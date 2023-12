เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “ปีศาจของฉัน | My Demon” [2023]

ชื่อเรื่องสากล : My Demon (มาย ดีม่อน)ชื่อเรื่องเกาหลี : 마이 데몬 | ma-i de-monชื่อเรื่องไทย : ปีศาจของฉันแนวซีรีส์ : โรแมนติก, ตลก, แฟนตาซีเรตซีรีส์ : 13+ผู้กำกับ : คิมจางฮัน (Kim Jang-han), ชาย, ผลงานกำกับ(มินิ)ซีรีส์ You Raise Me Up (Wavve, 2021) • ควอนดาซม (Kwon Da-som) หญิง, ผลงานกำกับซีรีส์เรื่องแรกผู้เขียนบท : ชเวอาอิล (Choi Ah-in), หญิง, ผลงานเขียนบทซีรีส์ Mr. Queen (tvN, 2020)บริษัทผู้ผลิต : Studio S และ Binge Worksออกอากาศในเกาหลีใต้ : ทาง สถานีโทรทัศน์ SBS, ทาง สตรีมมิ่ง Netflix และ Wavveจำนวนตอนออกอากาศ : 16 ตอนจบ ตอนละ 70 นาที (โดยประมาณ)วัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวันศุกร์ และเสาร์ เวลา 22:00 น. (ตามเกาหลีใต้)ระยะเวลา ออกอากาศ : เริ่มตอนแรก วันที่ 24 พฤศจิกายน 2023 - 20 มกราคม 2024ออกอากาศในไทยรับชมอย่างถูกลิขสิทธิ์ : ทาง Netflix ทุกวันศุกร์และวันเสาร์ เวลา 21:30 น. (ตามไทย)สำหรับ โดโดฮี สาวสวยเจ้าของฉายา “นางมารสวมแอร์เมส” และ “เจ้าหญิงแห่งมีแรกรุ๊ป” เป็นซีอีโอของ มีแรฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ หรือ มีแรเอฟแอนด์บี (Mirae F&B) ในเครือตระกูลแชโบล มีแรกรุ๊ป (Mirae Group) โดฮีเป็นสาวมั่นบ้างาน ที่ไม่เกรงกลัวใครหน้าไหน แม้จะไม่ใช่ลูกแท้ๆ แต่ “จูจอนซุก” (รับบทโดย คิมแฮซุก) ประธาน มีแรกรุ๊ป ที่รับเธอมาเลี้ยงจากบ้านเด็กกำพร้าก็รักและไว้ใจยิ่งกว่าลูกหลานในไส้ โดโดฮีเริ่มต้นการทำงานในบริษัทขนมหวานมีแรเอฟแอนด์บี เมื่อตอนที่ยังเป็นนักศึกษามหา’ลัย และภายใน 7 ปี เธอก็นำพา มีแรเอฟแอนด์บี ก้าวขึ้นมายืน 1 ในอุตสาหกรรมขนมหวาน แถมคว้ามงผู้บริหารยอดเยี่ยมแห่งปี สาขาอาหาร ถึง 2 ปีติดต่อกันในขณะที่ฝั่ง จองกูวอน เขาเป็นปีศาจรูปงามที่มีชีวิตอันไร้ที่ติ เป็นประธานมูลนิธิซุนวอล มีความสุขกับชีวิตนิรันดร์มานานกว่า 200 ปี ด้วยการทำข้อตกลงที่อันตรายและน่าหลงใหลกับมนุษย์ที่ยอมเสี่ยงแลกวิญญาณ เพื่อหลบหนีความเป็นจริงอันเลวร้ายวิกฤตในชีวิตของพวกเขาเพื่อแลกเปลี่ยนกับสัญญาที่ จูจอนซุก ยอมไปตรวจสุขภาพ โดฮีจึงยอมไปออกเดตนัดบอดกับชายที่ประธานจูเลือกให้ แต่เมื่อไปถึงโรงแรมสถานที่นัดหมาย โดฮีก็ได้พบกับ จองกูวอน ผู้ชายบุคลิกแปลกๆ ห่ามๆ พูดจาไม่มีหางเสียง ทำให้เธอขัดใจไม่น้อย