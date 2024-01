งาน JAPAN EXPO THAILAND 2024 ที่เซ็นทรัลเวิลด์

JAPAN EXPO THAILAND 2024 ครั้งที่ 9 งานมหกรรมญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย จัดโดย บริษัท จี-ยู ครีเอทีฟ จำกัด พร้อมด้วยเหล่าพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ผนึกกำลังจัดงานอีเว้นท์ญี่ปุ่นที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดยในปีนี้ชูคอนเซ็ปท์ JOURNEY TO JAPAN มหกรรม SOFT POWER แห่งชาติ รวมพลังไทย-ญี่ปุ่น กระตุ้นเศรษฐกิจแห่งปี!!! โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ 2 – วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่ 10.00-21.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์พบกับความสนุกแบบจัดเต็ม!! กับงานมหกรรมญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย JAPAN EXPO THAILAND 2024 ครั้งที่ 9 THE BIGGEST ALL JAPAN EVENT IN THAILAND AND ASIA กับธีม 9th Anniversary JOURNEY TO JAPAN โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้ท่องเที่ยวญี่ปุ่นหลากหลายมิติไปด้วยกัน พบกับกิจกรรมมากมายภายในงาน เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์มิตรภาพไทยญี่ปุ่น และความร่วมมือโดยผ่าน SOFT POWER ในหลากหลายมิติ ร่วมผลักดันเศรษฐกิจไทย•ญี่ปุ่นเพลิดเพลินกับคอนเทนต์กิจกรรมญี่ปุ่นแบบครบรสทั้ง 19 โซนเเละกองทัพศิลปินไทยเเละญี่ปุ่นมากกว่า 300 ชีวิตที่จะมาสร้างความสุขให้กับคนไทยแบบเต็มอิ่ม ซึ่งในงานนี้ศิลปินญี่ปุ่นบางวงยังได้มีการทำเพลงผสมภาษาไทยในบทเพลง เพื่อเชื่อมโยงกระชับมิตรความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นอีกด้วยโดยศิลปินญี่ปุ่นที่จะมามอบความสุข ความสนุกไร้ขีดจำกัดให้กับคนไทย พบกับ Special guest คุณ SHO KURUIN (โช คิริวอิน) ตำแหน่ง Vo-Karu นักร้องนำของวงที่เป็นผู้แต่งดนตรีและเนื้อเพลงของทุกเพลง ตัวแทนจากวง Golden Bomber ที่มีเพลงฮิตติดหูอย่าง Memeshikute ฟอร์มวงมาตั้งแต่ปี 2004 ในวงการดนตรีอินดี้ด้วยสไตล์ วิชวลเคย์ผสมป๊อป แต่เล่นดนตรีกันแบบ แอร์กีตาร์ (Air Guitar หรือการเล่นเครื่องดนตรีในมโน) จนพวกเขาได้รับความนิยมขึ้นมา แต่พวกเขาก็ปฏิเสธการทาบทามตัวของค่ายเพลงใหญ่หลายค่ายด้วยกัน ด้วยเหตุผลว่าพวกเขาสามารถใส่ใจความรู้สึกของแฟนๆ ได้มากกว่าถ้าเป็นวงอินดี้ โดย Sho Kiryuin จะบินมาพร้อมพิธีกรชื่อดังคุณ Hisashi Yamada (ฮิซาชิ ยามาดะ)AYAKA SASAKI (อายากะ ซาซากิ) ไอดอลมากความสามารถรอบด้านทั้งร้อง ทั้งเต้น ทั้งแสดงและยังเป็นโปรดิวเซอร์เพลงอีกด้วย ตัวแทนจากวงไอดอลชื่อดัง Momoiro CloverZ (โมโมอิโระ โคลเวอร์ ซี) ซึ่งเป็นวงที่ได้รับความนิยมในประเทศญี่ปุ่นและมีผลงานอันดับหนึ่งบนออริกอนชาร์ตBALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE งานนี้แฟนคลับห้ามพลาด!!! กับ Fan Meeting สุดพิเศษ "BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE EXCLUSIVE FAN MEETING in JAPAN EXPO THAILAND 2024" หนุ่มๆ จะมาเสิร์ฟความสนุกให้กับแฟนๆ แบบจัดเต็ม อีกทั้งแฟนๆ จะได้ใกล้ชิดกับหนุ่มๆ มากยิ่งขึ้น พร้อมกับโชว์พิเศษเพื่องานนี้โดยเฉพาะ รับประกันความประทับใจกับแฟนมีตติ้งของหนุ่มๆอย่างแน่นอน ทุกที่นั่งจะได้รับสินค้าออริจินัลเฉพาะงานนี้!!!PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE การกลับมาอีกครั้งของศิลปินหนุ่มหล่อที่พาเหล่า ForEVER มาพบกับโมเมนต์แห่งความสุข ความสนุก และ เสียงหัวเราะร่วมกับศิลปิน ยังไม่พอในครั้งนี้หนุ่มๆ ยังมีโชว์สุดพิเศษและกิจกรรมเอาใจเหล่าแฟนๆ อีกด้วย!!!นอกจากนี้ยังมีศิลปินญี่ปุ่นอีกเพียบ อาทิ MC HISASHI YAMADA, FRUITS ZIPPER, AMEFURASSHI, CANDY TUNE, AI HAYASE, dempagumi.inc, Meme Tokyo และอีกมากมาย รวมถึงศิลปินไทยและวงไอดอลไทย นำทีมโดย BNK48 , ม่านมุก, ZOLAR, FESSTA และกลุ่มไอดอลภายใต้ "World of Idol" และยังมีหนุ่มๆ ซีรี่ส์ BoyLove จากเรื่อง KISEKI มาร่วมสร้างสีสรร โดยในงานจะมีกิจกรรมจัดเต็มถึง 6 เวที!โดยงาน JAPAN EXPO THAILAND 2024 จะจัดงานแถลงข่าวเพื่อเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดงานครั้งนี้ ใน วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 ณ บริเวณ โซน Eden 1, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และพบกับความยิ่งใหญ่ของงาน JAPAN EXPO THAILAND 2024 ครั้งที่ 9 JOURNEY TO JAPAN ที่คุณจะท่องโลกญี่ปุ่นไปกับเราตลอด 3 วันเต็ม! ระหว่างวันศุกร์ที่ 2 – วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ คนรักญี่ปุ่น ห้ามพลาด!!! ติดตามความเคลื่อนไหวของงานได้ที่www.japanexpothailand.com www.gyucreative.com Facebook : https://www.facebook.com/japanexpothailand/ IG: @japanexpothailand Twitter: @JAPANEXPO_THAI Line@ : @japanexpothailand