ออร่ามาเต็ม! แจ้งเกิด 'ทีม-ธัชนนท์ ทองเภ้า'

“Twins The Series สลับรัก นักลูกยาง” ซีรี่ส์วายส่งเสริมกีฬา ที่นอกจากจะแจ้งเกิดให้กับ พระเอก นายเอก แล้ว หนึ่งในนักแสดงนำก็แจ้งเกิดไปตามๆ กัน ด้วยเหตุผลที่ว่า งานดี ดีกรีเลิศ โดยเฉพาะหนุ่มน้อยหน้ามน น้องเล็กในทีมวอลเล่ย์บอลอย่าง ทีม-ธัชนนท์ ทองเภ้า ที่รับบทเป็น “แซม” หนุ่มน้อยที่แอบหลงรัก “ซี” (เฟรม ฤทธิ์ชนนท์) เรียกได้ว่า คลั่งรัก ก็คงไม่ผิดนัก ด้วยหน้าตาหล่อเหลา รูปร่างเป๊ะเว่อร์ แค่ออกฉากใน EP แรก ออร่ามาเต็ม แถมโชว์หุ่นเปรี๊ยะๆ ในซีรี่ส์อยู่บ่อยๆ ก็ทำเอาบรรดาแฟนด้อมสายวายกรี๊ดกร๊าดกันสุดๆ ไปเลยล่ะ!แฟนคลับหลายๆ คนก็แอบ inbox เข้ามาในเพจของซีรี่ส์ว่า อยากจะรู้จักหนุ่มน้อยคนนี้ให้มากขึ้น เรารีบจัดให้แบบไม่รอช้า ชื่อจริง ธัชนนท์ ทองเภ้า เชื่อเล่น ทีม อายุ 20 กำลังศึกษาชั้นปีที่ 1 ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เล่นซีรี่ส์เรื่องนี้เรื่องแรก แถมยังเป็นซีรี่ส์วายอีกด้วย เรื่องนี้รับบทเป็น “แซม” น้องเล็กสุดในทีมวอลเล่ย์บอล ตำแหน่งที่เล่นคือ Libero ผู้รับอิสระหรือว่าบอลแรก เบอร์ 4ทีมบอกว่า คาแร็คเตอร์ แซม น่ารักสดใส คลั่งรัก เรียบร้อย พูดจาสุภาพ แล้วก็ซื่อบื้อด้วย แน่นอนว่าเป็นคาแร็คเตอร์ที่มีความต่างจากตัวเขาบ้างนิดหน่อย แค่นี้ยังไม่พอ ไปรู้จัก หนุ่มทีม ให้มากกว่านี้จากบทสัมภาษณ์เหล่านี้กัน แล้วคุณจะพบว่า หนุ่มคนนี้ ความคิดความอ่าน เริดสะแมนแตนไปเลยค่าแซม มีความซื่อบื้อ แต่ว่าในชีวิตจริงอาจจะไม่ได้ซื่อบื้อมากครับ (หัวเราะ) หรือว่าอาจจะไม่ได้น่ารักมาก หรือว่ามีความคลั่งรักมากเท่ากับตัวละคร มีความต่างจากตัวเองนิดนึงครับเห็นจากทางเพจ Twins The Series เขาประกาศตามหานักแสดงซีรี่ส์ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาวอลเล่ย์บอลครับ ผมก็เลยลองมาสมัครแล้วก็แคสดูครับ เรื่องนี้น่าจะตอบโจทย์กับผม เพราะว่าด้วยส่วนสูง และผมเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาอยู่แล้ว ก็เลยสนใจอยากจะมาแคสเรื่องนี้ครับ และเป็นคนที่สนใจทางด้านการแสดงด้วย เป็นความฝัน เป็นอาชีพที่เราอยากจะทดลองดูว่า การแสดงจะโอเคไหม เวิร์คไหม ถ้าเวิร์คเราก็ทำต่อไป แต่ถ้าไม่เวิร์คเราก็ค่อยถอยออกมา เป็นการหาประสบการณ์หาความรู้ของชีวิตครับตอนนี้ก็เหมือนเป็นการเข้ามาลองหาประสบการณ์ ถ้ามันโอเค.ดี และสามารถซัพพอร์ตอะไรหลายๆ อย่างได้ ทำให้เรามีการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ลำบาก ก็สนใจอยากจะฝึกและพัฒนาต่อไป แต่ถ้ามาอยู่จุดนี้แล้วมันไปต่อไม่ได้ ไม่ไหว ก็แค่ถอยออกมา แล้วหาสิ่งอื่นมาทำแทนสิ่งนี้ สิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะดีกว่าตรงนี้ ผมอยากจะช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ อยากจะทำงานหาเงินเอง ด้วยความที่เราเป็นเด็กมาจากต่างจังหวัด เป็นคนหนองคายครับ ก่อนที่จะมาเล่นเรื่องนี้ก็เคยมีผลงานมาบ้าง มีงานเดินแบบ โฆษณาเล็กๆ น้อยๆ ไม่ได้เยอะมาก แล้วก็เคยประกวดบ่าวคนโก้ ซึ่งจัดขึ้นในประเพณีบุญบั้งไฟพญานาค เป็นเวทีเล็กๆ ของจังหวัด ตอนนั้นอายุสิบหกครับเข้ามากรุงเทพฯ เพื่อมาเรียนต่อแล้วก็มาหาประสบการณ์หาความรู้ ศึกษาหางานว่าสิ่งที่เรามาศึกษามันสามารถตอบโจทย์เราไหม ถ้าไม่ตอบโจทย์ก็หาไปเรื่อยๆ เพราะว่าผมยังอยู่ในวัยเพิ่งเริ่มต้น ยังต้องเรียนรู้อีกเยอะ ตอนนี้อายุ 20 ปี กำลังศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการสร้างสรรค์คอนเทนต์และสื่อ ผมเป็นคนชอบถ่ายรูป ถ่ายคลิป ก็น่าจะทำยูทูบหรือว่าเป็นยูทูบเบอร์ได้ เป็นช่างภาพ เป็นเบื้องหน้าหรือว่าเบื้องหลังก็ได้ เพราะว่าเขาสอนหลายอย่างมากครับรู้สึกว่ามันตอบโจทย์เรา มันใช่ พอแสดงแล้วเรารู้สึกมีความสุขครับ เราแฮปปี้ที่คนตอบรับในการที่เราเล่นแล้วมันโอเคครับ คือมีฟีดแบ็คที่กลับมาทั้งดีและไม่ดี ซึ่งเราก็ต้องฝึกฝนและปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้คนอื่นเดือดร้อน หรือว่ามาตำหนิเราได้ในการทำงาน ส่วนเรื่องที่ดีก็น้อมรับเป็นคำชมไว้ คือมีคนชมว่าเล่นน่ารักมากดูไม่ได้แข็งเกินไป ที่ติก็มีเรื่องคำพูดการพูดคุยการสื่อสารอาจจะมีคำพูดบางคำที่ยังไม่เข้าปากเท่าไหร่ มีติดเหน่อด้วยความที่เราเป็นคนอีสานชอบฉากปั่นจักรยานครับแล้วเราก็แอบดูคนคนนึงอยู่ แล้วเขาก็จับได้ ก็เลยทำให้เราได้พูดคุยกันเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันไปอีก น่ารักดีครับก็รู้สึกดีนะครับ เพราะว่าตอนนี้สังคมโลกยุค 4.0 หรือว่า 5.0 ได้เปิดกว้างแล้ว และเขาก็ไม่ได้มองถึงเรื่องอื่นๆ ทุกคนสามารถเล่นได้ไม่ว่าจะเพศไหนวัยไหน ขอแค่คาแร็คเตอร์ตรงตามซีรี่ส์ที่เขาต้องการก็โอเค.แล้วครับ เราก็ทำหน้าที่ของเราออกมาให้ดีที่สุด ในเรื่องผมเล่นคู่กับ ภูร์ เพียงพอ ซึ่งรับบทเป็น “ธัญ” แล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราได้มาเล่นด้วยกัน มีฉากเลิฟซีนกันด้วย ก็มีความเกร็งมีความเขินเล็กน้อยครับ ด้วยความที่ว่าเราก็ไม่เคยจูบใครก็ได้มาจูบกันครั้งแรก ก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลา แล้วก็ได้รับคำแนะนำจากผู้กำกับฯ โปรดิวเซอร์ และพี่ๆ ทีมงานมากมาย ว่าเราจะต้องทำแบบไหน ใช้สมาธิยังไง พุ่งไปทิศทางไหน ก็เลยทำให้การทำงานของเราง่ายขึ้น เพราะว่าเราก็ไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านนี้มาก่อนฉากนั้นถ่ายอยู่ประมาณ 