แต่เมื่อคิดว่าเป็นคู่เดตที่ประธานจูคัดสรรให้ แถมรูปหล่อชวนใจเต้นและทำเธอแก้มแดงไม่หยุดหย่อน นอกจากนี้ยังรู้ใจเกิ๊นสั่งเค้กวันเกิดมาให้เธออีกต่างหาก โดฮีจึงหยวนๆ ให้เขาฝั่งปีศาจกูวอนก็งงไม่น้อย เพราะโดฮีดันเรียกท่านประธานจูจอนซุกว่า “พระเจ้าจู” ทำให้เขาเข้าใจผิดไปใหญ่โตเช่นกัน นึกว่าเป็นพระเจ้าส่งเธอมาจริงๆ จนสุดท้ายทั้งคู่แยกจากกันด้วยความหัวเสียกันทั้งสองฝ่าย โดฮีหน้าแตกยับเมื่อเห็นรูป หนุ่มคู่เดตตระกูลดัง (รับบทโดย อีคังอุค) ที่พระเจ้าจูนัดไว้ เธอรีบให้ “ชินดาจอง” (รับบทโดย ซอจองยอน) เลขาและผู้ช่วยส่วนตัวโทร.กลับไปขอโทษ และบอกจะจ่ายเงินค่าชดเชยให้ แต่นางกลับถูกปีศาจหล่อวร้ายตัดสายทิ้งวันต่อมา โดโดฮี ไปตามนัดกับบุคคลที่โทร.มาหาและบอกว่า มีข้อมูลเด็ดพร้อมหลักซานสำคัญจะแฉมีแรกรุ๊ป แต่ชายคนดังกล่าวได้ถูกคนร้ายชิงฆ่าตายไปก่อนหน้า และเธอถูกคนร้ายโปะยาสลบจับตัวขึ้นรถยนต์ไปเพื่อฆ่าทิ้ง แต่โดฮีหนีมาได้และวิ่งหนีตายไปตามถนนอันเงียบสงัด เต็มไปด้วยหมอกควัน ขณะที่คนร้ายวิ่งไล่ตามมาติดๆ ระหว่างนั้นเธอต้องประหลาดใจเมื่อได้เจอกับ กูวอน อีกครั้ง ในสถานการณ์แห่งความเป็นความตาย เธอขอร้องให้เขาช่วยและรับปากส่งๆ ไปว่าจะยอมทำสัญญากับเขา สองคนวิ่งหนีไป แต่คาดไม่ถึงกลับถูกคนร้ายขับรถชนอย่างแรงจนตกทะเลข้างทางไปด้วยกันทั้งคู่ ขณะที่โดฮีพยายามยื่นมือไปดึงกูวอนซึ่งสลบไม่ได้สติขึ้นไปเหนือน้ำ แต่แล้วพลังชีวิตนิรันดร์ในร่างกูวอนก็ถูกดูดหายเข้าไปอยู่ในร่างโดฮีกูวอนทั้งโมโหและตกใจมากที่เขาไม่มีพลังมาจัดการกับบรรดาคู่สัญญาที่คิดจะเบี้ยว ไม่ยอมไปลงนรกตามข้อตกลง และที่สำคัญจะต้องรีบหาทางเอาพลังนั้นหลับคืนมาให้ทันเวลา ไม่งั้นร่างของเขาจะถูกไฟเผาผลาญจนมอดไหม้เป็นจุณ ปีศาจไร้พลังเร่งให้ “พัคบ๊กกยู” (รับบทโดย ฮอจองโด) ผู้ช่วย และอดีตคู่สัญญาคนแรกของตน เมื่อสองร้อยปีก่อน หาข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับโดโดฮีมาให้ตนฟากโดฮีฟื้นคืนสติขึ้นมาที่โรงพยาบาล และสั่งให้เลขาชินปิดเรื่องนี้ไม่ให้ท่านประธานจูรู้ ก่อนจะพบว่าบนข้อมือขวามีรอยสักรูปไม้กางเขนสีดำ เธอนึกว่าตัวเองเมาแล้วไปสักแท็ตทูจึงพยายามจะลบออก แต่ทันใดนั้น จองกูวอน ก็โผล่มาโต้บอกกับเธอว่า รอยสักนั้นเคยอยู่ที่ข้อมือของเขามาก่อน และเธอเป็นคนขโมยมันไป กูวอนถูกโดฮีตบหน้าเรียกสติด้วยพลังของเขาเองจนหน้าหัน การที่ต้องสูญเสียพลังชีวิตอันเป็นนิรันดร์ที่เสกทุกอย่างดั่งใจนึกไปอย่างไม่คาดคิด ทำให้กูวอนต้องปรับตัวปรับชีวิตครั้งมโหฬารกูวอนตัดสินใจแสดงฤทธิ์เดชของพลังที่มันเคยเป็นของตน