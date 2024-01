เรื่องย่อซีรีส์จีน “หากชีวิตคือการวิ่ง • Born to Run” [2024]

ชื่อสากล : Born to Runชื่อไทย : หากชีวิตคือการวิ่งชื่อจีน : 如果奔跑是我的人生 | Ru Guo Ben Pao Shi Wo De Ren Shengแนวซีรีส์ : โรแมนติก • ดราม่า • ชีวิตในเมือง • ครอบครัวเรตซีรีส์ : 13+ผู้กำกับ : เสิ่นเหยียน (Shen Yan),ชาย, ผลงานกำกับซีรีส์เรื่อง - • หลี่เจียงหมิง (Li Jiang Ming), ชาย, ผลงานกำกับซีรีส์เรื่อง -ผู้เขียนบท : อู๋หนาน (Wu Nan), หญิง, ผลงานเขียนบทภาพยนตร์เรื่อง “หยางกุ้ยเฟย สนมเอกสะท้านเเผ่นดิน • Lady of the Dynasty” (2015)ดัดแปลงจากนิยายเรื่อง : Ru Guo Ben Pao Shi Wo De Su Ming (如果奔跑是我的宿命)ผู้ประพันธ์ : จีจิ้งหรง (Ji Jing Rong | 纪静蓉)ออกอากาศในจีนพร้อมกับไทยทาง : iQIYIจำนวนตอนออกอากาศ : 28 ตอนจบตอนละ : 45 นาที โดยประมาณวันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่ม 11 มกราคม – 23 มกราคม 2024ออกอากาศในไทยรับชมซับไทยถูกลิขสิทธิ์ทาง : อ้ายฉีอี้ ทุกวัน เวลา 18:30 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2024 สมาชิกวีไอพี วันแรกรับชม 4 ตอนโดยเฉพาะ “รั่วเซวียน” (รับบทโดย) ลูกชายคนที่สองของซิ่วลี่ผู้เป็นน้องสาว เป็นเด็กนักเรียนม.ปลายที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ต้องเสียชีวิตไปตอนอายุน้อย ขณะที่ “อันซิน” (รับบทโดย) ลูกสาวคนเดียวซิ่วฟางผู้เป็นพี่สาว ซึ่งเป็นครูสอนเต้นบัลเล่ต์ ขาทั้งสองข้างของเธอไร้ความรู้สึกอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุครั้งนี้เพื่อช่วยให้ซิ่วลี่ผู้เป็นแม่พ้นจากความเจ็บปวด “รั่วหัว” (รับบทโดย หยางเชาเยว่) ลูกสาวคนโตของซิ่วลี่ จึงพาแม่ไปอาศัยอยู่ด้วยกันในหอพักนักศึกษาของเธอ ทว่าหัวใจที่แตกสลายของซิ่วลี่กลับนำปัญหาใหญ่มาให้รั่วหัวที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีสุดท้าย โดยเฉพาะในชีวิตรักของเธอกับ “โจวข่ายเจ๋อ” (รับบทโดย โหวเหวินเหยียน) รั่วหัวรู้สึกทรมานจากแรงกดดันที่มากเกินไปของแม่ ขณะเดียวกันทางด้านอันซินก็ต้องเผชิญหน้ากับความสิ้นหวัง รวมทั้ง “ฉินเฟิง” (รับบทโดย -) คู่หมั้นหนุ่มผู้อ่อนไหว อ่อนแอ และเอาแต่หลบเลี่ยงหนีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆทางด้านซิ่วฟางซึ่งเป็นคนอ้วนมาโดยตลอด มุ่งมั่นที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกสาวของเธอด้วยการลดน้ำหนัก ที่เธอไม่เคยประสบความสำเร็จมาก่อนเลยในชีวิต ส่วนรั่วหัวที่ครั้งหนึ่งเคยหวาดระแวงในการปรับตัวเข้ากับซิ่วลี่ผู้เป็นแม่ แต่สุดท้ายก็กลับมาเป็นปกติและแก้ไขปมในใจที่มีต่อกันระหว่างแม่กับลูกสาวจนคลี่คลายลงได้และในที่สุดซิ่วฟางก็ลดน้ำหนักได้สำเร็จสมใจ พาอันซินผู้เป็นลูกสาวเดินออกมาจากการแต่งงาน และลุกขึ้นมาเผชิญหน้ากับชีวิตอีกครั้งติดตามรับชมซีรีส์ดราม่า ฮีลใจ ผลงานใหม่จาก “จงฉู่ซี” และ “หยางเชาเยว่” ซับไทย ที่เดียว ทางแอป iQIYI และ iQ.com เริ่ม 11 มกราคม 2024 เป็นต้นไป #ละครออนไลน์ #ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์อัปเดต #เมาท์มอยสปอยล์ซีรีส์ #แนะนำซีรีส์ใหม่ #เรื่องย่อซีรีส์จีนต้องละครออนไลน์• จงฉู่ซี (Zhong Chu Xi) รับบทเป็น อันซิน• หยางเชาเยว่ (Yang Chao Yue) รับบทเป็น รั่วหัว• สวีตี้ (Xu Di) รับบทเป็น ซิ่วฟาง• เฉินเสี่ยวอี้ (Chen Xiao Yi) รับบทเป็น ซิ่วลี่• โหวเหวินเหยียน (Hou Wen Yuan) รับบทเป็น โจวข่ายเจ๋อเรียบเรียงจาก : iQ.com, mydramalist.comภาพประกอบจาก : weibo.com, iQIYI