Scoop พิเศษ : นางเอกเลือกไม่ถูก! จับตาเทรนด์รัก 4 เส้า พล็อตขยี้ตับ ผ่าน 4 ซีรีส์จีนสุดฮอต

ปกติพล็อตรักสามเส้า เรา สอง สามคน ก็วุ่นวายอยู่แล้ว อารมณ์แบบพระเอกก็งานดีย์ พระรองก็ช่างเอาใจใส่ แค่นี้คนดูก็ตับพังกันไปตามๆ กัน จนอยากจะสิงร่างเป็นนางเอกกันทั้งเมือง เพราะอยากเก็บเธอเอาไว้ทั้งสองคนช่วงหลังๆ มานี้จะสังเกตได้ว่าผู้ผลิตซีรีส์จีนเริ่มหนักข้อ หยิบพล็อตเรื่องให้นางเอกรับบทหนัก ต้องมีพระเอก-พระรองดาหน้ามาให้เลือกไม่ใช่แค่ 2 คน แต่มาถึง 3 บางเรื่องก็มากกว่านั้น มันเลยกลายเป็นพล็อตรัก 4 เส้าที่ไม่ใช่ยากแค่ผู้ชม แม้แต่นางเอกก็คิดหนักเหมือน เพราะไม่รู้จะเลือกใครสำหรับใครที่ชอบแนวนี้ ลองไปดูกันว่ามีเรื่องอะไรกันบ้าง...ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ (Lost You Forever – 2023) ไม่เพียงเป็นซีรีส์จีนที่เปิดศักราชแนวการเล่าเทพเซียนรูปแบบใหม่เท่านั้น แต่ยังเป็นซีรีส์จีนเรื่องแรกๆ ที่นำพล็อตสไตล์ 1 หญิง 4 ชายมาเป็นจุดขาย แถมประสบความสำเร็จเป็นพลุแตกพลุแตน ด้วยเคมีระดับแม่เหล็กอย่างนางเอกเบอร์ต้นของวงการอย่าง ‘หยางจื่อ’ มารับบทนำ พร้อมจูง 4 พระเอกหนุ่มแจ้งเกิดกันเป็นทิวแถว ได้แก่ จางหว่านอี้, เติ้งเหวย, ถานเจี้ยนซื่อ, หวังหงอี้ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ เล่าเรื่องราวสมัยบรรพกาลยุคที่คน เทพ และปีศาจ สามารถอยู่ร่วมกันได้ ดำเนินเรื่อง โดยมีเส้นเรื่องหลักอยู่ที่องค์หญิงใหญ่เผ่าเทพของแคว้นเฮ่าหลิง ‘จิ่วเหยา’ หรือ ‘เสี่ยวเยา’ (หยางจื่อ) ที่ต้องหลบหนีการตามล่าจากการแย่งชิงอำนาจการทางเมือง หลังจากร่อนเร่ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวและทุกข์ทรมานมานานกว่า 300 ปี นางกลับมาใช้ชีวิตในร่างของ ‘เหวินเสี่ยวลิ่ว’ ซินแสหนุ่มอยู่ที่ตำบลชิงสุ่ยมานานกว่า 30 ปี ทำให้เข้าไปพัวพันกับชายหนุ่มถึง 4 คน ได้แก่ ‘ถูซานจิ่ง’ (เติ้งเหวย) จิ้งจอกเก้าหางจากชิงชิว, ‘เซี่ยงหลิ่ว’ (ถานเจี้ยนซื่อ) ปีศาจเก้าหัว กุนซือกองทัพของเมืองเฉินหรง ผู้เย็นชาและอำมหิต, องค์ชายชางเสวียน (จางหว่านอี้) หลานชายคนโตของกษัตริย์ซีเหยียน มีศักดิ์เป็นพี่ชายและใช้ชีวิตวัยเด็กผูกพันมาพร้อมเสี่ยวเยา และชื่อสุ่ยเฟิงหลง (หวังหงอี้) บุตรชายตระกูลชื่อสุ่ย ตระกูลใหญ่ที่สุดใน 4 ตระกูลหลัก