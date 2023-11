เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “The Story of Park's Marriage Contract” [2023]

ชื่อเรื่องสากล : The Story Of Park's Marriage Contractชื่อเรื่องเกาหลี : 열녀박씨 계약결혼뎐 | yeol-nyeo-bak-ssi gye-ya-gyeol-hon-dyeonชื่อเรื่องไทย : เดอะ สตอรี่ ออฟ พัค’ส แมร์ริเอจ คอนแทร็ค (ทับศัพท์)แนวซีรีส์ : โรแมนติก, แฟนตาซี, ข้ามกาลเวลา, / ลึกลับ / ย้อนยุคผู้กำกับ : พัคซังฮุน (Park Sang-hoon) ผลงานกำกับซีรีส์ Terius Behind Me (MBC, 2018) • คังแชวอน (Kang Chae-won) ผลงานกำกับซีรีส์เรื่องแรกผู้เขียนบท : โกนัมจอง (Go Nam-jeong) ผลงานเขียนบทซีรีส์ Absolute Boyfriend - Cancelled (MBC, 2014)ดัดแปลงจากเว็บตูนเรื่อง : The Story Of Park's Marriage Contract (ตำนานสัญญาวิวาห์แม่นางพัค)ผู้แต่งและผู้วาดภาพ : แดตดา (Datda) | แอนเจลีค (Angelique) | คิมนออุล (Kimnuoul)จำนวนตอนออกอากาศ : 12 ตอนจบ ตอนละ 70-80 นาที (โดยประมาณ)ออกอากาศในเกาหลีใต้ทาง : ช่อง MBC และ สตรีมมิ่ง Wavveวัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวันศุกร์และวันเสาร์ เวลา 21:50 น. (ตามเกา)ระยะเวลา ออกอากาศ : เริ่มตอนแรกวันที่ 24 พฤศจิกายน 2023 - 6 มกราคม 2024ออกอากาศในไทยช่องทางรับชมอย่างถูกลิขสิทธิ์ : Viu ทุกวันศุกร์และวันเสาร์ เวลา 21:30 น. (ตามไทย)เรื่องนี้สร้างความปวดใจให้กับนายหญิง “อีมีดัม” (รับบทโดย คิมยอจิน) ผู้เป็นมารดาเป็นอย่างมาก ขณะที่บิดาของนาง (รับบทโดย -) ขุนนางในราชสำนัก กลับชิลล์ๆ ไม่ไปเร่งรัดลูกสาวให้รีบแต่งงานตกกลางคืน ยอนอู สาวโชซ็อนผู้ที่รักชีวิตโสดไม่สนใจจะมีหลัว แอบรับจ็อบเป็นดีไซเนอร์และช่างตัดเย็บเสื้อผ้า รวมทั้งชุดชั้นในสตรีขายในตลาด แบ่งเปอร์เซ็นต์กับเจ้าของร้านขายเสื้อผ้า โดยมี “ซาวอล” (รับบทโดย) สาวใช้คนสนิท คอยช่วยหลบหลีกไม่ให้นายหญิงรู้เสื้อผ้าสไตล์แหวกล้ำนำสมัยของ “แม่นางผีเสื้อ” อันเป็นฉายาของยอนอู โด่งดังไปทั่วเมืองฮันยาง ไม่เว้นแม้กระทั่งในวังหลวง องค์หญิงน้อย สั่งให้ซังกุงคนสนิท ลอบออกจากวังมาสั่งตัดชุด แล้วนำไปใส่อวดโฉมกับซังกุงอย่างลั้นลาจนความแตก เพราะพระบิดา กษัตริย์โชซ็อนมาเจอชุดอุบาทว์นี้เข้า และทรงหัวร้อนอย่างหนักเพราะรับไม่ได้ สั่งให้ขุนนางเร่งกวาดล้างให้หมดไปจากโชซ็อน และหาทางจับตัวคนที่ออกแบบชุดนี้มารับโทษให้ได้ เมื่อจวนตัวพ่อค้าตัวแสบเจ้าของรายเสื้อ ก็ชี้เป้าบอกว่าแม่นางผีเสื้อเป็นคนตัด