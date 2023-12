แถลงข่าว-ฉายรอบปฐมทัศน์ “The Adventures ผจญภัยล่าขุมทรัพย์หมื่นลี้”

Prime Video แท็กทีมนักแสดงนำ ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์, มัจฉา โมซิมันน์, เผือก-พงศธร จงวิลาส, คงคิด วิเศษศิริ พร้อมด้วยทีมผู้สร้าง จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์ผจญภัยแนวคอเมดี้-โรแมนติก “The Adventures ผจญภัยล่าขุมทรัพย์หมื่นลี้” อย่างเป็นทางการ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม ที่ผ่านมา พร้อมจัดฉายรอบปฐมทัศน์ ณ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ภายในงานแถลงข่าวจำลองบรรยากาศประเทศจีนมาไว้ในงาน เพื่อต้อนรับสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่การผจญภัยไปด้วยกัน พร้อมด้วยการสัมภาษณ์พูดคุยระหว่างนักแสดงนำและทีมผู้สร้าง ที่มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวและประสบการณ์สนุกๆ ระหว่างถ่ายทำภาพยนตร์ซึ่งเนื้อหาเกือบทั้งหมดเกิดขึ้นในประเทศจีนขจรชัย วชิรพิศุทธ์โสภิณ ผู้อำนวยการสร้าง บอกเล่าถึงที่มาที่ของภาพยนตร์ผจญภัยเรื่องนี้ว่า “จุดเริ่มต้นของภาพยนตร์เรื่องนี้เกิดจากการโจทย์ว่า เราอยากจะทำหนังโรแมนติก-คอเมดี้ที่เป็นมากกว่าหนังโรแมนติก-คอเมดี้ อยากให้ภาพยนตร์แนวนี้ได้อยู่บนโปรดักชั่นที่ดี เป็นหนังฟอร์มใหญ่ที่ถ่ายทำในสถานที่สวยงามแปลกใหม่ เพื่อให้ผู้ชมได้รับทั้งความบันเทิงและความตื่นตาตื่นใจอย่างเต็มอิ่ม เมื่อตัวละครในเรื่องไปพบกับสถานการณ์และโลเคชั่นใหม่ๆ ที่หลากหลาย”ขณะที่ พรชัย ว่องศรีอุดมพร ผู้อำนวยการสร้าง กล่าวเสริมว่า “การที่หนังได้ก้าวข้ามแนวเนื้อหาเดิมๆ ด้วยการผสมผสานภาพยนตร์แนวผจญภัยและแนวโรแมนติก-คอเมดี้เข้าด้วยกัน ทั้งยังได้ร่วมงานกับ Prime Video เป็นโอกาสดีที่ทีมผู้สร้างรู้สึกตื่นเต้นมาก เพราะภาพยนตร์ฝีมือคนไทยและเรื่องราวแบบไทยๆ จะมีโอกาสได้ออกสู่สายตาผู้ชมทั่วโลก ซึ่งจะช่วยยกระดับและสนับสนุนวงการบันเทิงไทย ทั้งบุคลากรเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ให้ก้าวเข้าสู่ระดับโลกไปอีกขั้น”ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์ นักแสดงนำของเรื่องได้เล่าถึงความน่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้ว่า “ปกติผมจะรับงานการแสดงที่อ่านบทแล้วรู้สึกว่าผมเหมาะและเห็นตัวเองว่าถ้าแสดงในคาแรคเตอร์นั้นจะออกมาเป็นภาพแบบไหน เรื่องนี้พี่นิว (ผู้กำกับ) ส่งบทมาให้ผมอ่าน พอผมอ่านบทจบแล้วรู้สึกสนใจและอยากเล่นทันที เพราะแค่ตัวบทก็สนุกมากๆ โดยเฉพาะเป็นภาพยนตร์แนวผจญภัยที่ยังไม่ค่อยเห็นแนวนี้ในหนังไทยสักเท่าไหร่ รู้สึกว่าแปลกใหม่ ทั้งในแง่ของผู้ชมที่จะได้ชมอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อน รวมถึงแง่ของนักแสดงเองที่จะได้มีประสบการณ์การทำงานที่แตกต่างไปจากเดิม การถ่ายทำที่ประเทศจีนนับเป็นสุดยอดประสบการณ์ของผมเลยครับ ทั้งสนุกและท้าทาย ทีมงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังทุกคนกลมเกลียวกันดีมาก ทำให้ได้ภาพสวยๆและความสนุกมาฝากผู้ชมแน่นอน ถ้ายังไงฝากติดตามชมภาพยนตร์ The Adventures ผจญภัยล่าขุมทรัพย์หมื่นลี้ ใน Prime Video กันเยอะๆนะครับ”ส่วน