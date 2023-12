เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “Maestra : Strings Of Truth” [2023]

ชื่อสากล : Maestra: Strings of Truthชื่อเกาหลี : 마에스트라 | ma-e-seu-teu-raชื่อไทย : มาเอสตร้า: สตริงส์ ออฟ ทรูธ (ทับศัพท์)แนวซีรีส์ : มิวสิคัล | ระทึกขวัญ | ลึกลับเรตซีรีส์ : 15+ผู้กำกับ : คิมจองควอน (Kim Jeong-kwon) ผลงานกำกับซีรีส์ Love to Hate You (Netflix, 2023)ผู้เขียนบท : ชเวอียุน (Choi Yi-yoon) ผลงานเขียนบทซีรีส์ BL Love Tractor (Watcha, 2023) • ฮงจองฮี (Hong Jeong-hee) ผลงานเขียนบทซีรีส์ Drama Special - Taste of Curry (KBS, 2014)ดัดแปลงจากซีรีส์ฝรั่งเศสเรื่อง : Philharmoniaบริษัทผู้ผลิต : Raemong Raein และ Group 8ออกอากาศในเกาหลีใต้ : ทางช่องเคเบิ้ล tvNจำนวนตอนออกอากาศ : 12 ตอนจบ ตอนละ 60 นาทีวัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 21:20 น. (ตามเกาหลี)ระยะเวลา ออกอากาศ : เริ่มตอนแรกวันที่ 9 ธันวาคม 2023 - 14 มกราคม 2024ออกอากาศในไทย รับชมอย่างถูกลิขสิทธิ์ : ทาง Disney Plus Hotstar ทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 21:00 น. (ตามไทย)หลังเสร็จสิ้นสุดการแสดงคอนเสิร์ตของวงพิตส์ริเวอร์ฟิลฮาร์โมนิค เธอตัดสินใจเดินทางกลับเกาหลีใต้บ้านเกิดในรอบ 20 ปี และรับเป็นวาทยากรให้กับวง เดอะฮันกังฟิลฮาร์โมนิค ที่กำลังย่ำแย่ ไม่มีคนดู เจอวิกฤตเสี่ยงต่อการยุบวง ซึ่งข่าวที่ถูกประโคมใหญ่โตนี้สร้างความไม่พอใจให้กับ “ศาสตราจารย์จองฮยอนซอล” (รับบทโดย อีบยอนจุน) ผู้ช่วยวาทยกรคนเดิมที่หมายมั่นว่าจะได้ขึ้นเป็นหัวหน้าวง จึงไปโวยวายกับ “จอนซังโด” (รับบทโดย พัคโฮซาน) และ “มาโยซ็อบ” (รับบทโดย ยังจุนโม) แต่ก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ เพราะซังโดบอกว่า เป็นการตัดสินใจของเบื้องบนชาเซอึม ขึ้นชื่อในเรื่องความเป๊ะของโน้ตเครื่องดนตรีทุกชิ้น มีเทคนิคการปลุกพลังใจและดึงดูดสมาชิกให้ร่วมสร้างสรรค์ดนตรีชิ้นเยี่ยมด้วยเสน่ห์และความสามารถส่วนตัว ชนิดที่ใครก็คาดไม่ถึง ซึ่งทุกคนพากันมองว่าเธอเป็นขาโหด และการมานำวงครั้งนี้เธอตั้งเป้าหมายจะเปลี่ยนโครงสร้างแบบยกเครื่องใหม่ทั้งหมด เพื่อให้เดอะฮันกังฟิลฮาร์โมนิคกลายเป็นวงออร์เครสตร้าที่ดีที่สุดของโลก