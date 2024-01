Review ซีรีส์ : “Gyeongseong Creature - สัตว์สยองกยองซอง” ความสยอง เร้าใจ กับความรักชวนซึ้ง!

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

ดูเหมือนปีที่ผ่านมา (2023) ซีรีส์เกาหลีหลายเรื่องจะนำพาเราย้อนเวลาไปสู่ยุคสมัย ที่เกาหลีตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของญี่ปุ่น (ระหว่างปี ค.ศ. 1910-1945) เช่นเดียวกับซีรีส์ฟอร์มยักษ์แห่งปีอย่าง ‘สัตว์สยองกยองซอง’ (Gyeongseong Creature - 2023) การโคจรมาพบกันครั้งแรกของซุป’ตาร์เอเชีย “พัคซอจุน vs ฮันโซฮี” จะพาเราไปสู่ช่วงเวลาแห่งการต่อสู้ของขบวนการกู้ชาติ เจ้าของคลังสมบัติทอง นักแกะรอย และการทดลองลับของกองทัพญี่ปุ่นนอกจากเนื้อเรื่องจะเล่าสนุก งานภาพดี งาน CG ไม่จกตา เราต้องยกให้ ‘สัตว์สยองกยองซอง’ เป็นซีรีส์ระทึกขวัญ-ดราม่าที่ควรค่าแก่การสตรีมมิ่งแบบรวดเดียวจบ เพราะคุณจะดูครบ 10 ตอนแบบไม่ต้องนอนกันเลยทีเดียว!คงไม่ผิดนักหากจะบอกว่า ซีรีส์สัตว์สยองกยองซองจะเป็นเรื่องราวการต่อสู้ระหว่าง ‘สัตว์ประหลาด’ กับ ‘กองทัพญี่ปุ่น’ มากกว่าการที่เราจะเห็นสัตว์ประหลาดออกอาละวาดไปทั่วกยองซอง เรื่องราวระทึกขวัญเริ่มต้นในฤดูใบไม้ผลิปี 1945 ภายในโรงรับจำนำ “คลังสมบัติทอง” ของจางแทซัง (รับบทโดย พัคซอจุน) ที่วุ่นวายไม่เว้นวันด้วยผู้คนทั้งชาวเกาหลีและญี่ปุ่น ที่ต่างก็นำสมบัติมาจำนำและโดนกล่าวหาว่ากดราคาจนมีปัญหากับซามูไรญี่ปุ่นจางแทซังเป็นเด็กกำพร้าที่แม่ของเขาถูกทหารญี่ปุ่นจับตัวไปขังและสังหารภายในคุก เขาเติบโตเป็นหนุ่มเจ้าสำราญที่สาว ๆ ทั่วทั้งกยองซอง ต่างก็อยากจะขึ้นแท่นเป็นมาดามคลังสมบัติทอง (แถมพัคซอจุนยังเล่นเรื่องนี้ใช้คำว่าหล่อได้เปลืองมาก) แต่นอกจากการสะสมคอลเลคชั่นในคลังสมบัติส่วนตัว คุณชายจางก็ไม่สนใจผู้หญิงคนใด แม้แต่การเข้าร่วมกลุ่มกับกองกำลังกู้ชาติที่มีเพื่อนของเขาอย่าง ‘ควอนจุนแท็ก’ (รับบทโดย วีฮาจุน) คุณชายตระกูลนักธุรกิจเป็นแกนนำ ที่เรื่องนี้อาจจะเห็นหนุ่มวีฮาจุนในมาดคุณชายไม่เยอะมาก แต่ก็มีเสน่ห์ไม่แพ้กันแต่แล้วชีวิตอันหรูหราของคุณชายจางก็พังทลายลง เมื่อเขาต้องเข้าไปพัวพันกับการหายตัวไปของ ‘อากิโกะ’ กีแซงและภรรยาลับของ ‘อิชิคาว่า’ นายตำรวจระดับสูงผู้ทรงอิทธิพลในกยองซอง โทษฐานที่จางแทซังได้ชื่อว่า ถนนทุกสายในกยองซองล้วนเชื่อมโยงไปที่คลังสมบัติทอง อิชิคาว่าจึงขู่ทำลายจางแทซังให้เหลือแต่ชื่อ หากไม่สามารถตามหาตัวอากิโกะกลับมาได้ ทำให้เขาต้องใช้บริการพ่อลูกนักแกะรอยในตำนาน จนได้เจอกับรักแรกพบอย่าง ‘ยุนแชอ๊ก’ (รับบทโดย ฮันโซฮี) ที่ออกตามหาแม่ผู้สูญหายไปในเมืองกยองซองขณะเดียวกัน กองทัพญี่ปุ่นก็ยึดโรงพยาบาลแห่งเดียวในกยองซองเป็นห้องทดลองลับ ที่จับชาวเกาหลีมาเป็นเหยื่อในการทดลองของผู้พันคาโต้ (รับบทโดย ชเวยองจุน) ผู้ได้พบกับปรสิตชนิดหนึ่งและนำมาทำการทดลองกับเหยื่อทีละคน ๆ แม้เหยื่อส่วนใหญ่จะตายระหว่างการทดลอง แต่แม่ของยุนแชอ๊กได้กลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดทรงพลัง สูบมันสมองของมนุษย์เป็นอาหาร และเป็นตัวอย่างทดลองอันล้ำค่าของกองทัพญี่ปุ่นวันแล้ววันเล่า...ยุนแชอ๊กและคุณชายจางร่วมกันตามหาตัวละครปริศนา จนสืบพบว่า ทั้งกีแซงและแม่ของยุนแชอ๊กถูกจับขังในโรงพยาบาล โดยมีท่านหญิงมาเอดะ (รับบทโดย คลอเดีย คิม) ภรรยาของอิชิคาว่า คอยบงการอยู่เบื้องหลังการทดลองแสนโหดร้าย ก่อนที่ทั้งสองพ่อลูกและคุณชายจางจะบุกเข้าไปในโรงพยาบาลเพื่อช่วยกีแซง แต่ก็เจอกับสัตว์ประหลาด (ซึ่งก็คือแม่ของยุนแชอ๊ก) ที่กำลังไล่สังหารทหารญี่ปุ่นอย่างโหดเหี้ยม เรียกว่า กองทัพมีอาวุธดีแค่ไหนก็ไม่อาจต่อกรกับพลังอันล้นเหลือของสัตว์ประหลาดตัวมัมได้เลยถึงอย่างนั้น ตำรวจที่ปกครองกยองซองกับไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการทดลองลับของกองทัพญี่ปุ่น จางแทซังจึงไปขอความช่วยเหลือจากอิชิคาว่าเพื่อพากีแซงหลบหนีจากคุก ส่วนจางแทซังก็จับพลัดจับผลูไปอยู่ฝั่งเดียวกับกองกำลังกู้ชาติไปโดยปริยาย เพราะเมื่อเขาได้เห็นความโหดร้ายต่อชาวเกาหลีในคุกลับ เขาก็ตัดสินใจช่วยเหลือตัวประกัน ทั้งยังมีฉากหวาดเสียวที่คุณชายจางเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดแบบจัง ๆ ชนิดที่ดูแล้วไม่น่ารอด...แต่รอด!ในซีรีส์เราจะได้เห็นสัตว์ประหลาดอาละวาดอยู่ในคุกลับของโรงพยาบาล ไล่ฆ่าทหารญี่ปุ่นอย่างเลือดสาดขาดกระจาย และการทดลองไร้มนุษยธรรมของกองทัพญี่ปุ่น พร้อมกับคำพูดฟาด ๆ ของยุนแชอ๊กและจางแทซังที่อาจจะปลุกเลือดรักชาติของชาวเกาหลีได้เลย โดยเฉพาะท่านหญิงมาเอดะที่ร้ายเงียบ ร้ายผู้ดี ร้ายสุดติ่ง ร้ายจริงจนต้องยกให้นางเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของความรุนแรง อันเนื่องมาจากความอิจฉานังเมียเก็บและหมั่นไส้ยุนแชอ๊ก ที่บังอาจมาคว้าหัวใจของคุณชายจางไปครอง...