3-4 เทคครับ ด้วยความที่เรายังไม่มีประสบการณ์ ยังไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับนักแสดงที่เราเล่น มันต้องใช้ใจถึงกันมัน ถึงจะเชื่อมสายสัมพันธ์กันได้ คือเรายังไม่อินเท่าไหร่ ยังไม่สนิทกัน ก็ต้องพยายามทำความรู้จักกันมากๆ จะได้ไม่เกร็ง ไม่เขิน ฉากนั้นไม่ได้ไปดูมอนิเตอร์เลยครับ ผู้กำกับฯ ไม่ให้ดู เขาอยากให้เรารอดูในซีรี่ส์ ซึ่งผมก็คิดว่าผู้กำกับฯ ตัดสินใจดี คิดดีแล้วว่าสิ่งที่ผมทำมันโอเค.แล้วครับ ส่วนตัวผมเองก็ไม่ได้อยากดูครับ ผมเชื่อใจผู้กำกับฯ เขาตัดสินแล้วว่าผมเล่นแบบนี้โอเค.แล้วดี แล้วผมได้รับคำแนะนำจากเขาแล้ว ผมก็โอเค.ครับ ก็หวังว่าคนดูน่าจะมีความจิ้นไปกับคู่เราด้วยความที่เราถ่าย 4 เทค ปกติถ้าคนที่เก่งแล้วเขาก็ไม่น่าจะหลายเทคขนาดนี้ พอผมเล่นถึง 4 เทคคิดว่ามันก็น่าจะมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น ก่อนที่จะเข้าฉากฉากนี้กับ ภูร์ เราก็ได้มีการพูดคุยตกลงกันว่าจะได้ประมาณไหน แบบนี้จะเขินไหม เกร็งไหม แล้วก็ฟังคำแนะนำจากผู้กำกับฯ ปรึกษากันคุยกัน จูบกันต้องจูบประมาณไหน ถึงจะไม่เกร็งไม่เขิน พอเล่นเสร็จ ภูร์ ก็ไม่ได้ว่าอะไรครับ ก็แค่ยิ้มให้เฉยๆ ก็น่าจะดีครับเขายิ้มให้ (หัวเราะ) แต่หลังจากฉากนี้ไปมันก็ทำให้เราสนิทกันมากขึ้นนะครับผมก็มองว่าเป็นความรักที่รู้สึกดีนะครับ เป็นความรักที่มีคุณค่าครับ ไม่ว่าใครจะรักเราหรือเราจะรักใคร จะรักกันแบบไหนมันก็มีคุณค่าหมดครับ ไม่ว่าจะเป็นความรักที่ผมมีต่อแม่ หรือว่าพ่อ นี่ก็เป็นความรักผู้ชายที่มีต่อผู้ชายเหมือนกัน มันอยู่ที่มุมมองคนเราครับว่าเราจะรักคนนี้ในแบบไหนกัน มันอยู่ที่คุณค่าที่เรามอบให้เขาและเขามอบให้เรา มันไม่มีใครตัดสินได้ครับว่าเราจะรักคนนี้ไม่ได้รักคนนู้นไม่ได้ มันอยู่ที่หัวใจของเรา ที่บ้านก็ไม่ได้ว่าอะไรครับ อยู่ที่เรามากกว่าว่าเราทำได้ไหมเราไม่เกร็งไม่เขินในการทำงาน ที่บ้านทราบว่าผมเล่นซีรี่ส์วายเขาก็เข้าใจครับว่ามันคือการแสดง เป็นงานซึ่งยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วเขาเปิดโลกกว้างมาก ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับที่พ่อแม่ผมเข้าใจแล้วก็เปิดโลกกว้างครับ ผมได้มีโอกาสคุยกับที่บ้านและทุกคนก็เข้าใจตรงนี้ครับเขาก็เป็นคนน่ารักครับ ดูเรียบร้อยเหมือนกับผมเลยครับ แต่อาจจะมีบางมุมที่มีความดื้อบ้าง เขาชอบแกล้งผมครับ ชอบมาเตะต่อย ในเรื่องเขาเล่นเป็นนักกีฬายูยิตสู พอเขาไปเรียนการเตะต่อยมาเขาก็จะเอามาเล่นกับผม ผมเป็นนักวอลเล่ย์บอล ก็จะเน้นรับบอล ใช้มือตบอย่างเดียว ก็เลยตบเขากลับไป (หัวเราะ)ผมเคยเล่นวอลเล่ย์บอลตั้งแต่มัธยมครับ แต่ก็ไม่ได้เล่นอีกเลย