ชวนพิสูจน์ “รักบริสุทธิ์” ของ “ตู่ - สตาร์” คู่จิ้นต่างวัย

สิ้นสุดการรอคอยหลังปล่อยทีเซอร์ภาพยนตร์รักโรแมนติกเรื่องใหม่ “ขอเจอเธออีกสักครั้ง See You Again” ของผู้จัดไฟแรง “บีบี – เอกนรี วชิรบรรจง” ภายใต้การผลิตของ “บริษัทแอค อาร์ต เจเนเรชั่น จำกัด” จากฝีมือของผู้กำกับมือทองวงการบันเทิง “อ๊อฟ-พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง” ที่ตั้งใจถ่ายทอดความประทับใจถึงคุณผู้ชมอีกครั้ง หลังภาพยนตร์ “Me...Myself ขอให้รักจงเจริญ” และ “Happy Birthday” ยังคงครองใจของทุกคนมาถึงทุกวันนี้ ครั้งนี้ได้พระเอกสุดอบอุ่น “ตู่-ภพธร สุนทรญาณกิจ” ประกบคู่ครั้งแรกกับนางเอกน้องใหม่ “สตาร์-ศรัณย์ลภัส คำพา”ตัวแทนความรักแสนบริสุทธิ์ ร่วมด้วย ขิม-จุฬารัตน์ หาญรุ่งโรจน์ ,แก๊ป-ธนเวทย์ สิริวัฒน์ธนกุล ,เอ๋-มณีรัตน์ คำอ้วน,น้าโย่ง-พิเชษฐ์ เอี่ยมชาวนา,บีม-บุณยกร รัตนอำนวยชัย,กันต์-กันต์ชนุตม์ เก่งการค้า,ด.ญ.แสนดี หิรัญสถิตพรฯลฯ ดูได้ที่ MONOMAX (โมโนแมกซ์)“ขอเจอเธออีกสักครั้ง See You Again” บทภาพยนตร์โดย “คงเดช จาตุรันต์รัศมี” เรื่องราวความรักของ ไท(ตู่) กับ วี(ขิม) หลังแต่งงานไม่นานวีป่วยหนักและเสียชีวิต เวลาผ่านไปไม่นานเพื่อนสนิทของไททั้งคู่ ชิน(แก๊ป) กับ เพลิน(เอ๋) ได้คลอดลูกสาวชื่อ “วันใหม่”(สตาร์) บ่อยครั้งที่ชินและเพลิน มักจะฝากลูกสาวไว้ให้ไทช่วยเลี้ยง เพราะวันใหม่ติดไทมาก ๆ ไทเองก็รักและเอ็นดูวันใหม่อย่างมากเช่นกัน วันใหม่มักจะสร้างความแปลกใจให้กับไทบ่อย ๆ มีอะไรที่คล้าย ๆ กับวีอดีตภารรยาที่เสียชีวิตไปจนหลายครั้งเขาอดประหลาดใจไม่ได้พลางคิดถึงเรื่องในอดีตของตัวเองว่าเกี่ยวข้องกับวันใหม่ในปัจจุบันได้อย่างไร ผู้กำกับ“อ๊อฟ-พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง” เปิดใจให้ฟังว่า“เป็นอีกหนึ่งผลงานที่อยากให้ทุกคนได้สัมผัสถึงความรักที่บริสุทธิ์กับความรักต่างวัย เป็นหนังแนวโรแมนติกอีกเรื่องหนึ่งที่ดูแล้วจะยิ้ม บางครั้งความรักที่สูญเสียไปอาจจะหวนกลับมาอีกครั้งก็ได้ แต่ถ้าเรามีความรักที่ให้กันทุกอย่างก็จบ สำหรับตู่เป็นตัวแทนผู้ชายอบอุ่นที่ละมุนมาก ส่วนน้องสตาร์เป็นนางเอกใหม่ที่ทุ่มเทตั้งใจทำงานและพร้อมที่พัฒนาฝีมือ ผมขอฝากให้ติดตามกันด้วยนะครับ”ด้าน “ตู่-ภพธร” เผยว่า “ตัวละครไท เป็นคนที่รักแฟนมาก ๆ บอกเล่าเรื่องราวที่ต้องสูญเสียคนรัก เวลาผ่านมานานแค่ไหนก็ยังนึกถึง ยังเสียใจและยังมูฟออนไม่ได้ แต่ว่ามีเรื่องดี ๆ เข้ามาในชีวิตของเขาก็คือวันใหม่ ซึ่งเป็นลูกสาวเพื่อนสนิท เรียกว่ามีเด็กคนนี้เข้ามาอยู่ในชีวิตทำให้ไทมีความสุขยิ้มได้ ผมคิดว่าเป็นหนังที่มีพล็อตเรื่องน่าสนใจมากๆ แล้วทุกคนแสดงกันเต็มที่ที่สุด พี่อ๊อฟก็ท็อปฟอร์มเหมือนเดิม ผมฝากผลงานเรื่อง ขอเจอเธออีกสักครั้ง See You Again ด้วยนะครับ”ปิดท้ายด้วยนางเอก “สตาร์-ศรัณย์ลภัส” เผยถึงการทำงานครั้งนี้ให้ฟังว่า “เป็นเรื่องแรกเลยค่ะที่ได้มาแสดง ทำการบ้านเยอะมากค่ะเพื่อรับบท “วันใหม่” ต้องร่าเริงสนุกสนาน เด็ดเดี่ยวมั่นคง โดยเฉพาะความรู้สึกที่มีต่อไท แต่ต่อให้จะพยายามเข้มแข็งสักแค่ไหน วันใหม่ก็เป็นเพียงหญิงสาวที่ร้องไห้ได้และเสียใจเป็น จริง ๆ แล้วถ้าจะมองวันใหม่เป็นคนสองมุมก็มองได้ เพราะความผูกพันบางอย่างจึงยากจะอธิบายค่ะ ยังไงสตาร์ฝากผลงานเรื่องแรกของสตาร์ด้วยนะคะ เต็มที่และพยายามทำให้ออกมาดีที่สุดค่ะ”ร่วมลุ้นบทสรุปของ “ไท” และ “วันใหม่” ได้ในภาพยนตร์ “ขอเจอเธออีกสักครั้ง See You Again” ได้ทาง MONOMAX (โมโนแมกซ์) ที่เดียวเท่านั้น ออกอากาศ 8 ธันวาคมนี้