และเป็นคู่หมั้นของเสี่ยวเยาต้องขอชื่นชมว่าซีรีส์เรื่องนี้นอกจากจะพูดถึงการชิงอำนาจทางการเมืองของแต่ละเมืองแต่ละตระกูลแล้ว ยังต้องเกลี่ยบทมาที่ปมรัก 4 เส้าของเสี่ยวเยา ซึ่งโทนเรื่องมีการให้น้ำหนักตรงนี้ออกมาได้ดีมาก ไม่ทำให้จริงจังหรือน่าเบื่อจนเกินไป รวมถึงความดีงามของผู้แต่ละคนที่ทุกคนต่างมีใจรักให้กับเสี่ยวเยาคนเดียว เพียงแต่แสดงออกแตกต่างกัน ทำเอาผู้ชมลุ้นแทนเสี่ยวเยาว่าเธอจะผ่านอุปสรรคแห่งความรักนี้ไปได้อย่างไรสามารถติดตามกันได้ทาง WeTV โดยตัวซีรีส์ยังมีแผนจะปล่อยภาค 2 แน่นอนในเร็วๆ นี้ตามมาติดๆ กับ เล่ห์รักวังคุนหนิง (Story of Kunning Palace - 2023) ที่มาพล็อตรัก 4 เส้าเหมือนกัน แต่คราวนี้มี 1 หญิง 3 ชาย มาในโทนซีรีส์ย้อนยุคชิงอำนาจวังหลวง นำโดย ‘ไป๋ลู่’ นางเอกสาวอารมณ์ดีที่กลายมาเป็นเดอะแบก ควงพระเอกงานดีย์ถึง 3 คน ได้แก่จางหลิงเฮ่อ, หวังซิงเยว่, โจวจวิ้นเหว่ยซีรีส์ว่าด้วยเรื่องราวของเจียงเสวี่ยหนิง หรือหนิงหนิง (ไป๋ลู่) หญิงสาวตระกูลสูงศักดิ์ ที่ใช้เล่ห์กลเพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งสูงสุดของวังหลวง แลกมาด้วยเลือดเนื้อของของผู้คนมากมาย แต่ในช่วงที่กำลังจะตายกลับสำนึกผิดและได้โอกาสย้อนเวลากลับมาแก้ไขอดีต นั่นทำให้เธอตั้งมั่นว่าจะไม่เข้าใกล้ ’วังหลวง’ แต่กลับกลายเป็นว่าพาให้เธอไปพบกับวังวนครั้งใหม่ กับผู้ชายถึง 3 คน!ไม่ว่าจะเป็น เซี่ยเวย (รับบทโดย จางหลิงเฮ่อ) พระอาจารย์ที่คอยสอนวิชาเจียงเสวี่ยหนิง ชายหนุ่มผู้มีเบื้องหลังปริศนา เจ้าแผนการ เข้าใจยาก, เยี่ยนหลิน (รับบทโดย โจวจวิ้นเหว่ย) ชายหนุ่มสูงศักดิ์ผู้แอบรักเจียงเสวี่ยหนิง อ่อนโยน จิตใจดี คอยเอาใจและทำทุกอย่างเพื่อเจียงเสวี่ยหนิง และ จางเจอ (รับบทโดย หวังซิงเยว่) ขุนนางหนุ่มใสซื่อมือสะอาด มีอุดมการณ์ รักคุณธรรมเรียกว่าทั้งสามคน ล้วนแต่เป็นชายหนุ่มงานดีย์ ดีกรีไม่ธรรมดา แม้ตัวซีรีส์จะปูให้เซี่ยเวยเป็นพระเอก แต่หนิงหนิง นางเอกของเรากลับกลัวและเกรงเซี่ยเวย ชนิดตีตัวออกห่างทุกครั้งที่เจอหน้า เพราะในอดีตชาติเซี่ยเวยเป็นคนลงมือสังหารหนิงหนิง แถมลึกๆ แล้วหนิงหนิงกลับมีใจให้จางเจอ ขุนนางหนุ่มผู้มีนิสัยดีพร้อม ส่วนเยี่ยนหลิน ถึงจะดีต่อหนิงหนิงแค่ไหน แต่นางก็กลับมองเขาเป็นเพียงแค่พี่ชายความสัมพันธ์ของทั้ง 4 ช่างอีรุงตุงนังจนคนดูเดาไม่ออกเลยว่า หนิงหนิงจะไปบรรจบกับชายคนไหน