ซึ่งเวลานี้อยู่ในร่างโดโดฮีให้อีกฝ่ายเห็น จนเธอเริ่มเชื่อ โดฮีจึงได้ยื่นข้อเสนอเชิงข่มขู่ให้กูวอนมาเป็นบอดี้การ์ดส่วนตัวให้ หากเขาไม่ทำเธอจะลบรอยสักออกด้วยเลเซอร์ทิ้ง กูวอนรับจ็อบดังกล่าวเพื่อหวังรอเวลาเอาพลังคืน และถือโอกาสคอยจับตามองโดฮีชนิดไม่ให้คลาดสายตา เพื่อให้แน่ใจว่าพลังชีวิตนิรันดร์ของเขาจะไม่ถูกนางมารร้ายสวมแอร์เมสทำลายระหว่างนั้นก็ได้เกิดวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ที่พุ่งเข้ามาหาทั้งคู่ จากคนร้ายที่ยังไม่ยอมวางมือ และคนในตระกูลมีแรกรุ๊ป ก็ล้วนมีท่าทีน่าสงสัย ทั้ง “จูซ็อกฮุน” (รับบทโดย อีซังอี) ผู้มีศักดิ์เป็นหลานชายของประธานชอนซุก ซีอีโอของ มีแรอินเวสต์เมนต์ส ลูกชายคนโตของประธานชอนซุก “โนซ็อกมิน” (รับบทโดย คิมแทฮุน) ซีอีโอ มีแรอิเล็คทรอนิคส์ แคนดิเดตผู้สืบทอด มีแรกรุ๊ป และ “โนซูอัน” (รับบทโดย อียุนจี) และลูกสาวคนรองของประธานชอนซุก ซีอีโอแผนกเครื่องแต่งกายของ มีแรกรุ๊ป ที่คอยวางแผนทำลาย โดฮีทุกครั้งที่มีโอกาส หรือแม้กระทั่ง “โนโดคยอง” (รับบทโดย คังซึงโฮ) ลูกชายคนเดียวของซ็อกมินกับ “คิมเซรา” (รับบทโดย โจยอนฮี)รวมไปถึงตัวท่านประธานจูเอง ซึ่งมีความลับสำคัญอันเกี่ยวข้องกับการตายของ พ่อ (รับบทโดย คิมยองแจ) กับ แม่ (รับบทโดย อูฮีจิน) ของโดโดฮี ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์จนทำให้โดโดฮีกลายเป็นเด็กกำพร้า ทั้งหมดนี้ได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนในความสัมพันธ์อันชวนใจเต้นระหว่างโดฮีและกูวอน ที่ทั้งคู่จะต้องจับมือกันเพื่อความอยู่รอด มันคืออะไร? และเรื่องร้ายๆ เป็นฝีมือของใครกันแน่ หาคำตอบไปพร้อมกัน?ติดตามการกลับมาของ ซงคัง ครั้งใหม่ กับบทบาทการเป็น ปีศาจทรงอย่างแบด ประกบคู่ คิมยูจอง นางเอกเจ้าบทบาทโตคาวงการ ในซีรีส์โรแมนติกแฟนตาซี ว่าจะม่วนจอยขนาดไหน ยังไง รับชมได้ทุกวันศุกร์และวันเสาร์ เวลา 21:30 น. ที่ #NetflixTH ที่เดียวเท่านั้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2023 เป็นต้นไป- ประธานมีแรฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ แข็งนอกแต่อ่อนใน ตัวตึงและว่าที่ผู้สืบทอดมีแรกรุ๊ป จู่ๆ พลังชีวิตนิรันดร์ของปีศาจหนุ่มก็มาอยู่ในร่างเธอขณะสัมผัสร่างกันครั้งแรก- ปีศาจหนุ่มหล่อวร้ายทรงแบดจากยมโลก อายุกว่าสองร้อยปี จู่ๆ ต้องมาสูญเสียพลังชีวิตนิรันดร์ที่เคยเสกทุกอย่างได้ให้กับนางมารโดโดฮี เขาจึงหาทางหลอกล่อเอาคืน– มีศักดิ์เป็นหลานชายของประธานชอนซุก เป็นประธาน มีแรอินเวสต์เมนต์ส บริษัทการลงทุนและหลักทรัพย์ในเครือ มีแรกรุ๊ป– ผู้ก่อตั้งมีแรกรุ๊ป นำเอาโดฮีจากบ้านเด็กกำพร้ามาเลี้ยงและส่งเสริมทุกทาง โดยปิดบังซ่อนความลับเกี่ยวกับการตายของพ่อและแม่โดฮีเอาไว้- ลูกชายคนโตของประธานชอนซุก เป็นประธาน มีแรอิเล็คทรอนิคส์ ในเครือ มีแรกรุ๊ป– ลูกสาวคนรองของประธานชอนซุก เป็นประธาน แผนกเครื่องแต่งกายของ มีแรกรุ๊ป• โจยอนฮี (Jo Yeon-hee) รับบทเป็น คิมเซรา – กรรมการผู้จัดการ มีแรอิเล็คทรอนิคส์• คังซึงโฮ (Kang Seung-ho) รับบทเป็น โนโดคยอง – ลูกชายคนเดียวของซ็อกมินกับเซรา ผู้อำนวยการสำนักงานใหญ่ มีแรอิเล็คทรอนิคส์• พัคโดยุน (Park Do-yoon) รับบทเป็น ออสติน – ลูกชายแฝดของซูอัน• คังดา-อน (Kang Da-on) รับบทเป็น จัสติน – ลูกชายแฝดของซูอัน• โจฮเยจู (Jo Hye-joo) รับบทเป็น จินกายอง – นักเต้นระบำ ผู้มีความพิเศษคือศิลปะการต่อสู้ดาบคู่แบบดั้งเดิม เป็นเสมือนสมาชิกในครอบครัวจองกูวอน• ฮอจองโด (Heo Jung-do) รับบทเป็น พัคบ๊กกยู – ผู้ช่วยของกูวอน ผู้อำนวยการมูลนิธิ Sunwol ซึ่งเป็นคู่สัญญาขายชีวิตรายแรกของกูวอนเมื่อ 200 ปีที่แล้ว• ซอจองยอน (Seo Jung-yeon) รับบทเป็น ผู้ช่วยชินดาจอง – ผู้ช่วย คนขับรถ และเลขาส่วนตัวของโดโดฮี• พัคจินอู (Park Jin-woo) รับบทเป็น ฮันมินซู Han Min-soo – หัวหน้าทีมประชาสัมพันธ์ มีแรฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ• อีจีวอน (Lee Ji-won) รับบทเป็น ชเวจองมี – ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีแรฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ• ฮงจินกี (Hong Jin-gi) รับบทเป็น อีฮันซอง – น้องใหม่ทีมพีอาร์ มีแรฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ• ชาจองฮวา (Cha Chung-hwa) รับบทเป็น โนซุก-นยอ พี่สาวคนจรจัด• คิมยองแจ (Kim Young-jae) รับบทเป็น พ่อของโดโดฮี - อดีตประธานมีแรอิเล็คทรอนิคส์• อูฮีจิน (Woo Hee-jin) รับบทเป็น แม่ของโดโดฮี• คิมซอลจิน (Woo Hee-jin) รับบทเป็น กีกวางชอล• คิมบ็อบแร (Kim Beop-rae) รับบทเป็น บอส - หนึ่งในคู่สัญญาขายชีวิตของกูวอน• จุงซุนวอน (Jung Soon-won) รับบทเป็น หัวหน้านักเลง ลูกน้องบอส• อิมชอลมยอง (Lim Cheol-hyung) รับบทเป็น นักสืบพัค• จอนซกชาน (Jeon Sok-chan) รับบทเป็น นักสืบโอ• ซอซังวอน (Seo Sang-won) รับบทเป็น หลวงพ่อไมเคิล• จูซ็อกแท (Joo Suk-tae) รับบทเป็น ชาแทจุน• อีคังอุค (Lee Kang-wook) รับบทเป็น ชายคู่เดตนัดบอดของโดฮีเรียบเรียงจาก : Netflix.com, wikipedia.org, hancinema.net, soompi.comรูปภาพจาก : X - SBS Drama, Netflix