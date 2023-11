Review ซีรีส์ : ทีนี้ก็ว้าวุ่นกันเลย! “Gen V” ซีรีส์แอนตี้ฮีโร่วัยรุ่นสุดดาร์กในจักรวาล “The Boys”

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

FB

ยูทูป

IG

TikTok

หากคุณชอบซีรีส์สุดดาร์กอย่าง ‘The Boys : ก๊วนหนุ่มซ่าล่าซูเปอร์ฮีโร่’ ที่เสียดสีซูเปอร์ฮีโร่ฝั่ง DC และ MCU ได้อย่างแสบ ๆ คัน ๆ ล่าสุดทีมผู้สร้างได้เปิดตัวซีรีส์ซูเปอร์ฮีโร่วัยว้าวุ่นฮอร์โมนพลุ่งพล่านอย่าง ‘Gen V’ ซีรีส์ที่แน่นด้วยฉากต่อสู้อี๋แหวะและอีโรติก ว่าด้วยเรื่องราววุ่นวายในมหาวิทยาลัยของผู้มีพลังวิเศษแนว X-Men ที่จะพาคุณไปพบกับเหล่าซูปส์วัยทีนผู้เกิดมาพร้อมพลังวิเศษจากคอมพาวด์วี การร่วมมือกันเปิดโปงด้านมืดของมหาวิทยาลัย พร้อมกับการปรากฎตัวของ ‘โฮมแลนเดอร์’ และ ‘บิลลี่ บุชเชอร์’ สองคู่ปรับตลอดกาลจาก The Boysงานนี้ไม่สปอยล์ก็รู้ว่า เหล่าซูปเปอร์วัยรุ่นต้องไปพลุ่งพล่านกันต่อในจักรวาลหลักแน่นอน!Gen V เป็นซีรีส์ภาคแยกที่เปิดตัวก่อน The Boys ซีซั่น 4 และเป็นเรื่องราวหลังจากที่ The Boys ซีซั่น 3 ได้ทิ้งปมคอมพาวด์วี (Compound V) ที่เหล่าพ่อแม่ยิมยอมให้ฉีดเข้าร่างทารกเพื่อสร้างซูปส์เจเนอเรชั่นใหม่ Gen V โฟกัสไปที่ 7 ตัวละครหลักนำโดยมารี โมโร (รับบทโดย แจ๊ซ ซินแคลร์) สาวผิวสีที่พลั้งมือฆ่าพ่อแม่ของตัวเองตั้งแต่เริ่มเป็นสาว หลังจากที่เธอปลดปล่อยพลังซูปส์ออกมาเป็นครั้งแรก และทำให้มารีมีปมฝังใจวัยเด็กที่สังหารพ่อแม่ของตัวเองด้วยประจำเดือน จนทำให้เธอกลายเป็นปีศาจร้ายในสายตาของน้องสาวมารีถูกส่งตัวไปอยู่สถานพินิจของเด็กกำพร้า เธอจึงมีทางเลือกไม่มากเพราะหากขาดคนอุปการะก็ต้องถูกส่งตัวไปยังสถานที่ที่ไม่มีใครต้องการ ทันทีที่มหาวิทยาลัยโกโดลคิน-สถาบันฝึกฝนความเป็นซูปส์ ตอบรับเธอเป็นนักศึกษาใหม่ มารีจึงดีใจมาก เธอตั้งใจจะสงบเสงี่ยมเจียมตัวจนกว่าจะเรียนจบ แต่เรื่องราวกลับไม่เป็นอย่างที่คิด เมื่อเธอได้พบกับกลุ่มเพื่อนระดับเอลิสต์ของมหาวิทยาลัย ชีวิตของเธอจึงเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลขึ้นชื่อว่ามหาวิทยาลัยของเหล่าซูปส์ จึงไม่แปลกที่เราจะเห็นฉากเปิดตัวสุดหวือหวาและความซ่าแสบทรวงให้สมกับความเป็นวัยรุ่นฮอร์โมนพลุ่งพล่าน ตำแหน่งดาวเด่นอันดับหนึ่งของมหาวิทยาลัยโกโดลคินเป็นของลุค ริออร์แดน