ให้สมกับสถิติอันยอดเยี่ยมของเธอเมื่อถึงวันแรกที่เข้าไปประเดิมหน้าที่อย่างเป็นทางการ และเนื่องเพราะไอเดียการปฏิรูปวง รวมทั้งการปลด “พัคแจมัน” (รับบทโดย อีจองยอล) นักดนตรีอาวุโสตำแหน่งไวโอลินนำ ซึ่งเป็นอดีตครูสอนไวโอลินของเธอออก ทั้งๆ ที่เหลืออีกเพียงปีเดียวก็จะเกษียณ เพราะเธอสังเกตเห็นว่านิ้วมือของอาจารย์พัคมีปัญหา แล้วให้ “อีลูนา” (รับบทโดย ฮวังโบรึมบยอล) นักไวโอลินที่อายุน้อยที่สุดของวง มาอยู่ในตำแหน่งตำแหน่งไวโอลินนำแทน ซึ่งเป็นตำแหน่งหัวหน้าวง สร้างความไม่พอใจให้กับทุกคนในวง จนพากันต้อนรับเธอด้วยการบอยคอต ลุกเดินออกจากห้องซ้อมไปเลย เธอต้องเผชิญหน้ากับกระแสตีกลับ ทั้งการคัดค้าน ต่อต้านอย่างหนักหน่วงของบรรดาสมาชิกวง นำโดย “โนบาฮา” (รับบทโดย ฮวังกอน) มือกลองของวง และมี "ควอนซูจิน" (รับบทโดย จินโซยอน) นักไวโอลินที่หมายมั่นว่าจะได้เป็นไวโอลินนำ กับ “คิมบงจู” (รับบทโดย จินโฮอึน) หนุ่มนักดนตรีเครื่องเป่า คอยผสมโรง แม้ว่าจอนซังโด จะพยายามโน้มน้าวให้เธอเปลี่ยนใจ แต่เซอึมไม่ยอม และให้คำมั่นว่า ภายในหนึ่งปีจะทำให้ ฮันพิล หรือ เดอะฮันกังฟิลฮาร์โมนิค ขึ้นเป็นวงออร์เคสตร้าอันดับหนึ่งให้ได้ และหากไม่สำเร็จ เธอจะลาออกเองนอกจากเจอกระแสต่อต้านอย่างหนัก ชาเซอึม ยังได้เผชิญหน้ากับคนคุ้นเคยจากในอดีตนั่นคือ “ยูจองแจ” (รับบทโดย อีมูแซง) นักลงทุนด้านการเงินชื่อดังแถวหน้า ซึ่งเขาดีใจมากที่ได้เจอกับเธออีกครั้ง แต่เซอึมกลับตีมึนใส่ทำเป็นไม่รู้จักเขา และให้ จอนซังโด เชิญเขาออกไปจากห้องซ้อม ก่อนที่ซังโดจะมือไม้สั่น เมื่อรู้ว่าเขาคือ "ประธานยู" แห่งบริษัทลงทุน ยูซีไฟแนนเชี่ยล และเป็นนายทุนเจ้าของวงฮันพิลคนใหม่นั่นเอง ที่แท้ทั้งคู่มีอดีตและความลับบางอย่างร่วมกัน ตอนวัยรุ่นจองแจเคยช่วยชีวิตเซอึมไว้ตอนที่เธอจะฆ่าตัวตาย สองคนคบหาและใช้ชีวิตร่วมกันสุดท้ายเซอึมก็ทิ้งเขากลับไปหาดนตรี ในเมื่อได้เจอหน้ากันอีกครั้งชาเซอึมทำเป็นไม่รู้จักเขา หลังจากนั้นไม่นาน จองแจก็ได้ปรากฏตัวในฐานะประธานบอร์ดบริหารคนใหม่ของวงฮันพิล พร้อมกับออกประกาศยกเลิกการแสดงคอนเสิร์ตที่กำลังจะมาถึง ที่เป็นเหมือนการตีแสกหน้าใส่เซอึมและสมาชิกทั้งวง จนอึ้งกันไปทั้งบาง!