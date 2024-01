เรื่องย่อซีรีส์จีน “กับดักรัก บอสตัวร้าย • My Boss” [2024]

ชื่อสากล : My Bossชื่อไทย : กับดักรัก บอสตัวร้ายชื่อจีน : 你也有今天| Ni Ye You Jin Tianแนวซีรีส์ : โรแมนติก • คอมเมดี้ • กฎหมาย • ออฟฟิศเรตซีรีส์ : 13+ผู้กำกับ : เฉินหมิงจาง (Chen Ming Zhang) ผลงานกำกับซีรีส์ “ประกายรักในดวงใจ | Hello, My Shining Love)” (WeTV, 2022) • เฉินซื่ออี๋ (Chen Shi Yi) ผลงานกำกับซีรีส์ “ขโมยใจหนุ่มสันโดษ | Dear Mr. Recluse” (YOUKU, 2023)ผู้เขียนบท : หลี่จิงหลิง (Li Jing Ling) ผลงานเขียนบทซีรีส์ “ทาสปีศาจ | The Blue Whisper” Part 1 – Part 2 (YOUKU, 2022)ดัดแปลงจากนิยายออนไลน์เรื่อง : What Comes Around Goes Aroundผู้ประพันธ์ : เย่เฟยหรัน (Ye Fei Ran)ออกอากาศในจีนทาง : YOUKUจำนวนตอนออกอากาศ : 36 ตอนจบตอนละ : 45 นาที โดยประมาณวันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่ม 4 มกราคม -31 มกราคม 2024ออกอากาศในไทยรับชมซับไทยถูกลิขสิทธิ์ทาง : ทรูไอดี ทุกวัน เวลา 19:00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2024แต่แล้ววันที่เธอย้ายเข้าพักในห้องพักที่อะพาร์ตเม้นต์ใกล้ออฟฟิศ ก็ต้องมีเรื่องงามไส้ให้ปวดหัว เมื่อสองผัวเมียเจ้าของอะพาร์ตเม้นต์ ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างดำเนินเรื่องหย่ากัน ดันต่างคนต่างปล่อยห้องให้เช่าวันเดียวกัน ยัยเมียปล่อยให้เหยาเหยาเช่า ส่วนตาผัวปล่อยให้ผู้ชายอีกคนเช่า แถมรูมเมตห้องคนดันกล่าว ดันเป็นหนุ่มหล่อรูปงามที่ทำงานโฮสต์ซึ่งเธอเจอเมื่อวานนี้ในร้านอาหารโรงแรมหรูตอนแหกลูกความมือปลาหมึก สุดท้ายทั้งสองคนฝ่ายตกลงกันได้ โดยหนุ่มโฮสต์สุดหล่อจ่ายค่าเช่าให้เธอสามเดือนสำหรับการอาศัยอยู่สามวันเช้าวันทำงานวันแรก เฉิงเหยา ไปทำงานแต่เช้า และพาตัวเองไปแนะนำตัวในฐานะพนักงานทดลองงานหนึ่งเดือนกับสองทนายความในทีมเดียวกัน “เปารุ่ย” (รับบทโดย เหอเหวินจวิ้น) กับ “อวี๋เฟย” (รับบทโดย หลี่เตี้ยนจุน) สองหนุ่มไซโคเป็นการรับขวัญว่าบอสของทีมเป็นคนเย็นชาระดับหาตัวจับยาก และไล่ผู้ช่วยกับเด็กฝึกงานออกติดต่อกันถึง 13 คน หวังว่าเธอจะไม่ใช่คนที่ 14 ไม่นานต่อมา เหยาเหยา ก็ได้พบความจริงอันน่าตกใจว่า รูมเมตห้องพักที่อะพาร์ตเม้นต์ให้เช่าของเธอกลายเป็นบอส เจ้านายตัวร้าย “เฉียนเหิง” หรือ “เสี่ยวเฉียนเฉียน” (รับบทโดย เฉินซิงซวี่) ผู้ซึ่งหัวร้อนที่ถูกเธอเข้าใจผิดมองว่าเป็นหนุ่มโฮสต์หลอกเงินสาวแก่แม่ม่าย เขาจึงมุ่งตั้งใจในการไล่เธอออกจากทีมตลอดเวลา• เฉินซิงซวี่ (Chen Xing Xu) รับบทเป็น เฉียนเหิง• จางรั่วหนาน (Zhang Ruo Nan) รับบทเป็น เฉิงเหยา• เฉินเสี่ยวอวิ๋น (Chen Xiao Yun) รับบทเป็น เฉิงซี• หลี่จวิ้นเซวียน (Li Jun Xian) รับบทเป็น อู๋จุน• เหอเหวินจวิ้น (He Wen Jun) รับบทเป็น เปารุ่ย• หลี่เตี้ยนจุน (Li Dian Zun) รับบทเป็น อวี๋เฟย• เฉินฮ่าวหลาน (Chen Hao Lan) รับบทเป็น ถานอิง• เซี่ยไชว้ หรือ เกวิน เซี่ย (XieShuai| Gavin Xie) รับบทเป็น เถิงหมิง• ฟ่านซั่วฉี (Fan Shuai Qi) รับบทเป็น เหลียงอี้หรัน• เย่เสี่ยวเว่ย (Ye Xiao Wei) รับบทเป็น กู่เป่ย• องหง หรือ อีวอนน์ อง (Yung Hung | Yvonne Yung) รับบทเป็น แม่ของเฉียนเหิง• หลานเฉิง (Lan Cheng) รับบทเป็น พ่อของเฉิงเหยาเรียบเรียงจาก : trueid.net, mydramalist.comภาพประกอบจาก : weibo.com, trueid