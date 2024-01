Scoop พิเศษ : ซีรีส์จบคนไม่จบ ส่องวิวัฒนาการลุคย้อนยุค “หลิวซือซือ” นางเอกตัวมัมจาก “ข้ามภูผาหาญท้าลิขิตรัก”

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

ถือเป็นการคัมแบ็คกลับสู่วงการซีรีส์จีนอย่างสมมงตัวแม่ สำหรับผลงานล่าสุดของ ‘หลิวซือซือ’ จากซีรีส์ย้อนยุคแนวแอ็กชั่นโรแมนติกคอเมดี้เรื่อง ข้ามภูผาหาญท้าลิขิตรัก (A Journey to Love – 2023) แม้จะห่างหายจากซีรีส์แนวพีเรียดมานานกว่า 6 ปี และห่างจากซีรีส์เรื่องสุดท้ายไปนานถึง 3 ปี แต่ด้วยฝีไม้ลายมือการแสดงขั้นเทพและการดีไซน์คาแร็กเตอร์ที่สดใหม่แปลกตา ในบทบาท ‘เหรินซิน’ หรือ ‘เหรินหรูอี้’ อดีตทูตซ้ายหน่วยองครักษ์ชุดแดง สายลับนักฆ่าอันดับหนึ่งในยุทธภพ ก็ทำให้แฟนๆ ตกหลุมรักตัวละครตัวนี้ไปแบบถอนตัวไม่ขึ้นหลิวซือซือสามารถพลิกภาพจำ เปลี่ยนโหมดจากนางเอกสายซึ้งกลายเป็นนางเอกสายโหด สร้างภาพซือซือคนอ่อย ซือซือคนรุก ซือซือคนเท่ห์ ไปได้อย่างสวยงาม ตัวซีรีส์ไม่เพียงได้รับกระแสวิจารณ์ที่ดีจากผู้ชม ยังได้รับรางวัลยอดนิยมจากหลายสถาบันอีกด้วย ขนาดซีรีส์จบไปสักพักแล้วติดอันดับท็อปชาร์จคาอยู่บนแพลตฟอร์ม iQIYI แสดงให้เห็นว่าเหล่าชาวติ่งยังมูฟออนออกจากนางไม่ได้งานนี้เอาใจ #ทีมเหรินหรูอี้ ขอรียูเนี่ยนไปย้อนดูลุคความสวยของหลิวซือซือในชุดพีเรียด ซึ่งเราคัดมาให้ชม เพราะเธอเป็นอีกหนึ่งนักแสดงหญิงคุณภาพเบอร์ต้นๆ ของวงการที่ผ่านผลงานแนวพีเรียดโบราณมาไม่น้อยในช่วงยุคแรกที่เธอเข้าวงการ แถมยังเป็นลุคที่สร้างชื่อและแจ้งเธอหลิวซือซือให้เป็นที่รู้จักทั้งในวงกว้างทั้งในประเทศและในระดับเอเชียอีกด้วยส่วนจะมีลุคไหนที่ใครจำกันได้บ้าง? ไปชมกันซีรีส์แนวพีเรียดเรื่องล่าสุดที่เธอแสดงนำ (ก่อนที่จะมาปังใน ข้ามภูผาหาญท้าลิขิตรัก) คือเรื่อง อภินิหารรักเหนือบัลลังก์ (Lost Love in Times-2017) หรือ จุ้ยหลิงหลง หรืออีกชื่อ อภินิหารรักจอมเวทย์ สะท้านบัลลังก์ ซึ่ง ‘หลิวซือซือ’ รับบท ‘เฟิ่งชิงเฉิน’ จอมเวทย์หญิง ทำหน้าที่พิทักษ์ของวิเศษที่สามารถทำนายอนาคตและย้อนเวลาได้ และได้มาพบรักกับ ‘หยวนหลิง’ องค์ชายสี่แห่งซีเว่ย รับบทโดย ‘เฉินเหว่ยถิง’ พระเอกชื่อดังของวงการด้วยตัวซีรีส์สานต่อความสำเร็จแนวเทพเซียน จากทีมสร้าง ‘ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ’ (The Journey of Flower 2015) และสามชาติสามภพ ป่าท้อสิบหลี่ (Eternal Love 2017) บวกด้วยเป็นโปรเจกต์ซีรีส์ฟอร์มยักษ์ สไตล์ของการดีไซน์ลุคจึงงานอัปเลเวลความสวยที่ใกล้เคียงปัจจุบัน เสื้อผ้าหน้าผมอลังการจัดเต็มตามมาตรฐานของซีรีส์แนวเทพเซียนหลังยุค 2015 เช่นเดียวกับคาแร็กเตอร์ของเฟิ่งชิงเฉินที่มีการดีไซน์ลุคออกมาได้สวยสง่า ทรงภูมิ ประณีต คุมโทนไว้ดีมากๆ สมฐานะจอมเวทย์แห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์ โดยซีรีส์เรื่องนี้ที่เมืองจีนประสบความสำเร็จพอตัว ยอดฉายเรียลไทม์มากกว่า 10,000 ล้านวิว โด่งดังจนถูกนำไปสร้างเป็นเกมออนไลน์ ในไทยเคยนำเข้ามาฉายทางช่อง GMM25 และ ช่อง 8เป็นอีกคาแร็กเตอร์ที่เรียกน้ำตาได้ทุกครั้งที่ดู สำหรับบทบาทจากซีรีส์หยุนเสียน หมอหญิงวังจักรพรรดิ (The Imperial Doctress-2016) ‘หลิวซือซือ’ รับบท ‘หยุนเสียน’ นำเสนอเรื่องราวลูกสาวแม่ทัพที่สนใจด้านการแพทย์ แต่เนื่องจากยุคสมัยนั้นแพทย์หญิงจีนยังไม่เป็นที่ยอมรับ ทำให้ต้องฝ่าฟันความไม่เป็นธรรมด้านสิทธิความไม่เท่าเทียมชายหญิง และอุปสรรคต่างๆ นานา จนกลายเป็นหมอหญิงชื่อดังในราชสำนักหมิง อีกทั้งยังเป็นต้นเหตุของรักสามเส้าของพี่น้องฮ่องเต้จูฉีเจิ้น (ฮั่วเจี้ยนหัว) และน้องชายอ๋องจูฉีอี้ (หวงเซียน) อีกด้วยเรื่องนี้จะได้เห็นซือซือแต่งกายในชุดคุณหนู บุตรสาวแม่ทัพ ในเสื้อผ้ายุคราชวงศ์หมิงแบบลูกผู้ดี ท่าทีสงบเสงี่ยมนอบน้อม แบบอ่อนนอกแข็งใน ไปจนถึงชุดหมอชาวบ้าน, ชุดชาวเผ่า, ชุดขุนนางต้าหมิงที่มีการปักลายสี่เหลี่ยมไว้กลางชุด เรียกว่า ‘ปู่จือ’ เมื่อนางได้รับตำแหน่งเป็นหมอหลวงในราชสำนักตำหนักภายใน และชุดพระสนมชั้นเอกสวยหวาน ที่ทั้งสง่างามและทะนุถนอมอยู่ในที เป็นอีกบทบาทที่เธอตีบทได้แตกกระจุย เรียกว่าคนดูลุ้นเอาใจช่วยไปกับหยุนเซียนตั้งแต่ต้นจนจบ ทั้งแง่มุมความรักและหน้าที่การงานของนาง โดยเคยนำมาฉายไทยทางช่อง Workpoint TVถึงจะเป็นซีรีส์ที่หาดูค่อนข้างยากในไทย แต่มั่นใจว่าสำหรับแฟนซีรีส์จีนตัวจริง นี่คือซีรีส์ระดับขึ้นหิ้งที่อยู่ในดวงใจของใครหลายๆ คน ด้วยเนื้อเรื่องแนวโรแมนติกดราม่าปวดตับกับเรื่องราวรักสามเส้าของหนึ่งหญิงสองชายลำนำทะเลทราย (Sound of the Desert - 2014) เล่าถึง ‘จินอวี้’ (หลิวซือซือ) เด็กหญิงชาวฮั่นที่อยู่กับฝูงหมาป่ากลางเขตทุ่งหญ้าทะเลทราย