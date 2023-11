อำลาจอสวยงามสุดปัง! “Strong Girl Nam-soon” ตอนจบคว้าเรตติ้งสองหลัก วงในเผย ช่อง JTBC เตรียมสร้างซีรีส์ตระกูลสาวจอมพลัง ภาค 3

เมื่อคืนวันที่ 26 พฤศจิกายน ซีรีส์ยอดฮิต “Strong Girl Nam-soon” ทุบสถิติเรตติ้งผู้ชมสูงสุดในการออกอากาศตอนสุดท้าย ตามรายงานของ Nielsen Korea ตอนจบของ “Strong Girl Namsoon” ทะลุเลขสองหลักด้วยเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศ 10.42 % ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดใหม่สำหรับซีรีส์นี้ก่อนหน้านี้ แหล่งข่าววงในเผยว่า ช่อง JTBC กำลังเตรียมสร้างภาค 3 ของซีรีส์ตระกูลสาวจอมพลัง ซึ่งก่อนหน้านี้มีเรื่อง “Strong Woman Do Bong-soon” และล่าสุด “Strong Girl Namsoon” ที่เพิ่งอำลาจอไปหมาดๆ ซึ่งตัวแทนของ JTBC ได้ออกมาตอบข่าวดังกล่าวว่า“Strong Woman Do Bong-soon” เป็นซีรีส์โรแมนติก คอมเมดี้ แฟนตาซี นำแสดงโดย พัคโบยอง (Park Bo-young) พัคฮยองชิก (Park Hyung-sik) และ จีซู (Ji Soo) เล่าเรื่องของ โดบงซุน (รับบทโดย พัคโบยอง) หญิงสาวที่มีพลังแข็งแกร่ง เธอใฝ่ฝันอยากเป็นนักออกแบบเกม ออกอากาศในปี 2017สำหรับ “Strong Girl Namsoon” เป็นภาคแยกของซีรีส์ Strong Woman Do Bong-soon ดัดแปลงจากเว็บตูนชื่อเดียวกัน เล่าเรื่องของ คังนัมซุน (รับบทโดย อียูมี | Lee Yoo-mi) ลูกพี่ลูกน้องของโดบงซุน ซึ่งพลัดหลงกับบิดาตั้งแต่ตอนเด็ก และบินจากมองโกเลียเพื่อมาตามหาครอบครัวของเธอ ซีรีส์ขนนักแสดงมาสร้างความสนุกหสนานคับคั่ง ทั้ง คิมจองอึน (Kim Jung-eun), คิมแฮซุก (Kim Hae-sook), องซองอู (Ong Seong-wu), บยอนอูซ็อก (Byun Woo-seok) และอีกมากมายข้อมูลข่าว : soompi.com, entertain.naver.comภาพประกอบ : hancinema.net