พอมาเล่นเรื่องนี้ก็ต้องกลับมาฝึกใหม่เล่นใหม่หมดเลย ก็ต้องใช้เวลาครับ ฝึกอยู่ 1 ปีเต็ม กว่าจะดีขึ้นเก่งขึ้น แต่ไม่ได้เก่งแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ หรือว่ารับได้ทุกลูก ท่าสวยเป๊ะทุกท่ายังไม่ใช่แบบนั้นครับ อยู่ในระดับที่โอเค. แต่ก็ไม่ได้ดีมากครับ แล้วพอเล่นไปแล้วก็รู้สึกชอบนะครับ เพราะว่ามันเล่นเป็นทีมกับเพื่อน ทำให้เราได้ความสามัคคีปรองดองกัน ได้มีเพื่อนได้มิตรภาพเพิ่มขึ้น ถ้ามีโอกาสหรือว่ามีเวลาว่างตรงกันก็อยากจะมาเล่นด้วยกันอีกครับตอนนี้ผมเป็นนักแสดงในสังกัด Love Media สำหรับบทบาทที่อยากจะเล่นถ้ามีโอกาสก็อยากจะเล่นบทแนวตำรวจ มาเฟีย เชิงคาแร็คเตอร์เท่ๆ หล่อๆ ถือปืน อยากลองเล่นแอ็คชั่นดูครับ เพราะว่าด้วยความที่ตอนเด็กชอบเล่นเกมส์ที่เกี่ยวกับการต่อสู้ ก็เลยอยากจะลองเล่นซีรี่ส์ที่เป็นแนวแอ็คชั่นมีการใช้ปืนการต่อสู้บู๊ คิดว่าเราน่าจะมีความสุขกับสิ่งที่ทำตรงนั้นครับ และก็หวังว่าจะทำงานตรงนี้ไปเรื่อยๆ ดูว่าจะสามารถทำเป็นอาชีพได้ไหม ได้ตังค์มากน้อยแค่ไหน ได้มากก็จะไปต่อเรื่อยๆ ถ้าได้น้อยก็จะคิดใหม่ว่า เราควรทำอย่างอื่นเสริมไปไหมบวกกับงานแสดง หรือว่าจะเปลี่ยนอาชีพดีไปทำอย่างอื่นดีที่มันตอบโจทย์เรา ก็ต้องมีการวางแผนชีวิตในวันข้างหน้าด้วยครับผมวางแผนไว้ว่าถ้าเป็นนักแสดงแล้วไปได้ไกล ก็น่าจะไปต่อเรื่อยๆ ยังไม่ทำอย่างอื่น ตอนนี้อาจจะยังไม่มีเป้าหมายว่าเราต้องมีบ้าน แต่ก็อยากจะมีรถเป็นของตัวเอง เพราะว่าบ้านคือเราก็ได้มาพักที่บริษัทด้วย แล้วก็มีกลับบ้านที่ต่างจังหวัด ยังไม่อยากมีบ้านส่วนตัวตอนนี้ครับ ผมยังไม่มองว่าอาชีพในวงการบันเทิงจะมั่นคง เพราะว่ามันยังต้องมีจุดพลิกผันมีขึ้นมีลง ต่อให้เราโด่งดังแค่ไหนแต่ว่ามันก้ต้องมีขึ้นมีลง มันก็ต้องกลับมาอยู่จุดเดิม หรือว่าต้องกลับไปจุดใหม่ คือเราก็ต้องคิดเผื่อไว้ครับ ถ้าถึงจุดที่เราไม่มีงานแล้วเราจะทำอะไรต่อดี ก็ต้องมีแผนสำรองไว้ ก็คิดไว้แล้วว่าถ้าเรามีเงินจากงานแสดงสักก่อนนึง ก็จะเอาเงินนั้นไปลงทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือว่าไปลงทุนเปิดร้านอาหาร เปิดคาเฟ่ ทำธุรกิจส่วนตัว เป็นการลงทุนที่จับต้องได้ ซื้อที่ซื้อทองเก็บอะไรแบบนี้ครับผมขอฝากซี่รีส์ส่งเสริมกีฬา “Twins The Series สลับรัก นักลูกยาง” ตอนนี้กำลังออนแอร์อยู่ก็อยากจะฝากให้ติดตามชมกันไปเรื่อยๆ อย่าหายไปไหน ฝากช่วยเชียร์ผมและเพื่อนๆ ในทีมวอลเล่ย์บอลด้วยนะครับ ออนแอร์ทุกวันศุกร์เวลา 22.45 น. ทางช่อง 3HD กด 33 แต่ถ้าอยากดูย้อนหลังต้องกด 3plus นะคร้าบบบ!เป็นนักแสดงรุ่นใหม่ที่มีความคิดความอ่านที่ดีเยี่ยม และอย่าลืมไปสนับสนุนหนุ่มหน้ามนคนนี้ด้วยละกัน!