รายงานพิเศษ : ขนนักแสดงเจ้าบทบาทมาเกือบทั้งวงการ!! “ช่อง tvN” เปิดโผซีรีส์เกาหลีหลากรสชาติ เตรียมขนลงจอตลอดปี 2024

เรียกว่า สมกับเป็นที่ 1 สายคอนเท้นต์ซีรีส์เกาหลีเกาใจแท้ทรู ช่องทีวีเอ็น ช่องเคเบิ้ลยักษ์ใหญ่ได้เปิดโผ เผยลิสต์รายชื่อซีรีส์เกาหลีที่เตรียมเสิร์ฟตลอดทั้งปี 2024 ก่อนใคร แฟนซีรีส์ได้เห็นรับรองว่าเนื้อเต้น และต้องเตรียมบำรุงสายตารอท่ากันเลย เพราะปีนี้ขาใหญ่ทีวีเอ็นมีซีรีส์หลากรสชาติ หลายแนว มาให้ปักหมุดตั้งตารอเบิ่ง มีเรื่องอะไร แนวไหน ใครแสดงนำบ้าง ละครออนไลน์ นำมาให้ส่องผลงานเขียนบทโดยนักเขียน “คิมซอนด็อก” (Kim Seon-deok) เจ้าของผลงานขึ้นหิ้ง “The Crowned Clown” สำหรับซีรีส์ประวัติศาสตร์ที่ไม่มีอยู่จริงปนดราม่าเข้มข้นเรื่อง “Captivating the King” นี้ จะบอกเล่าเรื่องราวความรักอันโหดร้ายของ “กษัตริย์อีอิน” (โจจองซ็อก) องค์ราชาผู้ทุกข์เข็ญ ในพระทัยมีแต่ความว่างเปล่า แม้จะอยู่บนบัลลังก์ตั่งทองอันสูงส่งก็ตาม และ “คังฮีซู” (ชินเซคยอง) สาวนักเล่นหมากล้อมนิรนาม ซึ่งเบื้องแรกนางวางแผนการเข้ามาตีสนิท เพฮา (ฝ่าบาท) เพื่อหวังแก้แค้นกษัตริย์ผู้เดียวดาย สุดท้ายกลายเป็นว่าชีโดนตกไปโดยไม่คาดคิด!! “Captivating the King” จะเป็นโปรแกรมใหม่โปรแกรมแรกของปี 2024 ออนแอร์ทางช่อง tvN ทุกคืนวันอาทิตย์ เวลา 21:20 น. (ตามเกา) และจะออกอากาศสองตอนแรกติดต่อกันในวันที่ 21 มกราคม ซับไทย เน็ตฟลิกซ์ จอง“Queen of Tears” (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ) ถือเป็นซีรีส์ที่แฟนๆ รอคอยมากที่สุดเรื่องหนึ่งก็ว่าได้ เขียนบทโดยนักเขียน “พัคจีอึน” (Park Ji-eun) เจ้าของผลงาน Crash Landing on You, My Love From the Star และสองผู้กำกับ “คิมฮีวอน” จากผลงาน Little Women, Vincenzo ผู้กำกับ “จางยองอู” จากผลงาน Bulgasal ซีรีส์จะพาคนดูไปติดตามความโรแมนติกของสามีภรรยา “ฮงแฮอิน” (คิมจีวอน) ทายาทแชโบลแสนสวยที่รู้จักกันในฉายา “ราชินีแห่งควีนส์กรุ๊ป” และ “แบ็คฮยอนอู” (คิมซูฮยอน) ชายหนุ่มจากเมือง ยงดูรี เจ้าของฉายา “เจ้าชายซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งยงดูรี” ที่ได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายควีนส์กรุ๊ป และเป็นสามีของทายาทรุ่นที่ 3 ของยักษ์ใหญ่ควีนส์กรุ๊ป ในวันเวลาที่ทั้งคู่กำลังเผชิญกับวิกฤติชีวิตคู่ สามปีในชีวิตการแต่งงานกำลังมีปัญหา ทว่าสองคนได้จับมือกันเพื่อเริ่มต้นความรักอีกครั้งเหมือนปาฏิหาริย์ นอกจากคู่พระนางในฝัน ยังนำแสดงโดย อีจูบิน, พัคซองฮุน, กวักดงยอน และจอมบทบาทอีกมากมาย “Queen of Tears” ได้รับการยืนยันแล้วว่าจะออกอากาศตอนแรกในเดือนมีนาคม หลังเจอโรคเลื่อนมาจากปีก่อนสร้างจากเว็บตูนเรื่องเดียวกัน “Jeong Nyeon” (ชื่อเขียนแบบโรมัน) เหตุการณ์เกิดขึ้นในปี 1950 เป็นเรื่องราวของ “ยุนจองนยอน” (คิมแทรี | Kim Tae-ri) เด็กสาวจากม็อกโพ ผู้เกิดและเติบโตมาบนความยากไร้ ขัดสนทั้งเงินทองและไม่ได้รับการศึกษา แต่เธอเป็นสาวเสียงทองที่เกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ในการร้องเพลง ซีรีส์อิงประวัติศาสตร์ที่จะพาคนดูไปตามติดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อยุนจองนยอนได้เข้าร่วมงานในบริษัทละครสตรีแบบดั้งเดิม เพื่อบรรลุความฝันของเธอ และสร้างตัวขึ้นมาจนร่ำรวย “จองนยอน” กำกับโดยผู้กำกับ “จองจีอิน” (Jeong Ji-in) จากผลงานปังเว่อร์ “The Red Sleeve” นำแสดงโดยตัวมัม