ถึงตรงนี้แล้ว เราขอไม่สปอยล์ ไปติดตามกันได้ทาง iQIYI จำนวน 38 ตอนจบขจรรักนิรันดร์กาล (Scent Of Time - 2023) ซีรีส์ย้อนยุคโรแมนติกดราม่าเป็นอีกเรื่องที่มีพล็อตคล้ายกับเล่ห์รักวังคุนหนิง (Story of Kunning Palace - 2023) ที่ใช้กิมมิกได้โอกาสครั้งที่สองในชีวิต ด้วยการย้อนเวลากลับมาแก้ไขอดีต เพียงแต่เรื่องนี้แบ็คกราวด์เป็นการชิงอำนาจของหลายตระกูลใหญ่ ผสมผสานกับเรื่องราวความรักของ 1 หญิง 3 ชายนำโดย โจวเหย่ นางเอกจากซีรีส์ล่าหัวใจมังกร (Back From The Brink – 2023) ประกบหวังซิงเยว่ พระเอกน้องใหม่จาก ลิขิตฟ้าชะตาเลิศรส (Delicacies Destiny -2022), เผิงฉู่เยว่พระเอกจากมินิซีรีส์จีนพรหมลิขิตพรางรัก (Only Love You - 2023), จางอี้เจี๋ย จากซีรีส์จอมวายร้ายสุดน่ารัก (Cute Bad Guy - 2023)ว่าด้วยเรื่องราวของ ‘ฮวาเฉี่ยน’ (โจวเหย่) หญิงสาวที่มีจุดจบของชีวิตแสนโหดร้ายจากการกระทำอันทะเยอทะยานในอดีตของตัวเอง จนทำให้ครอบครัวพบกับความพินาศ ตระกูลล้มสลาย แต่ในวาระสุดท้ายของชีวิตเธอได้ย้อนเวลากลับมาในคืนวันแต่งงาน เพื่อรับโอกาสเริ่มต้นใหม่ต้องบอกว่าความชุลมุนของเรื่องนี้ไม่เท่ากับสองเรื่องแรกที่แนะนำมา เพราะถึงจะมีตัวละครชายในปริมาณที่สูสีกัน แต่ผู้ทุกคนไม่ได้นางเอกคนเดียวกัน ฉะนั้นความยื้อแย่งจึงไม่ปวดหัวเท่า แต่ความปวดตับนั้นไม่ได้น้อยลงเลย เพราะตามท้องเรื่องฮวาเฉี่ยนหลงรักจ้งเย่หลาน (เผิงฉู่เย่ว) และใช้เล่ห์กลจนหลอกให้เขามาแต่งงานด้วย ทั้งที่ในใจรู้อยู่ลึกๆ ว่า จ้งเย่หลานรักคนอื่น หากแต่คนที่รักฮวาเฉี่ยนอย่างจริงใจกลับเป็นจ้งซีอู่ (หวังซิงเยว่) น้องชายแท้ๆ ของจ้งเย่หลาน ซึ่งตลอดมาพยายามปิดบังความรู้สึกที่อยู่ในใจ และพยายามใจกว้างเปิดทางให้ฮวาเฉี่ยนได้สมหวัง จนเมื่อเวลาผ่านไปฮวาเฉี่ยนปล่อยวางจากจ้งเย่หลาน จึงค่อยๆ มองเห็นความจริงใจของจ้งซีอู่แต่ประเด็นคือจะทำอย่างไรดี? เพราะฐานะของจ้งซีอู่คือน้องสามี แถมทั้งคู่ก็มาจากตระกูลใหญ่ จะเปลี่ยนฐานะกันอย่างไร? และกว่าที่ฮวาเฉี่ยนจะรับรักจ้งซีอู่แทนรักครั้งเก่าก็ให้เวลาอยู่พอสมควร ทั้งสองปมนี้ คือสิ่งทำเอาคนดูลุ้นกันไปทั้งเรื่อง นอกเหนือจากเส้นเรื่องของการชิงอำนาจระหว่างตระกูลส่วนตัวละครฮวาหรงโจว (จางอี้เจี๋ย) ที่ทำหน้าที่เสมือนองครักษ์ประจำตัวของฮวาเฉี่ยน ถึงจะเป็นคนดีแสนดี และหวังดีกับฮวาเฉี่ยน