ทหาร ไล่จับกันจ้าละหวั่น ยอนอู หนีรอดมาได้อย่างหวุดหวิด ด้วยความช่วยเหลือของนายน้อย “คังแทฮา” (รับบทโดย แบอินฮย็อก)เมื่อไม่สามารถได้ทำงานอย่างที่ใฝ่ฝัน กอปรกับถูกมารดาเร่งรัดเรื่องแต่งงานอย่างหนัก แถมบอกว่าไปเจรจากับเจ้าบ่าวเป็นที่เรียบร้อย ยอนอูทั้งน้อยใจและคับแค้นใจจึงตัดสินใจหนีออกจากบ้าน โดยใช้เงินเก็บสะสมจากการออกแบบและตัดเย็บชุด ตั้งใจจะหนีไปให้ไกลถึงอาณาจักรชิงโน่นเลยทีเดียว แต่สุดท้ายก็ถูกบิดาซึ่งชิลล์ไม่ไหวตามตัวกลับมา พร้อมกำหนดวันแต่งงานอีกต่างหาก เมื่อบิดาแสนดีออกโรงขนาดนี้ยอนอูจึงได้แต่ทำใจยอมรับชะตากรรมระหว่างทำพิธีในวันแต่งงานตามธรรมเนียม ยอนอูคอยืดคอยาวพยายามจะดูหนังหน้าเจ้าบ่าวฉายา “ชายทึนทึกอัปลักษณ์แห่งตระกูลคัง” ให้ได้ แต่ก็ไม่สำเร็จ เพราะอีตาเจ้าบ่าวปิดบังอำพรางใบหน้าเก่ง ใช้ฉากผ้าในมือปิดไว้ตลอดเวลา ขณะที่สาวใช้คู่ใจ ซาวอล กรี๊ดแตก ฟินขั้นสุด เพราะรู้แล้วว่าเจ้าบ่าวผู้เป็นวาสนาของคุณหนูสุดที่รัก เป็นไผคืนแรกของการแต่งงานยอนอูถึงกับต้องก๊งเหล้าย้อมใจกับชะตาชีวิต แต่เมื่อเห็นหน้าสามีแล้วพบว่าเป็น นายน้อยคังแทฮา ก็ยิ้มออก แต่จู่ๆ คังแทฮา กลับสร้างความตกใจให้กับยอนอู เพราะเขาตัดชายเสื้อของตัวเองและยอนอู เพื่อขอตัดขาดกัน และสารภาพว่า ครอบครัวของตนหลอกครอบครัวของยอนอู เพราะรู้ทั้งรู้ว่าเขาจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ ยอนอูตกใจ แต่ไม่ยอมเลิก และลั่นกลอนประตูขวางทางไม่ให้สามีออกไปไหน ในที่สุดคังแทฮาก็กระอักเลือดออกมา ยอนอูพยายามตะโกนเรียกให้คนมาช่วย เขาขอร้องเป็นคำสุดท้ายว่าอย่าร้องไห้ และสิ้นใจตายในอ้อมกอดของนางวันต่อมา ท่านหญิง “มินฮเยซ็อก” (รับบทโดย จินคยอน) แม่เลี้ยงของคังแทฮา บุกมาที่เรือนแล้วตบหน้ายอนอูอย่างหนัก และด่าว่าอย่างรุนแรงว่ายอนอูทำให้ลูกชายของนางต้องตาย นายหญิงมีดัม มาห้ามด้วยความตกใจแต่ถูกด่าไปด้วย จนยอนอูทนไม่ได้จึงย้อนกลับไปคังแทฮา บอกความจริงตนแล้วว่าเขาป่วยหนักใกล้ และขอตัดความสัมพันธ์แต่เธอไม่ยอม และยืนยันว่าจะไว้ทุกให้สามีเป็นเวลาสามปี ตามธรรมเนียมค่ำคืนนั้น พระจันทร์บนท้องฟ้าสีแดงฉาย ซาวอลเห็นแล้วยังตกใจว่าเหมือนเป็นลางร้าย แต่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเรื่องร้ายกับคุณหนูของนาง เพราะเมื่อตกกลางดึก พัคยอนอู โดนคนลึกลับซึ่งอำพรางใบหน้ามิดชิดบุกเข้ามาลักพาตัวและจับเธอโยนลงไปในบ่อน้ำในบริเวณบ้าน ทุกอย่างนิ่งงันไปชั่วขณะหนึ่งในเวลาต่อมา ยอนอูก็ตื่นขึ้นมาในกรุงโซลยุคปัจจุบัน