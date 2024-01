เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “สามีคนนี้แจกฟรีให้เธอ • Marry My Husband” [2024]

ชื่อสากล : Marry My Husbandชื่อไทย : สามีคนนี้ แจกฟรีให้เธอชื่อเกาหลี : 내 남편과 결혼해줘 | nae nam-pyeon-gwa gyeol-hon-hae-jwoแนวซีรีส์ : โรแมนติก • ดราม่า • แก้แค้นเรตซีรีส์ : 13+ (ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 13 ปี ควรได้รับคำแนะนำ)ผู้กำกับ : พัควอนกุก (Park Won-gook) ผลงานกำกับซีรีส์ Poong, the Joseon Psychiatrist - ซีซั่น 1 และ ซีซั่น 2 [tvN, 2022 - 2023]ผู้เขียนบท : ชินยูดัม (Sin Yoo-dam) ผลงานเขียนบทซีรีส์ Awaken [tvN, 2020]ดัดแปลงจากนิยายออนไลน์เรื่อง : Marry My Husband [สามีคนนี้ แจกฟรีให้เธอ]ผู้ประพันธ์ : ซองโซจัก (Seong So-jak)บริษัทผู้ผลิต : DK E&Mออกอากาศในเกาหลีใต้ทาง : สตรีมมิ่ง • Netflix • สตรีมมิ่ง TVING • ช่องเคเบิ้ล tvNจำนวนตอนออกอากาศ : 16 ตอนจบตอนละ : 60 – 70 นาที [โดยประมาณ]วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ และ วันอังคาร เวลา 20:50 น. [ตามเกาหลีใต้]ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 1 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2024 [อาจมีการเปลี่ยนแปลง]ออกอากาศในไทยรับชมอย่างถูกลิขสิทธิ์ทาง : สตรีมมิ่ง Prime Video ทุกวันจันทร์ และ วันอังคาร เวลา 21:00 น. [ตามไทย]จีวอน ทั้งเชื่อมั่น และเชื่อใจในตัวจองซูมินมากว่าจะไม่มีทางทำร้ายเธอ ถึงขนาดเม็มชื่อซูมินในมือถือว่า “อีกครึ่งของชีวิต” แต่หารู้ไม่ว่าเพื่อนสนิทแสนดีที่บอกว่าถ้าเธอตายนางจะอยู่ไม่ได้คนนี้ กำลังลอบเป็นชู้กับ “พัคมินฮวาน” (รับบทโดย อีอีคย็อง) สามีชั่วของเธอเองก่อนที่ความจริงจะกระจ่างแจ้ง คังจีวอน คับแค้นใจเมื่อรู้ว่าเงินประกันของเธอถูกสามีเบิกไปจนเกลี้ยง และไม่เหลือค่ารักษาพยาบาลโรคมะเร็ง จนถูกทางโรงพยาบาลเรียกไปคุยและแจ้งให้เคลียร์ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ก่อนที่รักษาต่อไป เมื่อติดต่อสามีไม่ได้เธอเธอจึงหอบสังขารอันร่วงโรยเรียกแท็กซี่กลับบ้านไปคุยกับพัคมินฮวาน โดยมี ลุงแท็กซี่ใจดี (รับบทโดย ชเวควังอิล) ไปส่งพร้อมกับพูดให้กำลังใจ พร้อมกับคืนค่าแท็กซี่ให้จีวอนเดินโซเซเปิดประตูบ้านเข้าไป เธอคุ้นตากับรองเท้าส้นสูงสีแดงที่วางคู่กับรองเท้าของสามี เมื่อสืบเท้าเข้าที่ห้องนอนเธอต้องผงะ ช็อคตาตั้ง เมื่อเห็นว่าชู้รักที่เธอจับได้และเล่าให้ซูมินฟังก่อนหน้านี้ก็คือ จองซูมิน นั่นเอง หญิงโฉดชายชั่วยังไม่รู้ตัวว่าความลับแตกแล้ว ทั้งคู่ยังคุยกันถึงเรื่องเงินประกันชีวิตวงเงินสูงถึงพันล้านวอนที่ มินฮวาน แอบทำไว้ เพราะรู้ว่าพ่อของจีวอนก็ตายด้วยโรคมะเร็ง ยังไงเธอจึงไม่น่าจะรอดสันดอนไปได้เช่นกัน คังจีวอน ถลาเข้าไปทำร้ายทุบตีจองซูมินด้วยแรงทั้งหมดเท่าที่จะมีอย่างแค้นคลั่ง แต่เธอถูกพัคมินฮวานผลักเต็มแรง ร่างล้มลงหัวไปฟาดกลับโต๊ะกลางในห้องซึ่งเป็นกระจกจนแตกกระหาย เลือดสีแดงฉานไหลนองเต็มพื้น สายตาของคังจีวอน มองจ้องชายโฉดหญิงชั่วอย่างจารจำในวาระสุดท้ายของชีวิต ก่อนที่ทุกอย่างจะดับมืดลงปาฏิหาริย์ในชีวิตของคังจีวอนได้เกิดขึ้น...เมื่อเธอลืมตาขึ้นมา แล้วพบว่าตัวเองได้ย้อนเวลากลับไปอยู่ที่ออฟฟิศบริษัทยูแอนด์เค ที่ทำงานของเธอ ก่อนจะแต่งงานกับพัคมินฮวาน ในปี 2013 หรือเมื่อ 10 ปีก่อน เพราะเพิ่งตายมาหมาดๆ พอเจอหน้า มินฮวาน เธอจึงลงไม้ลงมือจัดการเขาอย่างหนัก จน “ยูจีฮย็อก” (รับบทโดย นาอินอู) ผู้จัดการหนุ่มหล่อ ว่าที่ผู้บริหารยูแอนด์เคต่อจากท่านประธาน “ยูฮันอิล” (รับบทโดย มุนซองกึน) ต้องคอยห้ามจนเธอสงบลง และพาเธอไปส่งที่บ้าน พร้อมกับให้เงินสดติดตัวไว้ใช้ เพราะข้าวของต่างๆ ของเธออยู่ที่ออฟฟิศหมดระหว่างนั้น คังจีวอน ค่อยๆ ทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้น จนแน่ใจว่าเธอได้ย้อนเวลากลับมาในปี 2013 และได้รู้ว่า ลุงแท็กซี่ที่ขับรถไปส่งที่บ้าน คอยพูดปลอบใจ ให้กำลัง และบอกว่าเธอจะเจอเรื่องราวดีๆ แถมคืนเงินค่าโดยสารให้ แท้ที่จริงก็คือ “คังฮยอนโม” (รับบทโดย จองซ็อกยง) พ่อแสนดีที่เธอคิดถึงที่สุดในชีวิตนั่นเอง จีวอนได้ใช้ประโยชน์จากความทรงจำที่ติดตัวมาจากอนาคต ทั้งเรื่องผัวเฮงซวย กับเพื่อนจอมแอ๊บ รวมทั้ง เพื่อนร่วมงานในออฟฟิศ ว่าใครดีใครร้าย ค่อยๆ เรียนรู้สิ่งที่เคยเกิดขึ้นและกำลังจะเกิดขึ้น จนรู้ว่าอะไรที่เคยเกิดขึ้นยังไงก็ต้องเกิดขึ้น แต่ผลลัพธ์ที่เกิดแตกต่างกันสาวขี้โรคที่ถูกผัวฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยม ผู้ได้รับโอกาสย้อนเวลากลับมาแก้ไขความผิดพลาด ตั้งใจที่จะลิขิตเส้นทางชีวิตของตัวเองใหม่อย่างรู้คุณค่าของชีวิต และเมื่อรู้แล้วเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตยังไงก็ต้องเกิดขึ้น แต่เธอสามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้มันเกิดกับตัวเองได้ คนที่จะรับบทนางแบก เป็นผู้แบกโชคชะตาของเธอในโลกอนาคต อย่างสมมงที่สุดก็คือนังเพื่อนรักจอมแอ๊บ จองซูมิน นั่นเองคังจีวอน ปิ๊งไอเดีย “(ว่าที่) ผัวคนนี้ ฉันแจกให้เธอฟรีๆ” ปฏิบัติการชะนีผลักไสเพื่อให้ วาสนาของ ชายโฉด พัคมินฮวาน กะ หญิงชั่ว จองซูมิน สมพงศ์กัน จึงเริ่มต้นขึ้น ท่ามกลางความรักครั้งใหม่กับ ยูจีฮย็อก ที่ค่อยๆ เบ่งบานขึ้นเป็นลำดับ แต่จู่ๆ "แบ็คอึนโฮ" (รับบทโดย อีอีกวัง) เชฟหนุ่ม ผู้เป็นรักแรกของจีวอนก็ปรากฏตัวขึ้น• พัคมินย็อง (Park Min-young) รับบทเป็น คังจีวอน• นาอินอู (Na In-woo) รับบทเป็น ยูจีฮยอก• อีอีคย็อง (Lee Yi-kyung) รับบทเป็น พัคมินฮวาน• ซงฮายุน (Song Ha-yoon) รับบทเป็น จองซูมิน• อีกีกวัง (Lee Gi-kwang) รับบทเป็น แบ็คอึนโฮ• กงมินจอง (Gong Min-jung) รับบทเป็น ยางจูรัน• ชเวกยูรี (Choi Gyu-ri) รับบทเป็น ยูฮียอน• คิมจุงฮี (Kim Joong-hee) รับบทเป็น คิมคยอง-อก• ฮาโดควอน (Ha Do-kwon) รับบทเป็น อีซอกจุน• มุนซองกึน (Moon Sung-keun) รับบทเป็น ยูฮันอิล• จองคยองซุน (Jung Kyung-soon) รับบทเป็น คิมจาอ๊ก• จองแจซอง (Jung Jae-sung) รับบทเป็น วังฮึงอิน• โจจินเซ (Cho Jin-se) รับบทเป็น โจดงซอก• แบกือริน (Bae Geu-rin) รับบทเป็น ฮาเยจี• คังซังจุน (Kang Sang-jun) รับบทเป็น ยูซางจง• มุนซูยอง (Moon Soo-yung) รับบทเป็น คิมชินอู• จองซ็อกยง (Jeong Suk-yong) รับบทเป็น คังฮยอนโม• ชเวควังอิล (Choi Kwang-il) รับบทเป็น ลุงคนขับแท็กซี่เรียบเรียงจาก : Prime Videoภาพจาก : Prime Video, tvNDrama