ก็พยายามทำเต็มที่ หวังว่าทุกคนจะชอบ ผมทำเพื่อแฟน ๆ ช่อง 3 นะครับ และจะมีพาร์ทที่ผมคลั่งรักด้วย รับรองว่าฟินแน่นอน ส่วนการกลับมาร่วมงานกับน้ำฟ้า รู้สึกน้องเก่งขึ้นมากครับ เรียนรู้ไวขึ้นเยอะ รู้สึกว่าสบายใจขึ้นที่เล่นด้วยกัน ยังไงก็ฝาก รักท่วมทุ่ง ด้วยนะครับ ทุกคนจะได้เห็นกลิ่นอายของยุคสมัยนั้นที่รับรองว่าสนุกแน่นอน และเรื่องนี้กัสยังได้ทำอะไรหลายอย่าง เหมือนข้ามขีดจำกัดของกัสไปด้วย น้ำฟ้าก็เช่นเดียวกัน กัสคิดว่าเรื่องนี้มีเสน่ห์ และคิดว่าทุกคนจะได้อะไรดี ๆ จากเรื่องนี้แน่นอนครับ”ฟากสาว “น้ำฟ้า ธัญญภัสร์” เผยว่า “พี่กัสได้ปีนต้นตาล หนูก็ได้ปีนเหมือนกันค่ะ ของหนูปีนแข่งกับพี่น้ำฝน สรวงสุดา และทุกคนยังจะเห็นหนูลุยโคลนจับหมูด้วย เป็นวีรกรรมแรกที่สายสมรได้เข้ามาเป็นมะยมค่ะ หนูว่าเรื่องนี้จะทำให้ทุกคนได้เห็นวิถีชีวิตชาวบ้านต่าง ๆ ทั้งปีนต้นตาล ขั้นตอนการเคี่ยวน้ำตาล การแต่งกายของคนในยุคสมัยนั้น และเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นการที่หนูกับพี่กัสได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้ง ทำให้เราสนิทกันมากขึ้น เวลาอยู่ในกองก็แกล้งกันตีกันตลอด เลยทำให้บางทีเราหลุดตอนเข้าฉากที่มันจะต้องรักกัน พี่นาย ผู้กำกับฯ ก็จะคอยเตือน รักกันนะลูกอย่าหยุมหัวกัน และหนูว่าเรื่องนี้พี่กัสเป็นตัวละครมานะได้มีเสน่ห์มาก ทั้งลุคทั้งสายตาหลาย ๆ อย่าง ทำให้ตัวละครมานะน่ารัก เพราะฉะนั้นไม่อยากให้ทุกคนพลาดชม รักท่วมทุ่ง เลย เชื่อว่าคนดูจะได้รับอะไรหลาย ๆ อย่าง ทั้งความสนุก ความรัก และการใช้ชีวิตแบบวิถีชาวบ้านสมัยนั้น ก็ฝากติดตามด้วยค่ะ”“รักท่วมทุ่ง” (My Love in the Countryside) บทประพันธ์โดย “สุริยาทิศ” เขียนบทโทรทัศน์โดย “นิธิกานต์ พิณเมืองงาม” และ “พลพล พงษ์แพทย์” เนื้อเรื่องได้เล่าถึงความฝันอยากจะเป็นนางเอกภาพยนตร์ของ สายสมร สวยเสมอ (น้ำฟ้า ธัญญภัสร์) ที่ความฝันถูกดับลงเพราะแม่และผู้กำกับภาพยนต์ไม่มีใครเชื่อว่าเธอจะทำได้ เธอจึงขอพิสูจน์ตัวเอง ผู้กำกับฯ จึงส่งเธอสาวเมืองกรุงให้ไปลองใช้ชีวิตแบบสาวชาวบ้านที่ทุ่งตาลโตนด จ.เพชรบุรี ที่นี่ทำให้ สายสมร ได้รู้จักกับโลกใบใหม่และได้พบหนุ่ม มานะ (ออกัส วชิรวิชญ์) เจ้าของโรงงานน้ำตาลโตนด ที่เธอเข้าไปทำงานด้วย โดยใช้ชื่อใหม่ว่า มะยม (น้ำฟ้า ธัญญภัสร์) ในบ้านทุ่งแห่งนี้เธอจะพบบทพิสูจน์แบบไหนบ้าง คงต้องไปเอาใจช่วยกันต่อในละคร “รักท่วมทุ่ง”มาดูกันว่าความฟินของคู่จิ้น “ออกัส-น้ำฟ้า” จะหวานสู้น้ำตาลโตนดได้หรือไม่ ในละคร “รักท่วมทุ่ง” ติดตามได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 19.00 น. เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูมือถือกด 3Plus