และได้พบกับ “คังแทฮา” (รับบทโดย แบอินฮย็อก) ชายหนุ่มที่หน้าตาเหมือนกับสามีที่ตายในอ้อมอกของเธออย่างกับแกะ และช่วยยอนอูเอาไว้ไม่ให้จมน้ำ ดีไซเนอร์สาวไอเดียสุดล้ำจากโชซ็อนเมื่อ 200 ปี เรียกเขาว่าสามีอย่างเต็มปาก แต่เขากลับมองว่าเธอสมองเสื่อมระหว่างนั้น คังแทฮา ทายาทตระกูลแชโบล รองประธานของเอสเอช กรุ๊ป (SH Group) ผู้โดดเดี่ยวและแสนเย็นชา ซึ่งไม่เคยออกเดทกับสาวคนไหนเลย เนื่องจากบาดแผลในใจตั้งแต่วัยเด็ก ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิด จึงคอยระวังตัวจากผู้อื่นอยู่เสมอ และไม่เคยเปิดใจให้ใครเลย แทฮาผู้ที่ไม่คิดอยากจะแต่งงาน กำลังมองหาผู้หญิงที่จะมาทำสัญญาแต่งงานปลอม ๆ ด้วยเพื่อเอาใจคุณปู่ “คังซังโม” (รับบทโดย ชอนโฮจิน) เขาก็ตัดสินใจลองโน้มน้าวยอนอูเพื่อแลกเปลี่ยนกับการช่วยเหลือเธอ ขณะที่ ยอนอู ซึ่งได้พบเจอกับผู้คนในยุคโชซ็อนทีละคนๆ รวมทั้ง ซาวอล ด้วย แต่ก็ยังขัดใจ ไม่เข้าใจว่า ทำไมสามีสุดที่รักจึงจำนางไม่ได้เลย และพยายามที่จะหาทางกลับโชซ็อนที่จากมาให้ได้เรื่องราวแสนประหลาดล้ำของการทำสัญญาแต่งงานปลอมๆ ระหว่างสาวโชซ็อนหัวโบราณอย่างพัคยอนอูจากศตวรรษที่ 19 ซึ่งถูกจับโยนลงบ่อน้ำเอาชนะความตายและมาสู่โซลในปี 2023 กับคังแทฮาผู้ไร้อารมณ์และเย็นชาจากศตวรรษที่ 21 ก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างสนุกสนานและสุดฟิน• อีเซยอง (Lee Se-young) รับบทเป็น พัคยอนอู• แบอินฮย็อก (Bae In-hyuk) รับบทเป็น คังแทฮา• ยูซอนโฮ (Yoo Seon-ho) รับบทเป็น คังแทมิน• จูฮยอนยอง (Joo Hyun-young) รับบทเป็น ซาวอล• จินคยอง (Jin Kyung) รับบทเป็น มินฮเยซุก• โจบกแร (Jo Bok-rae) รับบทเป็น ฮงซองพโย• ซนโซมัง (Son So-mang) รับบทเป็น คังแฮรยอง• โรจงฮยอน (Ro Jong-hyun) รับบทเป็น อีซ็อกจู• จองชีอา (Jung Si-a) รับบทเป็น โอฮยอนจอง• ชเวโกยุน (Choi Go-yoon) รับบทเป็น เลขาชเว• ชินซูฮยอน (Shin Soo-hyun) รับบทเป็น คิมฮายอง• อียองจิน (Rie Young-zin) รับบทเป็น ชอนมยอง• ควอนอารึม (Kwon Ah-reum) รับบทเป็น ยูฮานา• คิมยอจิน (Kim Yeo-jin) รับบทเป็น อีมีดัม• ชอนโฮจิน (Cheon Ho-jin) รับบทเป็น คังซังโม• จองชียุล (Jung Si-yul) รับบทเป็น อีซอจุน• อีจุนฮย็อก (Lee Joon-hyuk) รับบทเป็น ฮวังมยองซู• พัคยอนอู (Park Yeon-woo) รับบทเป็น โดยุนแจ• คิมจุงดน (Kim Joong-don) รับบทเป็น ชเวฮยอนอุค• โอยูจิน (Oh Yu-jin) รับบทเป็น ฮงนาแรเรียบเรียงจาก : viu.com, soompi.com, wikipedia.org, hancinema.netรูปภาพจาก : MBC Drama, viu thailand