เรื่องย่อซีรีส์จีน “วุ่นรักนักแปล • Our Interpreter” [2024]

ชื่อสากล : Our Interpreterชื่อไทย : วุ่นรักนักแปลชื่อจีน : 我们的翻译官• Wo Men De Fan Yi Guanแนวซีรีส์ : โรแมนติก • ตลกผู้กำกับ : จางถง (Zhang Tong) • ชาย • ผลงานกำกับซีรีส์ “คุณคือป้อมปราการของฉัน • You Are My Hero” (iQIYI, Tencent Video, Youku - 2021)ผู้เขียนบท : เฟยฮุ่ยจวิน (Fei Hui Jun) • หญิง • ผลงานเขียนบทซีรีส์ “ลวง รัก เล่ห์ จารชน • Broker” (iQIYI, Tencent Video, Youku, MonoMax - 2021)บริษัทผู้ผลิต : ฮว๋าเซอ โครตอน ทีวี (Huace Croton Tv)ออกอากาศในจีนทาง : iQIYI, Hunan TV, Mango TVจำนวนตอนออกอากาศ : 36 ตอนจบตอนละ : 45 นาทีวันเวลาออกอากาศ : วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 18:00 น. (ตามจีน)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่ม 8 มกราคม – 30 มกราคม 2024ออกอากาศในไทยทาง : ทรูไอดี อัปเดตซับไทย ทุกวันพุธ - วันอาทิตย์ เวลา 19:00 น. เริ่มตอนแรก 10 มกราคม 2024 -หลินซี พาตัวเองขึ้นมาเป็นผอ.ซี ผู้อำนวยการแผนกล่ามที่อายุน้อยที่สุดของบริษัทหัวเซิง บริษัทยืนหนึ่งในวงการล่าม อยู่มาวันหนึ่ง เธอต้องมาร่วมงานกับคนรักเก่า “เซียวอี้เฉิง” (รับบทโดย เฉินซิงซวี่) ซึ่งเธอเป็นฝ่ายเทเขา พร้อมเหตุผลที่บาดลึกใจว่าเขาไม่เหมาะสมกับเธอ จนทำให้เซียวอี้เฉิงอกหักอย่างรุนแรง และเป็นช่วงชีวิตที่เขาเปิดใจกับสื่อมวลชนไว้ว่า เขาตกอยู่ในความมืดมนนั้น จนในที่สุดเขาก็ผ่านพ้นวันเวลาแห่งความเจ็บปวด 8 ปี มาได้ ด้วยคติชีวิตที่ตกผลึกในใจว่า เขาต้องยอมตายเพื่อจะได้เกิดใหม่วันนี้ของ เซียวอี้เฉิง เขาเติบโตขึ้นกลายเป็น ประธานเซียว เจ้าของและผู้ก่อตั้งบริษัทอวี่อี้เทียนเซี่ยเทคโนโลยี บริษัทยักษ์ใหญ่ที่เติบโตในสี่สาขา หนึ่งในนั้นคือการเป็นนักพัฒนาแอปแปลภาษา ซึ่งนั่นทำให้เขากลายเป็นลูกค้าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพของบริษัทล่ามหัวเซิงอีกด้วย เพื่อที่จะโน้มน้าวให้เซียวอี้เฉิงเซ็นสัญญากับบริษัท หลินซีไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องลงมือด้วยตัวเธอเอง หลังจากงานแรกที่เธอรับหน้าที่ล่ามภาษาอังกฤษ ในงานแถลงข่าวแอปแปลภาษารุ่นใหม่ของอวี่อี้เทียนเซี่ยผ่านพ้นไปแต่การเจอหน้ากันก่อนงานเริ่มเพียงไม่กี่นาที ซึ่งถือเป็นการเผชิญหน้ากันครั้งแรกของอดีตคนเคยรักกันในรอบ 8 ปี หลินซี รวมทั้ง “เว่ยเทียน” (รับบทโดย หวังเซิ่น) อ่านออกว่าเซียวอี้เฉิงจงใจใช้ความสำเร็จในชีวิตของเขาตบหน้า!! จนทำให้หลินซีเกิดอาการสะอึกเพราะความประหม่า ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นกับแม่มดวงการล่ามในรอบหลายปี และยังเป็นเหมือนการตอกย้ำให้หลินซียอมรับกลายๆ ว่า การที่เธอทิ้งเขาไปเมื่อแปดปีก่อนนั้นเป็นการกระทำที่ผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงแต่ถึงแม้ภายนอกจะดูเย็นชา