รายงานพิเศษ | “JTBC” ปิดฉากซีรีส์ปี 2023 อย่างปัง ทั้งร้อนแรงและแข็งแกร่ง!!

แม้ว่าจะมีเพียงหนึ่งเดียว แต่ผลงานเรื่องนี้ก็ได้สร้างความประทับใจให้คนดู จนทำเรตติ้งตอนจบสูงถึง 26.948% ขึ้นแท่นเป็นละคร (ซีรีส์) เกาหลีใต้ ที่ได้รับความนิยมสูงสุดตลอดกาลเป็นอันดับ 2 ของประวัติศาสตร์ซีรีส์ช่องเคเบิ้ลเลยทีเดียว เป็นรองเพียง “The World of the Married” (28.371 %) เท่านั้น ความสำเร็จของซีรีส์แก้แค้นซึ่งเล่าเรื่องราวชายที่ทำงานถวายชีวิตให้ตระกูลแชโบล แต่กลับถูกคนในครอบครัวนี้ฆ่าตาย และเขากลับชาติมาเกิดใหม่ในตระกูลที่ฆ่าตัวเองเพื่อคิดบัญชีแค้นดูเหมือนจะเป็นเค้าลางดีว่า ปี 2023 จะต้องเป็นปีที่ช่อง JTBC แข็งแกร่งและปังมาก!!เมื่อ “Reborn Rich” ส่งไม้ต่อให้ ซีรีส์แนวธุรกิจ ออฟฟิศ เรื่องแรกของปี “เอเจนซี่” (Agency) ได้อย่างสวยงาม ทำเรตติ้งสูงถึง 16.044 % ในตอนจบความสำเร็จของ "เอเจนซี่" ยิ่งโดดเด่นมากขึ้น เมื่อมีการแข่งขันที่รุนแรงกับซีรีส์ "Crash Course in Romance" ทางช่องเคเบิ้ล tvN และ "Crash Course in Romance" ชนะการแข่งขันอย่างหวุดหวิดด้วยเรตติ้งตอนจบ 17.038 % แถมคู่แข่งอีกเรื่อง ซีรีส์แนวกฎหมายเรื่อง "Payback" ทางช่องหลัก SBS ก็มัดใจคนดูได้ไม่เลวเช่นกัน ด้วยเรตติ้ง 11.1% ในตอนจบ แต่สำหรับ "เอเจนซี่" ต้องถือเป็นซีรีส์ม้ามืดที่แทบจะไม่มีอะไรการันตีให้ใครคาดหวังเอาเลยด้วยซ้ำ นอกจากนักแสดงนำ ตัวมัม อย่าง “อีโบยอง” (Lee Bo-young) อย่างไรก็ตาม เรตติ้งซีรีส์ดีดตัวแรงเริ่ด เพิ่มเกือบสี่เท่าของเรตติ้งเริ่มต้นในตอนแรกที่ทำไว้ 4.797 % เท่านั้นเรื่องราวของทนายความด้านการหย่าร้าง “Divorce Attorney Shin” ที่ออนแอร์ตามมา จบลงอย่างค่อนข้างเจียมเนื้อเจียมตัว ด้วยเรตติ้ง 9.488 % แต่ก็ถือว่าน่าประทับใจไม่หยอก แต่แล้ว "Doctor Cha" ก็ได้รับความรักและความนิยมทางเครือข่ายเคเบิ้ลมากกว่ามากจากคนดู ด้วยเรตติ้งตอนจบ 18.546 % จากจุดเริ่มต้นต่ำพอๆ กันในตอนแรก 4.937% ทั้ง "เอเจนซี่" และ "คุณหมอชา" ได้ร่วมกันสร้างความสนใจให้กับผู้ชมอย่างมากในเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงที่มีอาชีพทำมาหากิน ซึ่งว่าไปแล้วมักเป็นประเภทการเล่าเรื่องยอดนิยมที่มักถูกมองข้าม"King the Land" ประสบความสำเร็จมากกว่าปกติ ซีรีส์โรแมนติกที่มี “อีจุนโฮ” และ ยุนอา เป็นดาราแม่เหล็กที่ดึงดูดคนดูอย่างชัดเจน โดยจบลงด้วยเรตติ้ง 13.789 % และยังได้รับความนิยมไปทั่วโลกผ่านทางสตรีมมิ่ง Netflix อีกด้วย ซีรีส์แฟนตาซีมีพลังจิต “Behind Your Touch” เกือบจะแตะสองหลัก บันทึกเรตติ้งสูงสุดไว้ที่ 9.618 % มาถึง “Strong Girl Nam-Soon” ปิดฉากลาจอเหนือความคาดหมายด้วยเรตติ้งสองหลัก 10.42 % หรือแม้แต่ตอนนี้ ซีรีส์ที่ก่อนออกอากาศมีการตั้งความคาดหวังที่ค่อนข้างต่ำ อย่าง "Welcome to Samdal-ri" ก็กลายเป็นม้ามืดทำให้ผู้บริหารช่องหน้าบานไปแล้ว เพราะเรตติ้งพุ่งสูงถึง 8.295 % ในตอนที่ 6 (17 ธันวาคม 2023) ซึ่งยังเหลือการออกอากาศอีกครึ่งเรื่อง จึงอาจจะมีเซอร์ไพร้ส์อะไรคือสาเหตุเบื้องหลังผลงานที่แข็งแกร่งของซีรีส์ JTBC ในปีนี้? การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด นั่นคือตอนนี้เนื้อหาซีรีส์เต็มไปด้วยทัศนคติเชิงบวก มีความไดนามิก ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายชัดเจนมากขึ้น ใส่ใจความต้องการคนดู ให้ความสำคัญกับกระแสคำวิจารณ์จากสังคมและชาวเน็ต นอกจากนี้อีกประเด็นหนึ่งที่อาจมีส่วนช่วยไม่น้อย นั่นคือการที่ JTBC ได้ปรับผังตารางเวลาออนแอร์ละครหลักเหลือเพียงช่วงเดียวตลอดทั้งปี (วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 22:30 น. – ตามเกาหลีสำหรับโปรแกรม วันพุธและวันพฤหัสบดี มีออนแอร์เพียง 4 เรื่อง เท่านั้น The Interest of Love, The Good Bad Mother, Miraculous Brothers และ Destined with Youสิ่งนี้ทำให้การตลาดมีเป้าหมายกลุ่มคนดูชัดเจน โดยผู้บริหารช่องเคยให้สัมภาษณ์เมื่อถูกถามถึงโปรเจ็กต์ใหม่ๆ ว่า ช่องได้มุ่งเน้นความสนใจและพุ่งเป้าไปที่บทละครโทรทัศน์เรื่องที่กำลังถ่ายทำและเตรียมออกอากาศเป็นสำคัญข้อมูลข่าว : hancinema.net โดย “วิลเลียม ชวาตซ์” (William Schwartz)ภาพประกอบ : แฟ้มภาพ ละครออนไลน์