แต่นางก็ไม่ได้คิดเป็นอื่น ฉะนั้นจึงเป็นเพียงตัวละครที่มาช่วยสร้างสีสันให้เรื่องราวสนุกขึ้น แต่ไม่ได้มีผลต่อความรักของฮวาเฉี่ยนแต่อย่างใดเรื่องนี้ฉายจบกันได้แล้วจำนวน 30 ตอนจบ ติดตามกันได้ทาง HBO GOปิดท้ายด้วยซีรีส์จีนที่สร้างกระแสฮือฮาตั้งแต่เปิดตัวนักแสดง กับ The Tale Of Rose (ยังไม่มีชื่อไทยอย่างเป็นทางการ) ซีรีส์โรแมนติกดราม่าแฝงแง่คิดชีวิต ที่ไม่เพียงได้นางเอกซูเปอร์สตาร์อย่าง ‘หลิวอี้เฟย’ รั้งตำแหน่งนางเอก แต่เธอยังต้องมาประชันบทบาทกับ 5 พระเอกตั้งแต่รุ่นเล็กยันรุ่นใหญ่ ถ่ายทอดชีวิตของลูกผู้หญิงที่มีพรสวรรค์ด้านศิลปะ เล่าตั้งแต่วัยเริ่มทำงานจนถึงช่วงที่ประสบความสำเร็จในชีวิต พานพบกับสุขสมหวัง ผิดหวัง อกหัก และพลัดพรากกับผู้ชายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแค่เปิดรายชื่อพระเอกแต่ละคนก็ต้องกรี๊ดสลบแล้ว เพราะแต่ละคนดีกรีไม่ธรรมดา เอ่ยชื่อขึ้นมาก็ต้องร้องอ้อ ไม่ว่าจะเป็น ฮั่วเจี้ยนหัว เทพบุตรนัยน์ตาชวนฝัน ที่ห่างหายไปจากวงบันเทิง เพราะไปทำหน้าที่คุณพ่อ, หลินเกิงซิน ท็อปสตาร์จากซีรีส์ฉู่เฉียว จอมใจจารชน ( Princess Agents - 2017), หลินอี พระเอกหล่อใสจากซีรีส์อุ่นไอในใจเธอ (Put Your Head on My Shoulder – 2019), ถงต้าเหวย นักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือที่คอซีรีส์คนไทยเคยผ่านตาจากซีรีส์สืบคดีลับยอดอัยการหญิง (Prosecution Elite - 2023), เผิงก้วนอิง พระเอกหนุ่มรูปหล่อจากจากซีรีส์เสียงกระซิบบอกว่ารัก (Have a Crush on You - 2023)แถมตัวซีรีส์ยังดัดแปลงจากนิยายชื่อดัง ในชื่อเรื่องเดียวกันของนักเขียน อี้ชู (Yi Shu) เจ้าของผลงานเขียนแนวชีวิต ที่ผลงานเขียนของเธอโดยส่วนใหญ่มักถูกหยิบไปสร้างหนังและซีรีส์ อาทิ มิตรภาพอันงดงาม (My Best Friend's Story - 2020)สำหรับพล็อต The Tale Of Rose คอซีรีส์ชาวไทยและบล็อกเกอร์เพจสายซีรีส์จีนเอ่ยปากว่า นี่มัน "มาลัยสามชาย เวอร์ชั่นจีนชัดๆ" เพียงแค่มีแบ็คกราวน์เป็นสังคมยุคปัจจุบัน เพราะมีนางเอกเป็นตัวหลักดำเนินเรื่อง ก่อนที่ชะตาชีวิตจะทำให้เธอค่อยๆ มาพบกับผู้ชายทีละคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ไม่ต้องสปอยล์เนื้อเรื่องแค่เช็คลิสต์จากรายชื่อนักแสดงก็การันตีความปักหมุนน่าดูระดับ 10คาดว่าจะได้ออนแอร์ในปี 2024 นี้ ทาง WeTV จำนวน 36 ตอน