ได้รับการเลี้ยงดูจากชนเผ่าซงหนูในดินแดนนอกด่านจนเติบใหญ่ และหันมาทำกิจการโรงละครแถบชายแดนจนเข้าไปพัวพันกับเรื่องราวในราชสำนัก ทำให้ได้พบกับบุรุษผู้ยิ่งใหญ่สองคนที่คอยช่วยเหลือนางอยู่เสมอ คนหนึ่งคือท่านเก้า คุณชายผู้แสนดี (หูเกอ) อีกหนึ่งคือแม่ทัพเว่ย แม่ทัพผู้ชาญฉลาด (เผิงอวี่เหยียน) ซึ่งกลายมาเป็นรักสามเส้าที่ยากจะตัดใจบอกเลยว่าเรื่องนี้หลิวซือซือเซ็ตสารพัดลุคทั้งลุคสุดเซอร์แบบหญิงสาวชาวเผ่าเร่ร่อนกลางทะเลทรายแบบไม่ห่วงสวย, ชุดสาวชาวเผ่าซินเจียงที่มีการถักเปียใส่ผ้าคลุมผม, ชุดนางรำระบาย และชุดแบบสาวชาวฮั่นด้วยยุคสมัยตามท้องเรื่องเป็นยุคฮั่นและเหตุการณ์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในแถบชายแดน ทำให้หน้าผมอาจจะดูเทอะทะขัดตาคนดูไปบ้าง แต่ด้วยเนื้อเรื่องสนุกสนานและคาแร็กเตอร์ตัวละครมีมิติ โดยเฉพาะพาร์ทความรักของนางเอกที่เลือกไม่ถูก ก็ทำเอาป้ายยาคนดูขนาดแฟนซีรีส์แบ่งทีมเชียร์ระหว่างท่านเก้าและแม่ทัพเว่ยเลยทีเดียวตัวซีรีส์เคยนำเข้ามาฉายในไทยทางช่อง 3SDถ้าพูดถึงลุคโบราณของหลิวซือซือที่อยู่ในความทรงจำผู้ชมมากที่สุด ไม่เอ่ยถึงลุคนี้ไม่ได้ กับหญิงสาวชาวแมนจู ในบทบาท ‘หม่าเอ่อร์ไท่ รั่วซี’ จากซีรีส์เรื่อง เจาะมิติพิชิตบัลลังก์ (Scarlet Heart-2011) หรือรู้จักในอีกหลายชื่อทั้งฝ่ามิติลิขิตสวรรค์, ปู้ปู้จิงซิน สุดยอดซีรีส์ทรงอิทธิพลที่โด่งดังไปทั่วเอเชีย นำแสดงโดย อู่ฉีหลง-หลิวซือซือเป็นบทบาทที่ทำให้หลิวซือซือก้าวกระโดดกลายเป็นนางเอกซูเปอร์สตาร์ ว่าด้วยเรื่องราวของ ‘จางเซียว’ หญิงสาวธรรมดาที่จู่ๆ ทะลุมิติไปยุคจักรพรรดิคังซี ไปอยู่ในร่างของหญิงสาวชั้นสูงชาวแมนจูชื่อว่า ‘หม่าเอ่อร์ไท่ รั่วซี’ จนเข้าไปเกี่ยวข้องกับเส้นทางชิงอำนาจของเหล่าองค์ชาย รวมถึงรักสามเส้าระหว่างเธอและเหล่าองค์ชายในเจาะมิติพิชิตบัลลังก์หลิวซือซืออาจไม่ได้ลุคที่สวยเด่นมากนัก ถ้าเทียบกับเรื่องอื่นๆ เพราะเสื้อผ้าจะวนเวียนอยู่แค่ชุดสาวชาววัง สวมรองเท้าทรงสูง สวมหมวกตามแบบแผนของสาวแมนจู แต่ด้วยเป็นซีรีส์ดังสุดปังที่ฉายไปทั่วโลกจนเป็นซีรีส์ที่อยู่ในความทรงจำของผู้ชม จึงทำให้ภาพความน่ารักที่มีใบหน้าสวยเศร้าๆ ของหลิวซือซือในชุดสาวแมนจู กลายเป็นภาพความประทับใจที่ตรงตรึงอยู่ในใจของผู้ชมอย่างไม่มีความลืมหลายคนอาจงง...