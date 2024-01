เรื่องย่อสั้น “รักท่วมทุ่ง”

: My Love in the Countryside: สุริยาทิศ: นิธิกานต์ พิณเมืองงาม, พลพล พงษ์แพทย์: สรัสวดี วงศ์สมเพ็ชร: โรแมนติก-คอมเมดี้,ครอบครัว, ย้อนยุค: เลิฟดราม่า: วรายุฑ มิลินทจินดา: ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 19.00 น. ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูมือถือกด 3Plus: ตอนแรกวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567ความรักไม่ว่าในรูปแบบไหน มีคุณค่าทั้งนั้น แม้ไม่ทำให้ท้องอิ่มเหมือนอาหาร ไม่สามารถซื้อข้าวของได้อย่างเงินทอง แต่มันก็สามารถหล่อเลี้ยงจิตใจให้รู้สึกอบอุ่นและไม่โดดเดี่ยว...เรื่องราวความรักของ สายสมร สวยเสมอ (น้ำฟ้า ธัญญภัสร์) หญิงสาวนักเรียนนอกสุดเฟี้ยว เปรี้ยว ซ่า ที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นนางเอกภาพยนตร์ แต่ความสามารถกลับส่วนทางกับความฝันตัวเอง เธอจึงขอพิสูจน์ตัวเองด้วยการไปใช้ชีวิตตามแบบสาวบ้านทุ่ง เปลี่ยนจากสาวเมืองกรุงไปอยู่ที่ทุ่งตาลโตนด ที่ที่ห่างไกลความเจริญทางวัตถุ แต่กลับมีความเจริญในหัวใจ...ที่นี่ เธอได้พบว่า มานะ (ออกัส วชิรวิชญ์) เจ้าของสวนตาลโตนด พ่วงท้ายตำแหน่งลูกชายผู้ใหญ่บ้าน...ความอลเวง วุ่นวายในบ้านทุ่ง ประสบการณ์แปลกใหม่ กลับทำให้สายสมรได้รู้จักโลกใบใหม่ พร้อมกับเรียนรู้ว่าความรักดี ๆ ของชาวบ้านทุ่งตาลโตนดเป็นอย่างไร...รวมไปถึงความรักของผู้ชายที่ชื่อมานะ...หนุ่มปากแข็ง แต่แท้จริงแล้วคลั่งรักขั้นสุด เขาทำให้โลกทั้งใบของสายสมรเปลี่ยนไป...ความรักของเขาเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายจากหัวใจ...ส่วนตัวตนที่แท้จริงของเธอ แม้จะทันสมัยไปนิด มั่นใจไปหน่อย แต่ก็ทำให้มานะค้นพบว่า เธอเป็นผู้หญิงคนสำคัญในชีวิตเขา...ความรักที่เพิ่มพูนของสองหนุ่มสาวทำให้น้ำตาลโตนดที่ว่าหวานดูจืดไปทันที... มองไปทางไหนก็มีแต่ความรักเต็มทุ่งตาลโตนด...1 ธัญญภัสร์ ภัทรธีรชัยเจริญ : สายสมร สวยเสมอ / มะยม2 วชิรวิชญ์ ไพศาลกุลวงศ์ : มานะ พันธุ์พลาย (ไอ้หมา)3 ณิชาภัทร ฉัตรชัยพลรัตน์ : มารศรี พันธุ์พลาย (ศรี)4 นิชคุณ ขจรบริรักษ์ : เตมร โคกคงเจริญ5 ภัสรนันท์ อัษฎมงคล : กรองทอง โคกคงเจริญ6 สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ : ผ่องแผ้ว7 จาตุรงค์ มกจ๊ก : เศรษฐีอำนาจ โคกคงเจริญ8 ชไมพร สิทธิวรนันท์ : แจ่มจรัส โคกคงเจริญ9 เมญ่า มินรญา : ชูใจ10 ธิดารัตน์ ปรือทอง : บุษบา11 ตี๋ ดอกสะเดา : ผู้ใหญ่บ้านกุศล12 ศิลป์ รุจิรวนิช : สน13 เกียรติกมล ล่าทา : ชัชวาล ผลบุญ14 มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ : พิสมัย สวยเสมอ15 ชนกวนัน รักชีพ : นาถ16 ศรุต วิจิตรานนท์ : นายพลเรืองเดช17 จารุภัทร แสงจันทร์: จืด18 ภาสวิชญ์ บูรณนัติ : ศิวา