ก็โดนอำนาจมืดทำร้ายไปเลยสิคะหญิง!แม้พล็อตเรื่องจะพอเดาได้ แต่ก็เล่าได้สนุก ตื่นเต้น เร้าใจ และมีฉากเรียกน้ำตาในตอนท้าย รวมถึงฉากการต่อสู้ระหว่างกองทัพกับสัตว์ประหลาด ที่ CG ทำออกมาได้ดี ดูสนุก และน่าหวาดเสียวหลายตอน สัตว์ประหลาดให้ความรู้สึกเหมือนซอมบี้กลายพันธุ์ในหนังเรื่อง “Resident Evil” โหมดต่อสู้โหดมาก และมีพลังในการฟื้นฟูตัวเองสูงด้วยการสูบมันสมองของมนุษย์มาหล่อเลี้ยงตัวเองในซีรีส์เราจะได้เห็นสัตว์ประหลาดแบบเต็มตา ไม่มีโผล่มาทีละส่วนเสี้ยวให้ชวนเสียว สัตว์ประหลาดที่มีทั้งความโหดเหี้ยม แข็งแกร่ง ดุดันไม่เกรงใจ...แต่กลับมีหัวใจของความเป็นแม่อยู่เต็มเปี่ยม ทำให้ผู้ชมต้องเสียน้ำตาให้กับฉากที่พ่อ แม่ และลูกต้องมาเจอกันในวันที่แม่แปรเปลี่ยนเป็นสัตว์ประหลาดที่น่าหวาดกลัว ทว่าภายใต้เปลือกนอกอันสยดสยองและคลุ้มคลั่งยังมีความเป็นแม่ที่รักและปกป้องลูกอย่างสุดหัวใจตรงกันข้ามกับตัวร้ายจากฝั่งญี่ปุ่น ที่ดูเหมือนเรื่องนี้จะทำให้กองทัพญี่ปุ่นรับบทตัวร้ายไปแบบเต็ม ๆ รวมถึงมือที่มองไม่เห็นของผู้มีอำนาจตัวจริงฉากในคุกลับของโรงพยาบาลจะมีความอินเตอร์เหมือนหนังฮอลลีวูด เรียกว่าทำออกมาได้ดี ทั้งแสง สี และดนตรีประกอบสุดระทึก ส่วนฉากเมืองกยองซองก็ดูคุ้นตาเหมือนฉากหลังในซีรีส์ “Tale of the Nine Tailed 1938” อีกทั้งงานภาพของเรื่องนี้ก็ทำออกมาได้สวยงาม มีกลิ่นไอความแกสบี้ชวนฝัน ยิ่งฉากชาวเมืองออกมาเฉลิมฉลองกันอย่างสนุกสนาน ดูแล้วก็ชวนให้นึกถึง The Great Gatsby เล็กน้อยนอกจากนี้ สัตว์สยองกยองซอง ยังมีนักแสดงสมทบมากฝีมือที่เคยสร้างชื่อเสียงในซีรีส์ดังหลายเรื่อง แม้จะปรากฎแค่ไม่กี่ฉาก แต่ก็สะกดสายตาของผู้ชมได้อย่างดี ยิ่งดูซีรีส์ไปเรื่อย ๆ ผู้ชมจะเริ่มเข้าใจถึงความน่ากลัวของคำว่า “สัตว์ประหลาด” ที่ซ่อนตัวอยู่ภายในเปลือกนอกอันสวยงาม หรือแท้จริงแล้วจิตใจของมนุษย์นั้นน่ากลัวยิ่งกว่าสัตว์สยองแห่งกยองซองกันแน่?รับชมซีรีส์ “สัตว์สยองกยองซอง” (Gyeongseong Creature-2023) ทั้ง 10 ตอนได้แล้ววันนี้ทาง NetflixRassarinhttps://mydramalist.com/