ฉายา ‘โกลเด้นบอย’ (รับบทโดย แพทริค ชวาร์เซเน็กเกอร์) หนุ่มหล่อที่สามารถปล่อยลำแสงออปติกบลาสต์ออกจากร่างกายและนัยน์ตา (แบบเดียวกับไซคลอปส์ใน X-Men) เผาทุกสิ่งให้กลายเป็นผุยผง แม้แต่เสื้อผ้าที่สวมใส่ และเป็นว่าที่สมาชิกใหม่ของ The Boysด้วยความหล่อละมุนยิ้มหวานบาดใจ ทำให้ลุคเป็นที่หมายปองของสาว ๆ เช่นเดียวกับรูมเมทของมารีอย่าง ‘เอมม่า เมเยอร์’ (รับบทโดย ริซซีย์ บรอดเวย์) สาวพลังยืด-หดร่างกายคล้าย Antman แต่วิธีการออกจะแหวะไปสักนิด แต่เธอก็ต้องฝันสลายเมื่อลุคมีแฟนสาวผมบลอนด์ ‘เคท ดันแลป’ (รับบทโดย แมดดี้ ฟิลลิปส์) ที่มาพร้อมพลังสั่งจิต รวมถึงกลุ่มเพื่อนระดับเอลิสต์ของมหาวิทยาลัยอย่าง ‘อังเดร แอนเดอร์สัน’ (รับบทโดย เชนส์ เปอร์โดโม) หนุ่มผิวสีที่มีพลังควบคุมโลหะคล้ายแมกนีโต และ ‘จอร์แดน ลี’ (รับบทโดย เดเร็ก ลูห์ และลอนดอน ธอร์) ลำดับสองของมหาวิทยาลัย ที่มีสองเพศในร่างเดียวและพลังต่อสู้จัดว่าสูสีกับโกลเด้นบอยนอกจากนี้ ซีรีส์ยังมีตัวละครลับอย่าง แซม ริออร์แดน (รับบทโดย อาซา เจอรมันน์) น้องชายแท้ ๆ ของลุค ที่มาพร้อมพลังขั้นสุดยอดถึงขนาดที่เขากลายเป็นตัวอันตรายของมหาวิทยาลัย และถูกกักขังไว้ภายในห้องลับชั้นใต้ดิน นี่เป็นจุดเริ่มต้นเรื่องราวโหดร้ายและทำให้แซมกลายเป็นปีศาจ ทำให้เหล่าซูปส์วัยทีนต้องร่วมมือกันต่อกรกับอาจารย์ เพื่อเปิดโปงความลับดำมืดของมหาวิทยาลัยที่อาจจะไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยสำหรับพวกเขา บางทีมันอาจจะสร้างขึ้นมาเพื่อการระดมทุนและปกปิดด้านมืดให้กับทีมซูปส์ตัวพ่อ-ตัวแม่ก็เป็นได้นั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้เราจะได้เห็นการปรากฎตัวของโฮมแลนเดอร์และคู่ปรับตลอดกาลอย่าง บิลลี่ บุชเชอร์ รวมถึงตัวละครอื่น ๆ ในซีรีส์ The Boys ที่นอกจากจะมาเพื่อปั่นหัวพวกนายทุนแล้ว ยังยุแยงให้เหล่าซูปส์วัยทีนต้องแตกคอและต่อสู้กันเอง เป็นอันปิดจ๊อบไป สมกับเป็นซีรีส์แอนตี้ฮีโร่ที่ไม่ได้โลกสวยอย่างแน่นอน!Gen V ได้รับเสียงตอบรับอย่างอบอุ่นทั้งจากแฟนคลับและนักวิจารณ์ ซึ่งก็มีทั้งคนชอบและคนไม่ปลื้มเท่าไหร่ ขึ้นชื่อว่าเป็นซีรีส์ในจักรวาล The Boys คุณก็อาจจะต้องเตรียมรับมือกับความหยาบคาย ทะลึ่งเกินเบอร์แบบไม่มีเซ็นเซอร์ ฉากอี๋แหวะ การเสียดสีสังคม ตลกร้าย แม้แต่การเอาปมด้อยของตัวละครมาบูลลี่กันแบบโหด ๆ ผสมผสานกับเรื่องราวดราม่าของทุกตัวละครที่สอดแทรกไว้อย่างกลมกลืนสิ่งที่เราสัมผัสได้จากซีรีส์ Gen V คือวัยรุ่นบางคนที่ได้รับพลังวิเศษจากคอมพาวด์วีอาจไม่ได้ดีใจเสมอไป ตรงกันข้ามพลังวิเศษอาจทำให้พวกเขาแอนตี้สังคมและครอบครัว รวมถึงความพยายามที่จะปรับตัวเข้ากับพลังที่พวกเขา (อาจ) ไม่ต้องการ บางตัวละครสะท้อนให้เห็นถึงความอยากมีชีวิตวัยรุ่นเหมือนเด็กธรรมดา ที่ไม่ต้องเจอกับสายตาประหลาดและไม่ต้องกลัวว่าจะพลั้งเผลอฆ่าใครตายโดยไม่เจตนา เพราะพวกเขายังรับมือกับพลังไม่ค่อยดี หรือบางคนอาจจะเป็น Smiling Depression หรือซึมเศร้าแบบไม่แสดงออกถึงขั้นฆ่าตัวตาย เพราะพลังที่ยิ่งใหญ่อาจไม่ได้มาพร้อมความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่ง เหมือนคำกล่าวของสไปเดอร์แมนก็เป็นได้ส่วนพวกผู้ใหญ่และพ่อแม่ก็อาจไม่ได้ทำเพื่อลูก ๆ เสมอไป บางทีเหตุผลที่พวกเขาเลือกฉีดคอมพาวด์วีให้กับลูกน้อยก็อาจเพื่อสถานะบางอย่างทางสังคม ผลประโยชน์ ยกระดับชีวิต และความต้องการอยู่เหนือผู้อื่น หรือกระทั่งความฝันเพื่อลบปมด้อยของตัวเอง พ่อแม่ที่เป็นชาวผิวสีก็ฝันอยากเห็นซูเปอร์ฮีโร่ผิวสี ส่วนพ่อแม่ที่มีหน้ามีตาในสังคมก็อยากจะเสริมอำนาจบารมีด้วยการมีลูกซูปส์เป็นเกียรติเป็นศรีแก่วงตระกูล รวมถึงอาจารย์และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ที่อาจจะมองพวกเขาเป็นสินทรัพย์ไว้ต่อกรกับรัฐบาลและนายทุนสรุปแล้ว Gen V เป็นซีรีส์เปิดตัวทีมซูปส์วัยทีนที่มาพร้อมพลังวิเศษสุดโหด เราจะได้เห็นฉากชีวิตวุ่น ๆ ในรั้วมหาวิทยาลัย ฉากปาร์ตี้ การกลั่นแกล้ง การรังแกถึงขั้นตามรังควาน และการทรยศหักหลัง ควบคู่กับการเติบโตของตัวละครทั้งด้านจิตใจและพลังวิเศษ ซีรีส์ยังทิ้งปมไว้ตอนท้ายเพื่อเชื่อมโยงกับแฟรนไชส์ The Boys รับชม Gen V ซีซั่น 1 ทั้ง 6 ตอนได้ที่ Prime Videoรัสรินทร์https://www.heavenofhorror.com/reviews/gen-v-prime-video-series/ https://nerdist.com/article/what-gen-v-season-1-finale-means-for-the-boys/ https://www.ranker.com/list/gen-v-unhinged-posts-reactions/damon-davis https://www.radiotimes.com/tv/sci-fi/gen-v-release-date-confirmed-newsupdate/ https://www.amazon.co.uk/Gen-V-Season-1/dp/B0CBFVC2FF https://edition.cnn.com/2023/09/29/entertainment/gen-v-review/index.html https://www.esquire.com/entertainment/tv/a45656334/gen-v-episode-7-recap/