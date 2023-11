เรื่องย่อซีรีส์จีน “ข้ามภูผาหาญท้าลิขิตรัก | A Journey to Love” [2023]

ชื่อเรื่องสากล : A Journey to Loveชื่อเรื่องไทย : ข้ามภูผาหาญท้าลิขิตรักชื่อเรื่องจีน : 一念關山 | Yi Nian Guan Shanแนวซีรีส์ : โรแมนติก, ดราม่า, กำลังภายใน, อิงประวัติศาสตร์ และ การเมืองเรตซีรีส์ : 13+ผู้กำกับ : โจวเหยียนโจว (Zhou Yuan Zhou) ชาย, ผลงานกำกับซีรีส์ “จูเซียน กระบี่เทพสังหาร | The Legend of Chusen” ภาค1, ภาค 2 (WeTV, 2016) • โจวซี (Zou Xi) ชาย, ผลงานกำกับซีรีส์ “ปริศนาลับขั้วสุดท้าย | Ultimate Note” (iQIYI, 2020)ผู้เขียนบท : จางเหว่ย (Zhang Wei) หญิง, ผลงานเขียนบทซีรีส์ “เทียบท้าปฐพี | Who Rules the World” (WeTV, 2022) และ “สามบุปผาลิขิตฝัน | A Dream of Splendor” (WeTV, 2022)จำนวนตอนออกอากาศ : 40 ตอนจบ ตอนละ 50 - 60 นาที (โดยประมาณ)วัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวัน เวลา 18:00 น. (ตามไทย) อัปเดตวันละ 2 ตอน วันแรกรับชม 6 ตอน (สมาชิก วีไอพี)ระยะเวลา ออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 28 พฤศจิกายน – 23 ธันวามคม 2023ออกอากาศในไทยพร้อมจีนทาง : แอป iQIYI และ iQ.com ทั้งซับไทย และ พากย์ไทยโดยเฉพาะ แคว้นอู๋ ที่ขึ้นชื่อว่าอุดมสมบูรณ์ ราษฎรกินดีอยู่ดีมากที่สุด ฮ่องเต้แคว้นอันจึงต้องการครอบครอง และเปิดศึกทำสงครามกันกับ “หยางสิงหย่วน” (รับบทโดย จางเทียนหยาง) ฮ่องเต้แคว้นอู๋“เหรินหรูอี้” (รับบทโดย หลิวซือซือ) องครักษ์ชุดแดงของแคว้นอันผู้เก่งกาจฉลาดเฉลียว จึงได้แฝงตัวเป็นสายลับหรือฉายาที่รู้จักกันในชื่อนกกระจอกขาว อยู่ในคณะนางรำต้อนรับของแคว้นอู๋ และถูกติดต่อไปรำฉลองวันเกิดของ “ซุนสืออี๋” ขุนนางแคว้นอู๋เป้าหมายครั้งนี้ของหรูอี้ เพื่อหวังไปขโมยแผนที่เก็บเสบียงจากในจวนตระกูลหาน บิดาของ “หานซื่อจื่อ” ที่มาร่วมงานเลี้ยงด้วย และมีใจชอบนาง ส่งกลับไปยังแคว้นอัน แต่แผนการเกิดล้มเหลว เพราะ “จ้าวจี้” (รับบทโดย อู๋หง) ผู้บัญชาการหน่วยหกวิถี แคว้นอู๋ ดันโผล่มาไถเงินในงานเลี้ยง และได้ใช้อำนาจสั่งฆ่านางรำทุกคนด้วยข้อหากบฏ หรูอี้ ฆ่ามือปราบหน่วยหกวิถีลูกน้องจ้าวจี้ตายเรียบแล้วหนีไปได้พร้อมกับ “หลิงหลง” (รับบทโดย เย่ชิง) นกกระจอกขาวรุ่นพี่ แต่หรูอี้ไม่ยอมกลับแคว้นอัน บอกให้หลิงหลงแจ้งหน่วยองครักษ์ชุดแดงว่านางตายแล้วเมื่อกลับไปถึงแคว้นอีกฝั่งหนึ่ง “นิ่งหย่วนโจว” (รับบทโดย หลิวอวี่หนิง) อดีตผู้บัญชาการหน่วยหกวิถี หน่วยสืบสวนและสอดแนมที่ตั้งโดยปฐมกษัตริย์ของแคว้นอู๋ เบื่อหน่ายการแก่งแย่งชิงอำนาจ และการฉ้อฉลของบรรดาขุนนางในราชสำนัก ผู้นำทัพเชื่อแต่คำยุยงจากคนสอพลอ จึงตัดสินใจออกร่อนเร่ไปในยุทธภพ โดยไม่ยอมกลับเมืองหลวงอู๋ตู หลังจากแคว้นอู๋พ่ายแพ้สงครามต่อแคว้นอัน และ “หยางสิงหย่วน” (รับบทโดย จางเทียนหยาง) ฮ่องเต้แคว้นอู๋ ถูก “ฮ่องเต้แคว้นอัน” (รับบทโดย หยินจูเซิง) จับตัวไปที่แคว้นอันเมื่อกงล้อแห่งโชคชะตาพลิกผัน นิ่งหย่วนโจว ได้เจอกับ เหรินหรูอี้ จากศัตรูคู่แคว้น ตัวตึงจากสองแคว้นคู่กัด สองคนที่รักความถูกต้อง เกลียดการแก่งแย่งชิงดีเหมือนกัน ค่อยๆ สลายอคติในใจกันและกัน ทั้งคู่ร่วมมือกับ คนหนุ่มสาวผู้กล้าหาญจากแคว้นอันและแคว้นอู๋ ทั้ง “อวี๋สือซาน” (รับบทโดย ฟางอี้หลุน) ผู้รักอิสระ “องค์หญิงหยางอิ๋ง” (รับบทโดย เหอหลานโต้ว) “หยวนลู่” (รับบทโดย เฉินโย่วเหวย) ชายหนุ่มผู้ชาญฉลาด และ “เฉียนเจา” (รับบทโดย หวังอีเจ๋อ) องครักษ์ฮ่องเต้แคว้นอัน พวกเขาได้ร่วมออกเดินทางฟันฝ่าอุปสรรค เสี่ยงอันตราย ตลอดจนภัยร้ายนานัปการ คืนความสงบสุขให้แผ่นดินทั้งเก้าแคว้นดั่งที่เคยเป็นมา• หลิวซือซือ (Liu Shi Shi) รับบทเป็น เหรินหรูอี้ และ เหรินซิน - องครักษ์ชุดแดงของแคว้นอัน• หลิวอวี่หนิง (Liu Yu Ning) รับบทเป็น นิ่งหย่วนโจว -อดีตผู้บัญชาการหน่วยหกวิถี แคว้นอู๋• ฟางอี้หลุน (Fang Yi Lun) รับบทเป็น อวี๋สือซาน• เหอหลานโต้ว (He Lan Dou) รับบทเป็น องค์หญิงหยางอิ๋ง• เฉินโย่วเหวย (Chen You Wei) รับบทเป็น หยวนลู่• หวังอีเจ๋อ (Wang Yi Zhe) รับบทเป็น เฉียนเจา - องครักษ์ฮ่องเต้แคว้นอู๋• เฉินเฮ่าอวี่ (Chen Hao Yu) รับบทเป็น ฉู่เยว่• หยินจูเซิง (Yin Zhu Sheng) รับบทเป็น หลี่สุ่น - ฮ่องเต้แคว้นอัน (อันตี้)• จางเทียนหยาง (Zhang Tian Yang) รับบทเป็น หยางสิงหย่วน - ฮ่องเต้แคว้นอู๋ (อู๋ตี้)• เฉินตู้หลิง (Chen Du Ling) รับบทเป็น เซียวเหยียน - ฮองเฮาแคว้นอู๋• จางหัวเสิ่น (Chang Hua Sen) รับบทเป็น หลี่ถงกวง• เย่เสี่ยวเว่ย (Ye Xiao Wei) รับบทเป็น องค์ชายใหญ่แคว้นอัน• หยวนรั่วหัง (Yuan Ruo Hang) รับบทเป็น องค์ชายรองแคว้นอัน• อู๋หง (Wu Hong) รับบทเป็น จ้าวจี้ - ผู้บัญชาการหน่วยหกวิถี แคว้นอู๋• เย่ชิง (Ye Qing) รับบทเป็น หลิงหลง - องครักษ์ชุดแดงของแคว้นอันติดตามรับชมซีรีส์จีนแนว โรแมนติก กำลังภายใน เรื่องใหม่ “ข้ามภูผาหาญท้าลิขิตรัก | A Journey to Love” การพบกันครั้งสำคัญของนักแสดงหญิงเจ้าบทบาท “หลิวซือซือ” จากผลงาน มังกรพยัคฆ์ ล่าสะท้านยุทธภพ กับ นักร้อง นักแสดงชาย มาแรง “หลิวอวี่หนิง” จากผลงาน สตรีหาญฉางเกอ และ อันเล่อจ้วน ที่ก้าวสู่บทนำอย่างเต็มตัวเรียบเรียงจาก : iQ.com, mydramalist.com, wikipedia.orgภาพประกอบ : iQIYI official, iQIYI Thailand, weibo.com, twitter.com