ตัวมารดาจอมบทบาท นอกเหนือจากคิมแทรียังมี ชินเยอึน, รามีรัน และ มุนโซรีซีรีส์ “Mom's Friend's Son” (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ) เป็นรอมคอมที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงชื่อ “แบซ็อกรยู” (จองโซมิน) ที่พยายามเริ่มต้นชีวิตอันรกเรื้อรุงรังเต็มไปด้วยปัญหาของเธออีกครั้ง และ “ชเวซึงฮโย” (จองแฮอิน) ลูกชายเพื่อนแม่ของเธอ ผู้ถูกทำเครื่องหมายว่าเป็นความมืดมนในชีวิตของแบซ็อกรยู ซีรีส์เรื่องนี้กำกับโดยผู้กำกับ “ยูเจวอน” (Yoo Je-won) และบทละครของนักเขียน “ชินฮาอึน” (Shin Ha-eun) จากผลงาน “Hometown Cha-Cha-Cha” อันสุดปังของทั้งคู่“A Life of a Resident That Will Be Wise Someday” (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ) เป็นซีรีส์ที่จะพรรณนาถึงชีวิตในโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับมิตรภาพอันปั่นป่วนของแพทย์และบรรดาคนไข้ ของ Yulje Medical Center ผู้กำกับ “ชินวอนโฮ” และนักเขียน “อีอูจุง” ผู้สร้างซีรีส์ระดับตำนาน “Reply” และ “Hospital Playlist” จะมาร่วมจอยในฐานะผู้ริเริ่มโปรเจ็กต์นี้ นอกเหนือจาก โกยุนจอง, คังยูซอก และ ชินซีอา ซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับการยืนยันร่วมแสดงในซีรีส์เรื่องนี้แล้ว ยังมี ฮันเยจี และ จองจุนวอน ก็อยู่ในลิสต์รายชื่อนักแสดงเรื่องนี้ด้วยซีรีส์ “Carry Sun Jae and Run” (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ) ดัดแปลงจากนิยายออนไลน์ยอดนิยมบนเว็บดังเรื่อง “The Best of Tomorrow” เป็นแนวโรแมนติก ย้อนเวลา เรื่องใหม่ ที่เปิดเผยพล็อตเรื่องเบาๆ ว่า เมื่อ “อิมโซล” (คิมฮเยยุน) ติ่งผู้หลงใหลและเสียใจหนักมาก เมื่อความตายมาพรากดาราคนโปรดของเธอ “รยูซอนแจ” (บยอนอูซอก) ไปโดยไม่คาดคิด เธอจึงย้อนเวลากลับไปเพื่อช่วยเขา ละครเรื่องนี้เขียนโดย “อีซีอึน” เจ้าของผลงานเขียนบทเรื่อง “True Beauty” และ “Top Star U-Back”“Thank You” (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ) เป็นซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนที่เกิดขึ้น โดยมีฉากหลังของเรื่องราวอยู่ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีของ JU Construction Company ที่มีการคอร์รัปชั่นอย่างมโหฬาร ซีรีส์ยังสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานเป็นทีมที่แสนวุ่นวาย ระหว่างหัวหน้าทีมผู้เย็นชา และลูกน้องในทีมตรวจสอบที่รักใคร่กลมเกลียวกันมากๆ รุ่นใหญ่ยอดฝีมือ “ชินฮาคยุน” จะรับบทเป็น “ชินชาอิล” หัวหน้าทีมตรวจสอบบัญชีของบริษัท JU Construction Companyซีรีส์แนวดราม่า “Parole Officer Lee Han Shin” (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ) เป็นเรื่องราวของ “อีฮันชิน” (โกซู) ซึ่งมีอำนาจมหาศาลในการตัดสินว่า ผู้ต้องขังคนใดจะได้รับการปล่อยตัวตามทัณฑ์บนหรือไม่ ซึ่งเขาดำเนินการความยุติธรรมในแบบของเขาเอง ผู้กำกับ “ยุนซังโฮ” จากผลงาน Curtain Call, Jinxed at First และ River Where the Moon Rises และ ผู้เขียนบท “พัคชีฮยอง” จะทำงานร่วมกันในโปรเจ็กต์ดราม่าเข้มข้นนี้หลังจากประสบความสำเร็จในซีซั่นที่ 1 เมื่อปี 2018 “Player” ก็กลับมาอีกครั้งในรอบ 6 ปีพร้อมกับซีซั่นใหม่ที่มีชื่อว่า “Player 2: War of Gambler” (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ) ซีรีส์เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการรวมตัวกันของ “ผู้เล่น” ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ทั้งนักต้มตุ๋น แฮกเกอร์ นักชก และคนขับรถ!! เมื่อพวกเขารวมตัวกันเพื่อกวาดล้างเงินสกปรกที่มีเจ้าของเป็นจอมวายร้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ซีรีส์เรื่องนี้นำแสดงโดย ซงซึงฮอน, อีซีอน, แทวอนซ็อก, โอยอนซอ และ จางกยูริ“Won Kyung” บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตที่ร้อนแรงของ ราชินีวอนคยอง (ชาจูยอง) ผู้ปั้นราชา ผู้ใฝ่ฝันถึงโลกใหม่ในช่วงต้นราชวงศ์โชซ็อน และทำให้สามีของเธอ “อีบังวอน” (อีฮยอนอุค) องค์กษัตริย์ที่เธอแบ่งปันอำนาจบนบัลลังก์ตั่งทองร่วมกัน แม้ว่าชื่อของเธอจะถูกบันทึกไว้ในบันทึกทางประวัติศาสตร์เพียงว่าเป็น “มเหสีของกษัตริย์แทจง” หรือ “มเหสีมิน” โดยไม่มีชื่อเต็ม ซีรีส์เรื่องนี้จะไขความกระจ่างเกี่ยวกับราชินีวอนคยอง ผู้ซึ่งใช้ชีวิตอย่างอิสระโดยไม่สูญเสียตัวตน แม้ว่าจะถูกทรยศหักหลังและยังต้องเผชิญหน้ากับความเป็นจริงอันโหดร้ายสักเพียงใดก็ตาม“Wedding Impossible” (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ) เป็นเรื่องเกี่ยวกับนักแสดงหญิงโนเนม “นาอาจอง” (จอนจงซอ) ซึ่งตัดสินใจแต่งงานปลอมๆ กับเพื่อนชายของเธอ เพื่อที่จะได้กลายเป็นตัวละครหลักเป็นครั้งแรกในชีวิตการเป็นนักแสดงของเธอ และเธอต้องฟาดฟันกับ “ลีจีฮัน” (มุนซังมิน) ประธาน แอลเจกรุ๊ป พ่อสามีหัวร้อนตัวร้าย ผู้ต่อต้านการแต่งงานของลูกชายอย่างสุดชีวิต “จอนจองซอ” จะรับบทเป็น “นาอาจอง” นักแสดงหญิงความสามารถล้นแต่กลับไม่โด่งดังเป็นที่รู้จัก ในขณะที่ “มุนซังมิน” จะรับบทเป็นหลานชายคนเล็กของประธาน แอลเจกรุ๊ป ที่ปิดบังและซ่อนตัวตนของเขาในฐานะแชโบลรุ่นที่สามเอาไว้ไม่ให้ใครรู้ผลงานเขียนบทของนักเขียน “คิมฮเยยอง” จากผลงาน “Her Private Life” โดย “Because I Want No Loss” (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ) เป็นซีรีส์รอมคอมที่บอกเล่าเรื่องราวของ “ซอนแฮยอง” (ชินมินอา) หญิงสาวที่ปลอมแปลงเอกสารการแต่งงานของตัวเอง เพื่อไม่ให้ใครมาเอาเปรียบและไม่ต้องสูญเสียอะไรในชีวิตอีก กับ “คิมจีอุค” (คิมยองแด) ผู้กลายมาเป็นสามีจอมปลอมของเธอ เพียงเพราะเขาไม่อยากทำร้ายอะไรอีกแล้ว ยังมีชื่อ “อีซังอี” ที่ได้รับการยืนยันเมื่อเร็วๆ ก็ติดโผเข้าร่วมในรายชื่อนักแสดงของโปรเจ็กต์นี้ซีรีส์เรื่องใหม่ “Graduation” (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ) โดยฝีมือผู้กำกับ “อันพันซ็อก” ผู้สร้างละครโรแมนติกยอดนิยมมากมาย เช่น Something in the Rain, One Spring Night และ Secret Love Affair ฉากหลังของเรื่องราวเกิดขึ้นที่ แดชี (Daechi) ย่านที่มีชื่อเสียงโด่งดังว่าเป็นศูนย์กลางการศึกษาเอกชนในเกาหลีใต้ ตัวละครหลักที่เป็นแก่นกลางของเรื่อง คืออาจารย์ “อีจุนโฮ” (วีฮาจุน) ผู้ที่คอยช่วยเหลือนักเรียนอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เพื่อพาลูกศิษย์ให้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชื่อดังอันทรงเกียรติได้สมใจ ท่ามกลางโชคชะตาที่พลิกผัน วันหนึ่งอีจุนโฮซึ่งกลายเป็นหนุ่มใหญ่ได้กลับมาที่สถาบันการศึกษาเดิมอีกครั้งในฐานะครูผู้สอนน้องใหม่ หลังติดสินใจลาออกจากบริษัทยักษ์ใหญ่ เมื่อรู้ข่าวว่ารักแรกของเขา “ซอฮเยจิน” (จองรยอวอน) ได้มาเป็นครูในสถาบันการศึกษาดังกล่าวข้อมูลข่าว : soompi.com, hancinema.netภาพประกอบ : เพจ tvN Drama