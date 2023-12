สองซีรีส์เกาคืนวันเสาร์-อาทิตย์ ทัชใจคนดู “Welcome To Samdalri” & “Maestra: Strings Of Truth” แท็กทีมกันฉ่ำทำเรตติ้งนิวไฮ

ในวันที่ 17 ธันวาคม ซีรีส์ “Welcome to Samdalri” ทางช่อง JTBC, “Maestra: Strings of” ทางช่อง tvN Truth” รวมทั้ง “Live Your Own Life” ซีรีส์ครอบครัวขนาดยาว ทางช่อง KBS ล้วนมัดใจคนดู ทะยานขึ้นสู่ตัวเลขเรตติ้งผู้ชมสูงสุดทั้งสามเรื่องทั้งนี้ตามรายงานของ Nielsen Korea เรตติ้งซีรีส์ “Welcome to Samdalri” เพิ่มขึ้นสู่ตัวเลขเรตติ้งทั่วประเทศเฉลี่ย 8.295 % สำหรับตอนที่ 6 (ตอนที่ 5 – 6.689 %) ซึ่งยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องในการกวักมือเรียกผู้ชมเพิ่มขึ้นในทุกตอนที่ออกอากาศในขณะเดียวกัน “Live Your Own Life” ทะยานขึ้นสู่เรตติ้งสูงสุดใหม่ที่ 18.8 % ทำลายสถิติเดิมจากตอนที่ 2 ทำไว้ 18.4 % และยังคงยืนหนึ่งในการเป็นรายการที่มีผู้ชมมากที่สุดจากทุกประเภทรายการที่จะออกอากาศในวันอาทิตย์ เรื่องนี้คนไทยยังไม่ได้ดูเด้อสำหรับ “Maestra: Strings of Truth” ยังคงเรตติ้งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในตอนที่ 4 ซึ่งสร้างสถิติใหม่ส่วนตัวด้วยเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศ 6.0 เปอร์เซ็นต์ (ตอนที่ 3 – 5.4 %)สุดท้าย ซีรีส์ที่คนไทยยังบ่ได้เบิ่ง “Korea-Khitan War” ผลงานฉลอง 50 ปี ช่อง KBS ก็ยังคงแข็งแกร่ง ด้วยเรตติ้งทั่วประเทศเฉลี่ย 9.6 % ในค่ำคืนนี้ข้อมูลข่าว : soompi.com, en.wikipedia.orgภาพประกอบ : hancinema.net