เจอหน้ากันทีไรก็มักเต็มไปด้วยน้ำคำเยาะเย้ย ถากถาง เชือดเฉือน ตลอดๆ จนดูเหมือนว่าเซียวอี้เฉิงตั้งใจจะแก้แค้นเอาคืนหลินซี แต่ลึกๆ แล้วประธานเซียวไม่เคยคิดที่จะทำร้ายเธอเลยแม้แต่น้อย แถมเป็นห่วงเป็นใยเสมอเมื่อรู้ว่าเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับเธอ ด้วยหน้าที่การงานของทั้งคู่ได้ช่วยจุดประกายไฟความสัมพันธ์อันลึกซึ้งที่ไม่เคยลืมกันของพวกเขาให้คุโชนขึ้นมาอีกครั้งจนกระทั่งสุดท้ายเซียวอี้เฉิงก็ได้รู้ความจริงถึงเหตุผลที่เธอต้องตัดสินใจเลิกกับเขา ความบาดหมางและปมในใจก็สลายลงจนหมดสิ้น ทั้งสองคนได้ร่วมมือกันทุ่มเททำงานอย่างหนัก เพื่อบรรลุความฝันที่จะเป็นตัวแทนในการพูดแทนประเทศชาติ และทั้งคู่ทำหน้าที่สอดประสานกันทั้งผู้พูดและนักแปลภาษาออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมบนเวทีนานาชาติ• เฉินซิงซวี่ (Chen Xing Xu) รับบทเป็น เซียวอี้เฉิง- เป็นนักพัฒนาแอปแปลภาษา CTO (Chief technical officers) หนุ่มหล่อลากไส้ไฟแรง เก่งกาจ ฉลาด และเย็นชา ภายนอกเต็มไปด้วยน้ำคำถากถางประหนึ่งว่าอยากจะแก้แค้นอดีตคนรักให้แดดิ้น แต่เนื้อแท้ในใจทั้งห่วงใยและแคร์เว่อร์• ซ่งเชี่ยน หรือ วิคตอเรียซ่ง (Song Qian | Victoria Song) รับบทเป็น หลินซี- ล่ามสาวคนเก่งเจ้าของฉายาแม่มดวงการล่าม เก่งกาจ ฉลาดเฉลียว มีไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเยี่ยม ได้รับแรงกดดันจากมารดา จนตัดสินใจบอกเลิกกับรักแรก และเปลี่ยนความเจ็บปวดใจเป็นแรงผลักดันทำความฝันให้เป็นจริงในที่สุด ก้าวไปเป็นล่ามแปลภาษาที่องค์กรนานาชาติ• เฟ่ยฉี่หมิง (Fei Qi Ming) รับบทเป็น เฉิงเหยา- เด็กหนุ่มอัจฉริยะด้านการแปลภาษา และเชี่ยวชาญหลายภาษา เป็นทายาทตระกูลนักภาษาศาสตร์ เก่งเป๊ะจนถูกหลินซีทาบทามให้ไปทำงานที่หัวเซิงด้วย• หลินจื่อลู่ (Lin Zi Lu) รับบทเป็น ถันชาชา- เด็กสาวผู้สดใส ดีกรีแชมป์ยุวชนนักแปล เป็นทายาทตระกูลนักภาษาศาสตร์ ลูกพี่ลูกน้องกับ หลินซี (ซ่งเชี่ยน) ในอดีตสมัยยังเป็นนักเรียนมัธยมเคยได้รับการช่วยเหลือจาก เว่ยเทียน (หวังเซิ่น) ซึ่งในตอนนั้นเป็นทหาร ทำให้เธอประทับใจเขาไม่มีวันลืมเลือน• หวังเซิ่น (Wang Sen) รับบทเป็น เว่ยเทียน- เพื่อนสมัยเรียนมหา’ลัยของ หลินซี (ซ่งเชี่ยน) กับ เซียวอี้เฉิง (เฉินซิงซวี่) ซึ่งตอนนี้ได้มาเป็นเพื่อนร่วมงานในบริษัทเดียวกับหลินซี รับรู้ความรู้สึกของทั้งสองคนว่ารักกันมากแค่ไหนแต่ปากแข็งกันทั้งคู่ ในอดีตตอนเป็นทหารรับใช้ชาติเขา บังเอิญได้ช่วยชีวิต ถันชาชา (หลินจื่อลู่) ที่หลงป่า ทำให้เธอประทับใจไม่รู้ลืม• หยู่ชาชา (Yu Sha Sha) รับบทเป็น ตงซิน• ฟู่เจีย (Fu Jia) รับบทเป็น เหมาเหมาเรียบเรียงจาก : mydramalist.com, ChineseDrama.infoเรียบเรียงจาก : weibo.com, iQIYI