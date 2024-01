ฉุดไม่อยู่และพุ่งแรงไม่หยุดอย่างต่อเนื่อง ซีรีส์แก้แค้น “Marry My Husband” สุดปัง ทุบสถิติเรตติ้งตัวเองทุกตอน

โดยเมื่อคืนวันที่ 8 และ 9 มกราคม ตามรายงานของนีลเซ็น เกาหลี (Nielsen Korea) ตอนที่ 4 ของ “Marry My Husband” หรือชื่อไทย “สามีคนนี้ยกฟรีให้เธอ” ทางช่อง tvN นำแสดงโดย พัคมินย็อง, นาอินอู, อีอีคยอง และ ซงฮายุน ทำสถิติเรตติ้งผู้ชมทั่วประเทศโดยเฉลี่ยสูงถึง 7.6 % (7.595 %) เพิ่มขึ้นอีก 1.2 % จาก 6.4 % ของตอนที่ 3 ซึ่งเพิ่มขึ้น 0.5 % จาก เรตติ้งตอนที่ 2 ทำไว้ 5.9 % ถือว่าเป็นการดีดตัวแรงอย่างต่อเนื่องของซีรีส์แนวแก้แค้นเรื่องนี้ในทุกตอน ตลอดสองสัปดาห์ที่ออนแอร์ นับตั้งแต่ออกสตาร์ตเอาฤกษ์เอาชัยตอนแรก 5.2 % ในวันขึ้นปีใหม่ เรื่องนี้“สามีคนนี้ยกฟรีให้เธอ | Marry My Husband” เล่าเรื่องราวของ “คังจีวอน” ผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารระยะสุดท้าย มีชีวิตอยู่ได้อีก 6 เดือน ไม่เกินหนึ่งปี ระหว่างรักษาตัวเธอได้รู้ความจริงว่าเพื่อนรักผู้แสนดี “จองซูมิน” และ “พัคมินฮวาน” สามีของเธอ ลักลอบเป็นชู้กัน แถมยังถูก พัคมินฮวาน ฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยม ในลมหายใจเฮือกสุดท้ายคังจีวอนจดสายตามองชายโฉดหญิงชั่วก่อนที่ทุกอย่างจะดับวูบลง เมื่อลืมตาขึ้นคังจีวอนพบว่าตัวเองได้โอกาสย้อนเวลากลับไปในอดีตเมื่อ 10 ปีก่อน เธอวางแผนแก้แค้นเอาคืน (ว่าที่) สามี และเพื่อนรักจอมแอ๊บ มอบวาสนาให้ทั้งคู่ได้เป็นเมียผัวกันอย่างสาสม เรื่องนี้ รับชมซับไทยพร้อมเกาที่ Prime Videoในขณะเดียวกัน ตอนที่ 2 และ ตอนที่ 3 ของซีรีส์ซากึก “Love Song for Illusion” ทางช่อง KBS2 ที่นำแสดงโดย พัคจีฮุน และ ฮงเยจี ทำเรตติ้งทั่วประเทศเฉลี่ย 2.3 % (EP.4) และ 2.8 % (EP.3)ลดฮวบลงจากเรตติ้งตอนเปิดตัวทำไว้ที่ 4.3 % เรื่องนี้ยังไม่มีซับไทยเด้อสูส่วน “Tell Me That You Love Me” ผลงานซีรีส์ใหม่ของ จองอูซอง และ ชินฮยอนบีน ทางช่อง ENA (ซับไทย ทาง Disney Plus) ทำเรตติ้งทั่วประเทศเฉลี่ย 1.6 % (EP.4) และ 1.5 % (EP.4) และยังรักษาคะแนนนิยมเท่าเดิมใกล้เคียงกับเรตติ้งของตอนก่อนๆสุดท้าย ตอนที่ 3 ของ “Between Him and Her” ทางช่อง Channel A ทำเรตติ้งทั่วประเทศเฉลี่ยอย่างเจียมตัว 0.4 %ข้อมูลข่าว : soompi.comภาพประกอบ : tvN Drama, hancinena.net