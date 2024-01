5 เหตุผลที่พลาดซีรีส์ Marry My Husband (สามีคนนี้แจกฟรีให้เธอ) ไม่ได้

ผู้กำกับพัควอนกุก แท็กทีมนักแสดง พัคมินยอง, นาอินอู, อีอีคยอง, ซงฮายุน และ อีกีกวัง ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์เรื่อง Marry My Husband (สามีคนนี้แจกฟรีให้เธอ) ในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวอันน่าติดตามของ “คังจีวอน” (พัคมินยอง) หญิงสาวที่เสียชีวิตด้วยน้ำมือของสามีและเพื่อนสนิทของเธอหลังจากค้นพบว่าทั้งสองลอบคบชู้กัน ก่อนที่จะเธอได้รับโอกาสให้ข้ามเวลากลับไปเมื่อสิบปีก่อนหน้าและตัดสินใจพลิกชะตาชีวิตของตัวเองใหม่อีกครั้ง โดยซีรีส์เรื่องนี้สามารถสตรีมได้ที่ Prime Video ประเทศไทย และมากกว่า 240 ประเทศและเขตแดนทั่วโลก และนี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณจึงพลาดซีรีส์เรื่องนี้ไม่ได้เป็นอันขาดถ้าพูดถึงตัวแม่ซีรีส์โรแมนติก-คอเมดี้เกาหลี แน่นอนว่า “พัคมินยอง” คือชื่อแรกๆ ที่ใครๆ ต้องนึกถึง ด้วยผลงานซีรีส์ยอดฮิตที่เธอฝากฝีไม้ลายมือไว้จำนวนนับไม่ถ้วน รวมถึงซีรีส์เรื่องล่าสุดอย่าง Love in Contract ทำให้วางใจได้เลยว่าคุณจะได้ชมการแสดงที่อัดแน่นด้วยคุณภาพ และไม่มีทางผิดหวังกับซีรีส์ Marry My Husband อย่างแน่นอนพัคมินยองพยายามถ่ายทอดบทบาทผู้ป่วยมะเร็งในซีรีส์เรื่องนี้อย่างเต็มที่ โดยเธอเล่าว่า “นอกเหนือจากรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เช่น ท่าทาง วิธีการใช้เสียง เสื้อผ้า และทรงผมของเธอแล้ว ฉันให้ความสำคัญมากกับการสร้างตัวละครที่อยู่ในจุดตกต่ำที่สุดของชีวิตจริงๆ และเมื่อนึกถึงอายุของตัวเอง ฉันก็คิดว่าจะมีโอกาสที่ฉันจะได้ใส่ความหลงใหลและพลังงานมากมายขนาดนี้ลงไปในตัวละครอีกเมื่อไร ดังนั้นฉันก็เลยทุ่มสุดตัวเลยค่ะในการสร้างตัวละครตัวนี้”นอกจากนางเอกแสนดีอย่าง “คังจีวอน” (พัคมินยอง) แล้ว ซีรีส์เรื่องนี้ยังมีสองหนุ่มหล่อ “ยูจีฮยอก” (นาอินอู) และ “แบคอึนโฮ” (อีกีกวัง) ที่พร้อมจะขโมยหัวใจของผู้ชมแบบไม่รู้ตัว ในงานแถลงข่าวนักแสดงทั้งสองได้เล่าถึงบทบาทที่พวกเขาได้รับ โดยนาอินอูพูดถึงตัวละครยูจีฮยอกว่า “เขาเป็นคนที่พร้อมจะให้ทุกอย่างกับคนที่เขารัก ทั้งความต้องการด้านอารมณ์และสิ่งของ จุดอ่อนเดียวของเขาคือเขาเป็นคนเงอะงะหน่อยๆ เวลาแสดงความรู้สึกของตัวเองออกมาน่ะครับ” ขณะที่อีกีกวังบอกว่า “ผมคิดว่าอึนโฮเหมือนกับดอกทานตะวัน เขาชอบจีวอนแค่คนเดียวเท่านั้นและเป็นตัวละครที่มีบทพูดน่ารักๆ เยอะมาก เขาเป็นคนที่สามารถแสดงความรักที่ไร้เดียงสาออกมาได้เหมือนเด็กๆ เลยครับ”และยิ่งไปกว่านั้น ซีรีส์เรื่องนี้ยังมีสองตัวร้ายอย่าง “พัคมินฮวาน” (อีอีคยอง) และ “จองซูมิน” (ซงฮายุน) ซึ่งหักหลังนางเอกอย่างเจ็บแสบจนเชื่อได้ว่าผู้ชมจะต้องเกลียดจนเข้าไส้ อีอีคยองพูดถึงตัวละครที่ตัวเองรับบทแบบทีเล่นทีจริงว่า “เขาเป็นตัวละครที่น่ารังเกียจมากครับ ถึงจะมองจากมุมมองของผมก็เถอะ” พร้อมกับเล่าว่า เขากับซงฮายุนมักจะพูดล้อเล่นกันว่าตัวละครของอีกคนนั้นเลวกว่าของตัวเองอย่างไรบ้าง ซีรีส์เรื่องนี้จึงการันตีความครบครัน ทั้งตัวละครที่ชวนให้ตกหลุมรัก และชวนให้เกลียดจนรอวันที่จะได้ชำระแค้นแทบไม่ไหวหลังจากเสียชีวิตด้วยน้ำมือของสามีกับเพื่อนสนิทผู้ทรยศ คังจีวอนตั้งใจแน่วแน่ที่จะล้างแค้นเมื่อได้รับโอกาสให้ข้ามเวลากลับไปในอดีตเมื่อสิบปีก่อน ผู้ชมจะได้ติดตามการทำภารกิจและเอาใจช่วยจีวอนในการเอาคืนคู่อริที่หักหลังเธออย่างสาสม ผู้กำกับพัควอนกุกเล่าว่า “ซีรีส์เรื่องนี้มีเนื้อเรื่องแปลกใหม่ที่ตัวร้ายจะถูกลงโทษอย่างไร้ความปราณี” ขณะที่พัคมินยองบอกว่า “คังจีวอนนั้นกักเก็บความโกรธไว้มาก จนถึงจุดที่เธอไม่เหลือความเมตตาและจะไม่ยกโทษให้ศัตรูของเธอเด็ดขาด” และเมื่อนึกถึงนิสัยที่อ่อนโยนและเสียสละของคังจีวอน การชำระแค้นในครั้งนี้จึงยิ่งสาแก่ใจผู้ชมยิ่งขึ้นอีกเมื่อได้เห็นความยุติธรรมทำงานและผู้ทรยศได้รับโทษอย่างสาสมMarry My Husband เป็นเรื่องราวของโอกาสครั้งที่สองและการตัดสินใจของจีวอนในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ต่างไปจากเดิม ซึ่งจะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ชมในช่วงปีใหม่ที่ซีรีส์เริ่มสตรีม ผู้กำกับพัควอนกุกกล่าวว่า “นี่คือซีรีส์ที่ตัวเอกเปิดโอกาสให้กับโชคชะตาครั้งใหม่ เธอได้พบคนดีๆ ประสบการณ์ใหม่ๆ โอกาสใหม่ๆ และได้รับความกล้าหาญกลับมา นี่คือเรื่องราวของการพลิกชะตาชีวิตอันมืดมนให้กลายเป็นชีวิตที่เปล่งประกาย” ขณะที่พัคมินยองเสริมว่า “คังจีวอนเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยเห็นคุณค่าในตัวเอง เธอเป็นคนอบอุ่น จิตใจดี แต่ไม่มีอิสระ เธอเป็นตัวละครที่ถูกขโมยหลายสิ่งไปจากชีวิต การได้เห็นจีวอนอ้าแขนเปิดรับชะตาชีวิตใหม่ จึงน่าจะปลุกพลังใจให้ผู้ชมที่อยากจะเปลี่ยนโชคชะตาของตัวเองด้วยเช่นกัน”จริงอยู่ว่า Marry My Husband เป็นซีรีส์ที่พล็อตเรื่องว่าด้วยการทรยศหักหลังและการแก้แค้น แต่นอกจากนั้นแล้ว ยังมีโมเมนต์โรแมนติกแสนหวานรออยู่ด้วย พัคมินยองเล่าว่า “จีวอนไม่เคยได้รับความรักมาก่อน ดังนั้นเมื่อเธอได้รับความรัก มันเลยเป็นความรู้สึกที่เอ่อล้นไปหมด เธอเป็นคนขี้เหงามาก ฉันก็เลยดีใจมากเลยค่ะที่เธอได้รับความรักมากมาย” เรื่องราวโรแมนติกของจีวอนจะหวานยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อเธอได้รับความรักทั้งจากอึนโฮซึ่งเป็นรักแรก และจีฮยอก รักครั้งใหม่เรื่องราวการแก้แค้นและความรักของจีวอนจะเป็นอย่างไร พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง! ชม Marry My Husband (สามีคนนี้แจกฟรีให้เธอ) ได้แล้ววันนี้ ทุกวันจันทร์และอังคาร เวลา 21.00 น. ที่ Prime Video เท่านั้น