Review ซีรีส์ : “จ้าวลู่ซือ-หวังอันอวี่” สาดความหวานกลบความรักขมขื่น ในซีรีส์เทพเซียนภาคต่อ “ตำนานรักผนึกสวรรค์”

ขึ้นแท่นเป็นอีกหนึ่งซีรีส์จีนฟอร์มยักษ์ที่หลายคนตั้งตาคอย สำหรับ “ตำนานรักผนึกสวรรค์ (The Last Immortal - 2023) ภาคต่อของซีรีส์จีนเรื่องดังอย่าง ตำนานรักสองสวรรค์ (Ancient Love Poetry - 2021) ที่เคยทำให้หลายคนปวดตับมาแล้ว กับเรื่องราวความรักที่เต็มไปด้วยความเสียสละของสัจจเทพไป๋เจวี๋ย (รับบทโดย สวี่ข่าย) กับ เทพประมุขซ่างกู่ (รับบทโดย โจวตงอวี่)มาถึงภาคนี้เป็นการส่งต่อเรื่องราวความรักของรุ่นลูก ที่ดูแล้วน่าจะปวดตับไม่แพ้ความรักของรุ่นพ่อแม่ แต่ด้วยความน่ารักและสดใสของตัวละครรุ่นลูก ทำให้ดูแล้วอาจไม่ได้รู้สึกหน่วงและอึนเท่าภาคแรกมากนักสำหรับไฮไลต์ของซีรีส์เรื่องนี้ที่ทำให้หลายคนปูเสื่อคอย คือ การโคจรมาพบกันของนักแสดงนำที่ได้ ‘หวังอันอวี่’ นักแสดงนายแบบมากความสามารถที่หลายคนอาจจคุ้นหน้าคุ้นตาจากซีรีส์จีนแนวรักวัยรุ่น บอกว่ารักแล้วไม่คืนคำ (Forever Love - 2020), ซีรีส์จีนภาคต่อสุดปังอย่าง นายเย็นชากับยัยปลาหมึก 2 (Go Go Squid 2: Dt.Appledog’s Time - 2021) ที่มารับบท กู่จิ้น, โดยในเรื่องนี้มาประกบคู่กับ ‘จ้าวลู่ซือ’ นางเอกสาวสายรั่วเบอร์ต้นของวงการ ที่แจ้งเกิดจากข้านี่เเหละองค์หญิงสาม (The Romance of Tiger and Rose - 2020) ก่อนมาตอกย้ำความโด่งดังด้วยซีรีส์จีนแนวยุทธภพอย่าง เทียบท้าปฐพี (Who Rules The World - 2022) และ ดาราจักรรักลำนำใจ (Love Like The Galaxy - 2022)นอกจากจะได้คู่พระนางที่น่าจับตาแล้ว ยังได้ทีมงานคุณภาพอย่าง ‘เฉินเจียหลิน’ ผู้กำกับที่เคยฝากผลงานกำกับ ปรมาจารย์ลัทธิมาร (The Untamed – 2019) และทีมผู้เขียนบทจากซีรีส์สุดปังอย่าง หอดอกบัวลายมงคล (Mysterious Lotus Casebook - 2023) ซึ่งเคยกวาดเรตติ้งถล่มทลายมาแล้วเรียกว่าเป็นดรีมทีมที่มารวมตัวในเรื่องเดียว จนทำให้หลายคนแทบไม่ต้องเผื่อใจไว้สำหรับความผิดหวังเลยสำหรับตำนานรักผนึกสวรรค์ เป็นซีรีส์แนวเทพเซียนโรแมนติกดราม่าสุดซับซ้อน ว่าด้วยเรื่องราวของบุตรแห่งสัจจเทพ ‘กู่จิ้น’ (หวังอันอวี่) ที่ต้องร่วมเดินทางไปพร้อมกับสัตว์เทพภูตวารีอย่าง ‘อาอิน’ (จ้าวลู่ซือ) เพื่อออกตามหาปฐมจิตเซียนของหงส์เพลิงน้อย