มัจฉา โมซิมันน์ นางเอกของเรื่องกล่าวเสริมว่า “ประสบการณ์การถ่ายทำที่จีนนับว่าเป็นการผจญภัยสำหรับฉาสมชื่อเรื่องเลยค่ะ ปกติฉาจะไม่ค่อยได้เที่ยวแบบลุยๆเท่าไหร่ พอมาถ่ายทำเรื่องนี้เลยประทับใจมาก เป็นประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืมเลย ถึงฉาจะเล่นหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรก แต่อุ่นใจมากค่ะ เพราะพี่ๆทุกคนช่วยเหลือและให้คำแนะนำได้ดีมากๆ เบื้องหลังกองสนุกมาก การที่ฉาได้ร่วมงานและเรียนรู้จากพี่ๆ นักแสดงมากประสบการณ์ทุกคนในครั้งนี้ เป็นโอกาสที่ดีมากๆ เลยค่ะ และอยากขอบคุณทาง Prime Video ด้วยที่มอบโอกาสให้กับนักแสดงหน้าใหม่อย่างฉาได้ปลดล็อคศักยภาพและทำให้ผลงานของฉาได้ออกสู่สายตาผู้ชมทั่วโลก อยากให้ติดตามชมความสนุกในภาพยนตร์กันนะคะ เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะ”“ผมเชื่อว่าเราทุกคนมีจิตวิญญาณแห่งการผจญภัยอยู่ในตัว และมีความคิดที่อยากจะออกเดินทางไปเห็นโลกกว้างให้ชีวิตได้สัมผัสกับความตื่นเต้น แต่ด้วยเงื่อนไขบางอย่างในชีวิต อาจจะทำให้ไม่สามารถออกไปหาความท้าทายได้อย่างที่ใจต้องการ The Adventures เป็นภาพยนตร์ผจญภัย ที่มาพร้อมกับคอเมดี้ผสานความโรแมนติก ตลอดการเดินทางคุณจะได้หัวเราะและสนุกไปกับมุกตลกจากตัวละครและสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง” อิทธิศักดิ์ เอื้อสุนทรวัฒนา ผู้กำกับภาพยนตร์ กล่าว “และแน่นอนว่าเกือบทุกการเดินทาง มักจะมีเรื่องราวของความรู้สึกเกิดขึ้นในหัวใจแบบไม่ทันตั้งตัว เมื่อคนสับสนในชีวิตสองคนมาเจอกัน และต้องออกผจญภัยไปด้วยกัน การตามล่าหาสมบัติเป็นเพียงส่วนหนึ่ง สิ่งสำคัญคือการเดินทาง ประสบการณ์ และการค้นหาบางสิ่งที่จะปลดล็อคตัวเองจากความสับสนในใจ…ผมหวังว่าหนังเรื่องนี้จะช่วยเติมไฟแห่งการเดินทางให้กับทุกคน หรืออย่างน้อยตลอดระยะเวลาสองชั่วโมงกว่าๆ ที่ได้ดูหนังเรื่องนี้ อยากให้ผู้ชมได้ผ่อนคลาย สนุก และอิ่มเอมส่งท้ายปีกันครับ”นอกจากนี้ ทีมผู้บริหารจาก Prime Video, Transformation Films และ Black Dragon ยังได้ร่วมถ่ายภาพบนเวทีกับทีมผู้สร้างและนักแสดงนำ ก่อนที่จะร่วมชมภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์ร่วมกันในโรงภาพยนตร์The Adventures ผจญภัยล่าขุมทรัพย์หมื่นลี้ เรื่องราวการผจญภัยในต่างแดนของ “จอย” (มัจฉา โมซิมันน์) เลขาสาวของบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประชุมที่เซี่ยงไฮ้ร่วมกับ “เจริญ” (เอ็ดดี้-ญาณวุฒิ จรรยหาญ) เจ้านายของเธอ การเดินทางในครั้งนี้ทำให้เธอได้พบกับ “ริคกี้” (ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์) หนุ่มไทยสายลุยรักการผจญภัย จอยกับริคกี้ได้บังเอิญพบลายแทงโบราณที่ซ่อนอยู่ ทั้งคู่จึงออกผจญภัยตามล่าหาขุมทรัพย์ด้วยกัน ด้วยความช่วยเหลือจาก “แจ็คกี้” (คงคิด วิเศษศิริ) เพื่อนริคกี้ผู้เชี่ยวชาญการอ่านลายแทงและเส้นทางในแดนมังกร แถมยังต้องโคจรมาพบกับ “ชาลี” (เต๋า - สมชาย เข็มกลัด) และ “สตีฟ” (เผือก - พงศธร จงวิลาส) สองนักเลงจากเมืองไทย ที่มีเป้าหมายในขุมทรัพย์เช่นเดียวกันโดย The Adventures ผจญภัยล่าขุมทรัพย์หมื่นลี้ มีกำหนดสตรีมบน Prime Video ในประเทศไทย และอีกมากกว่า 240 ประเทศและเขตแดนทั่วโลก ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566