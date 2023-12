ฟาดไม่หยุด! คนดูเทใจให้ ซีรีส์โรแมนติก ข้ามเวลา “The Story Of Park's Marriage Contract” โกยความรัก&ความนิยมจากผู้ชม จนเรตติ้งเพิ่มขึ้นทุกตอน

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ซีรีส์โรแมนติก ข้ามเวลา เรื่องใหม่ “The Story of Park's Marriage Contract” ที่นำแสดงโดย นักแสดงหญิงเจ้าบทบาท “อีเซยอง” (Lee Se-young) และ นักแสดงดาวรุ่งชายที่ก้าวขึ้นมารับบทนำเต็มตัว “แบอินฮย็อก” (Bae In-hyuk) ทำเรตติ้งผู้ชมทั่วประเทศเฉลี่ย 6.7 % ตามรายงานของ Nielsen Korea ซึ่งยังคงเดินหน้าฟาดไต่ระดับไปสู่จุดสูงสุดใหม่ด้วยยอดผู้ชมเพิ่มขึ้นในแต่ละตอนที่ออกอากาศเมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน “The Story of Park's Marriage Contract” ออกสตาร์ตดีงาม เปิดตัวด้วยเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศสวยๆ 5.6 % และเพิ่มขึ้นอีกในตอนที่ 2 สู่เรตติ้งทั่วประเทศเฉลี่ย 5.9 % ในคืนวันเสาร์“The Story of Park's Marriage Contract” เล่าเรื่องราวของ “พัคยอนอู” (อีเซยอง) สาวยุคโชซ็อนเมื่อ 200 ปี ก่อน ซึ่งกำลังไว้ทุกข์ให้สามีที่เสียชีวิตในคืนวิวาห์ แต่เธอถูกจับโยนลงบ่อน้ำในบ้านแล้วข้ามเวลามาสู่โซล ปี 2023 และต้องทำสัญญาวิวาห์ปลอมๆ กับ “คังแทฮา” (แบอินฮย็อก) เศรษฐีหนุ่มทายาทตระกูลแชโบล ที่หน้าเหมือนสามีของเธอที่เสียชีวิตไปแล้วในโชซ็อนอย่างกะแกะ รับชมซับไทยได้ที่ วิว (Viu) ที่เดียวเท่านั้นอ่านย่อ : https://mgronline.com/drama/detail/9660000106150ข้อมูลข่าว : soompi.comภาพประกอบ : MBC Drama