ที่กำลังจะมาจุติยังโลกที่เกิดเหตุไม่คาดฝันทำให้ล่องลอยไปในสามพิภพ ระหว่างทางยังต้องต่อสู้กับนางมารร้ายอย่าง ‘หงรั่ว’ แน่นอนว่า นอกจากผู้ชมต้องตามลุ้นว่า สุดท้ายแล้วภารกิจครั้งนี้จะสำเร็จหรือไม่ ยังได้อมยิ้มไปกับเรื่องราวความรักและมิตรภาพของทั้งคู่ ที่ค่อยๆ ก่อตัวจนกลายเป็นความรักใครที่กำลังลังเลเพราะไม่แน่ใจว่า ต้องย้อนกลับไปดูภาคแรกมาก่อนหรือไม่ จริงๆ แล้วไม่จำเป็น เพราะแค่คลิกดูก็สามารถเข้าใจเรื่องราวได้ด้วยตัวของมันเอง แต่ถ้าอยากดูแล้วอินกับเรื่องราวแบบลึกซึ้ง ก็แนะนำว่าอาจไปดูภาคแรกมาเพื่อปูพื้นก่อนก็ได้ เพราะภาคสองมีตัวละครจากภาคแรกที่มามีบทบาทและมีการถูกพูดถึงอย่างพระเอกของเรื่องกู่จิ้นหรือหยวนฉี่ ในภาคแรกยังเป็นเด็กน้อยที่ฉลาด ซุกซน จนหลายคนหลงรัก มาภาคนี้โตเป็นหนุ่มหล่อแล้ว เพียงแต่บุคคลิกจะต่างจากพ่ออย่างสิ้นเชิง เพราะขณะที่สัจจเทพไป๋เจวี๋ย จะออกแนวเงียบขรึม เย็นชา จนได้ฉายาว่าเจ้าก้อนน้ำแข็ง แต่หยวนฉี กลับมาแนวสดใส ขี้เล่น ยิ่งพอมาเจอกับนางเอกยิ้มโลกละลายอย่างอาอิน เลยทำให้คนดูสดชื่นไปกับความน่ารักของทั้งคู่ไม่ได้ หรืออย่างตัวละครเทียนตี้ ในภาคที่แล้วก็คือ ‘เฟิ่งหรั่น’ หงส์เพลิงผู้เป็นเพื่อนสนิทของมหาเทพซ่างกู่ตอนที่เป็นโฮ่วฉือเนื้อหาช่วงแรกๆ ยังเนิบๆ เน้นไปที่การปูเรื่อง โชคดีที่มีความน่ารักสดใสของอาอินมาฮีลใจ แต่อาจจะขัดใจแฟนซีรีส์แนวเทพเซียนอยู่บ้าง เพราะรู้สึกว่าพล็อตไม่ได้แปลกใหม่ แถมบางตอนยังคล้ายๆ กับการนำซีรีส์แนวเทพเซียนหลายๆ เรื่องมาผสมเข้าด้วยกันมากกว่า แต่เชื่อว่าถ้าตามดูไปเรื่อยๆ น่าจะเข้มข้นและดราม่าขึ้น เพราะด้วยปมของเรื่องที่ส่งมาเป็นน้ำจิ้มและทิ้งไว้ให้อยากรู้ ตั้งแต่ซีนเปิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับอาอิน ทำไมถึงสูญเสียความทรงจำ และต้องไปเผชิญด่านเคราะห์ที่โลกมนุษย์ จำพระเอกไม่ได้ไม่พอยังกลายเป็นว่าพระเอกของเรื่องใจร้ายเป็นคนลงมือสังหารอาอิน เพื่อยุติมหาสงคราม จนทำให้ปฐมจิตอาอินเสียหายอีกด้วยเอาเป็นว่าใครที่ชอบซีรีส์แนวนี้ อย่าพลาดไปตามลุ้นและให้กำลังใจความรักของกู่จิ้นและอาอินกันได้ ในตำนานรักผนึกสวรรค์ มีทั้งหมด 40 ตอน รับชมได้ทาง WeTV ส่วนใครที่เป็นสายชอบดูพากษ์ไทย อาจจะต้องอดใจรออีกนิดMickey MouseMydramalist.com