ว่าหลิวซือซือเล่นเรื่องนี้ด้วยหรือ? ย้ำอีกครั้งว่าซือซือ ได้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ที่สร้างจากวรรณกรรมชิ้นเอกของกิมย้งเรื่องนี้แน่นอน โดยในซีรีส์ดาบมังกรหยก เวอร์ชั่น 2009 (The Heaven Sword and Dragon Saber-2009) ยุคนั้น เติ้งเชา รับบท เตียบ่อกี้, อันอี่เซวียน รับบท หมิ่นหมิ่นหรือเตี๋ยเมี่ยง ตามท้องเรื่องจะมีบทปริศนาแต่เป็นบทที่ได้รับการกล่าวขวัญถึงทุกครั้งสำหรับแฟนนิยายกิมย้ง นั่นคือ แม่นางเสื้อเหลือง ทายาทแห่งสุสานโบราณ ซึ่งรับบทโดย หลิวซือซือดาบมังกรหยก เป็นซีรีส์ของซีรีส์ไตรภาคจากเรื่อง มังกรหยก (ก๊วยเจ๋ง-อึ้งย้ง) ต่อด้วยมังกรหยก ภาค 2 ตอน ตำนานศึกเทพอินทรี (เอี้ยก้วย-เซียวเหล่งนึ่งแห่งสุสานโบราณ) และดาบมังกรหยก (เตียบ่อกี้-เตี๋ยเมี่ยง)สำหรับแฟนนิยายกิมย้งจะทราบดีว่า ถึงตัวละครแม่นางเสื้อเหลืองจะออกมาเพียงไม่กี่ฉาก แต่ทุกครั้งที่ปรากฏตัวจะมาพร้อมใบหน้างดงามหมดจดสวยเหนือคำบรรยาย ตามด้วยขบวนสาวขับขานดนตรี โปรยใบไม้สีเหลืองร่วงโรย ลอยตัวลงมาจากอากาศ และพิทักษ์ความยุติธรรมด้วยวรยุทธพิสดารล้ำลึก เรียกว่าเป็นบทที่เล่นน้อยได้มากหลิวซือซือมารับบทนี้เป็นบทรับเชิญแค่ไม่กี่ฉาก แถมเป็นการใส่ชุดเพียงแค่ลุคเดียวคือชุดเหลือง แต่นางเอาอยู่ด้วยท่วงท่าที่ลอยมากับอากาศ ราวกับนางฟ้า วาดกระบวนท่าเหนือชั้นในแบบที่คนทั้งเรื่องอ้าปากค้าง ทำให้เธอกลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของดาบมังกรหยกไปเลยซีรีส์ที่เหล่าแฟนพันธุ์แท้ซีรีส์จีนต้องเคยผ่านตามาบ้าง ด้วยครองเรตติ้งอันดับหนึ่งตลอดการออกอากาศ สำหรับ เซียนกระบี่พิซิตมาร 3 (Chinese Paladin Season 3-2009) ซีรีส์แนวแฟนตาซีสุดฮิตยุคแรกๆ ของวงการบันเทิงจีน ที่ส่งให้นักแสดงนำของเรื่องก้าวกระโดดไปอีกขั้นของนักแสดงอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นหูเกอ, ฮั่วเจี้ยนหัว, หยางมี่, ถังเยียน รวมถึงหลิวซือซือด้วยถ้าให้กลับไปดูอีกครั้ง CG อาจดูล้าสมัยไปแล้ว แต่ถ้าพูดแค่ลุคของหลิวซือซือ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพจำของเธอ โดยเธอรับบท หลงขุย องค์หญิงแห่งรัฐเจียงที่สิงอยู่ในกระบี่มาร ทำให้นางมีร่างเป็นอมตะ ในยามปกติจะอยู่ในชุดสีฟ้าอ่อนโยนน่ารัก แต่เวลาโมโหจะกลายร่างเป็นสาวชุดแดงผู้เกรี้ยวกราดโหดร้าย โดยซีรีส์เรื่องนี้เคยนำเข้ามาฉายในไทยทางช่อง 3นี่แค่ผลงานพีเรียดส่วนหนึ่งเบาๆ ของเธอ ยังมีลิสต์อีกเพียบ ถูกใจลุคไหนตามย้อนไปส่องกันได้