ในขณะที่ความขัดแย้งในวงเริ่มคลี่คลาย หลังจาก เซอึม เดินทางไปเกลี้ยกล่อมให้อาจารย์พัคกลับมาร่วมวงฮันพิลสำเร็จ สมาชิกเริ่มยอมรับเธอในฐานะมาเอสตร้า ระหว่างนั้นก็มีปัญหาใหญ่ถาโถมซัดเข้าใส่เซอึมอีกระลอก เมื่อเธอจับได้คาตาว่า “คิมพิล” (รับบทโดย คิมยองแจ) สามีแสนดีผู้ซึ่งโหยหาการมีลูกมาโดยตลอด และเป็นครูสอนเปียโนของเธอ มีชู้ และมาขอให้ชาเซอึมยกโทษให้ที่เขานอกใจไปมีอะไรกับ “อีอาจิน” (รับบทโดย อีซีวอน) แต่เธอปฏิเสธ แม้ว่าจะหัวใจสลาย แต่เซอึมก็ตัดสินใจจดจ่อกับวงออร์เคสตร้า ไม่นานต่อมา ชาเซอึม ยังต้องเจอพายุลูกใหญ่เหมือนถูกหักหลัง ด้วยข่าวการมีลูกด้วยกันของคิมพิลและอีอาจิน เธอยังฮึดสู้และพยายามทำเพลงใหม่ให้เสร็จ เพื่อหวังสร้างชื่อเสียงให้เดอะฮันกังฟิลฮาร์โมนิคให้ได้ โดยมีกำลังใจจากจองแจ ชาเซอึม ได้สร้างปรากฎการณ์ขายบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตวงฮันพิลได้เกิน 95 เปอร์เซ็นต์ ตามที่รับปาก จอนซังโด ได้สำเร็จ• อียองแอ (Lee Young-ae) รับบทเป็น ชาเซอึม - วาทยกรหญิงชื่อดังอันดับหนึ่งของโลก• อีมูแซง (Lee Mu-saeng) รับบทเป็น ยูจองแจ - นักลงทุนด้านการเงินชื่อดัง• คิมยองแจ (Kim Young-jae) รับบทเป็น คิมพิล - สามีของชาเซอึม• ฮวังโบรึมบยอล (Hwang Bo-reum-byeol) รับบทเป็น อีลูนา (ลีอูนา) - นักดนตรีไวโอลิน วงเดอะฮันกังฟิลฮาร์โมนิค• พัคโฮซาน (Park Ho-san) รับบทเป็น จอนซังโด - ซีอีโอ วงเดอะฮันกังฟิลฮาร์โมนิค ออร์เคสตร้า• ยังจุนโม (Yang Joon-mo) รับบทเป็น มาโยซ็อบ - ผู้จัดการ วงเดอะฮันกังฟิลฮาร์โมนิค ออร์เคสตร้า• จองดงฮวัน (Jung Dong-hwan) รับบทเป็น ชากีแพ็ค – พ่อของชาเซอึม• จินโฮอึน (Jin Ho-eun) รับบทเป็น คิมบงจู - นักดนตรีวง เดอะฮันกังฟิลฮาร์โมนิค• เยซูจอง (Ye Soo-jung) รับบทเป็น แพจองฮวา• อีซีวอน (Lee Si-won) รับบทเป็น อีอาจิน - นักดนตรี วงเดอะฮันกังฟิลฮาร์โมนิค และเป็นชู้รักของคิมพิลที่มีลูกด้วยกัน• คิมยองอา (Kim Young-ah) รับบทเป็น อีฮเยจอง• อีจองยอล (Lee Jeong-yul) รับบทเป็น พัคแจมัน - นักดนตรีอาวุโส ตำแหน่งไวโอลินนำ วงเดอะฮันกังฟิลฮาร์โมนิค อดีตครูสอนไวโอลินของเซอึม• ฮวังกอน (Hwang Gun) รับบทเป็น โนบาฮา – นักดนตรีตำแหน่งมือกลอง วงเดอะฮันกังฟิลฮาร์โมนิค• จินโซยอน (Jin So-yeoน) รับบทเป็น ควอนซูจิน - นักดนตรีไวโอลินของวงเดอะฮันกังฟิลฮาร์โมนิค• อีบยอนจุน (Lee Byeon-joon) รับบทเป็น ศาตราจารย์โอฮยอนซ็อก – ผู้ช่วยวาทยกร วงเดอะฮันกังฟิลฮาร์โมนิค• คิมมินกยู (Kim Min-kyu) รับบทเป็น คิมแทโฮ• อูดาวี (Woo Da-vi) รับบทเป็น ชาเซอึมตอนวัยรุ่นเรียบเรียงจาก : hotstar.com, hancinema.netภาพประกอบจาก : tvN Drama, Disney Plus Hotstar Thailand