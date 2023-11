“เน็ตฟลิกซ์” ปักวันฉาย ซีรีส์โรแมนติกฮีลใจ “สู่อ้อมกอดซัมดัลลี | Welcome To Samdal-ri” ผลงานใหม่ของ “ชินฮเยซอน” และ “จีชางอุค” เริ่ม 2 ธ.ค. นี้

“Welcome to Samdal-ri” กำกับโดย “ชายองฮุน” (Cha Yeong-hoon) จากผลงานระดับกวาดรางวัลขึ้นหิ้ง “When the Camellia Blooms” เมื่อปี 2019 และ “พยากรณ์วันนี้ มีรักบางแห่ง | Forecasting Love and Weather” ในปีที่แล้ว เป็นซีรีส์แนวโรแมนติก ตลก อบอุ่นหัวใจ นำแสดงโดย “จีชางอุค” (Ji Chang-wook) รับบทเป็น โจยองพิล ชายหนุ่มที่อาศัยอยู่บนเกาะเชจูอย่างซื่อสัตย์มาตลอดชีวิต ทำทุกอย่างเพื่อปกป้องบ้านเกิดที่เขารัก และนักแสดงหญิงเจ้าบทบาท “ชินฮเยซอน” (Shin Hye-sun) แสดงเป็น โจซัมดัล ซึ่งเติบโตมาพร้อมกับโจยองพิลในฐานะเพื่อนสนิทในวัยเด็กของเขาละครออนไลน์สืบหาสาแหรกความน่าดูของซีรีส์ฮีลใจรับลมหนาว จากโปสเตอร์ตัวละครของ ยงพิล ซึ่งเผยรอยยิ้มแสนสดใส พร้อมคำบรรยายบนโปสเตอร์ความว่า “คุณกลับมาแล้ว ยินดีต้อนรับกลับบ้าน” ถือเป็นการต้อนรับแฟนเก่ากลับบ้านเกิดด้วยความสุข หลังจากโจซัมดัลออกเดินทางจากหมู่บ้านเล็กๆ บนเกาะเชจูเพื่อไปตามความฝันอันยิ่งใหญ่ในกรุงโซล ความฝันของยงพิลคือการอยู่ใช้ชีวิตอยู่ในซัมดัลลี (Samdal-ri) และปกป้องบ้านเกิดเมืองนอน ชายหนุ่มหัวใจอบอุ่นและคอยเอาใจใส่ดูแลผู้สูงอายุในหมู่บ้านเล็กๆ นี้อย่างดีเยี่ยม ยงพิลคือชีวิตชีวาของทุกปาร์ตี้ในซัมดัลลีก็ว่าได้ต่างจากยงพิลผู้พอใจที่จะอยู่ในบ้านเกิด ขณะที่ ซัมดัล ย้ายไปใช้ชีวิตในโซลเพื่อไล่ตามความฝันในการเป็นช่างภาพหญิงที่ประสบความสำเร็จ เธอกัดฟันอดทนและทำงานหนักในฐานะผู้ช่วยช่างภาพ ในอุตสาหกรรมแฟชั่นสุดโหดมานานหลายปี ซัมดัลก็ประสบความสำเร็จ และขึ้นสู่จุดสูงสุดในฐานะช่างภาพมือทอง ภายใต้ชื่อใหม่ โจอึนฮเย อย่างไรก็ตาม เมื่อทุกสิ่งที่เธอทุ่มเทอย่างหนักได้พังทลายลงในพริบตา เธอจึงถูกบีบบังคับให้กลับไปที่ซัมดัลลี บ้านเกิดแม้ว่าในเบื้องแรกซัมดัลคาดว่าเธอคงจะไม่มีความสุขเอาเลยในการย้ายกลับมาที่บ้านเกิด แต่เธอกลับพบเจอความสะดวกสบายและความสงบสุขโดยไม่คาดคิด และได้รับการเยียวยาโดยอีตายงพิลนั่นเอง เธอจึงได้พบความเข้มแข็งในการเริ่มต้นใหม่ ในคำบรรยายบนโปสเตอร์ตัวละครของเธอ กำกับไว้ว่า “ฉันกลับมาหาคุณแล้ว”โปสเตอร์สุดท้ายเป็นภาพของอดีตคู่รักยงพิลและซัมดัลที่กลับมาเจอกันอีกครั้ง หลังจากเวลาผ่านไปถึงแปดปี พวกเขาพบกันด้วยรอยยิ้มประหม่าในที อดีตเพื่อนซี้และคนรักเก่าที่แยกจากกัน ไม่ได้ดูเหมือนคนที่จะละทิ้งความเจ็บปวดจากการเลิกราไว้เบื้องหลังแม้ว่าพวกเขาจะมีเรื่องราวความสัมพันธ์อันซับซ้อนที่คนดูจะต้องร่วมติดตามและค้นหา แต่คำบรรยายในโปสเตอร์ ก็พอบ่งบอกเป็นนัยถึงความเป็นไปได้ที่ยงพิลและซัมดัลจะจุดประกายความรักของพวกเขาขึ้นมาอีกครั้ง โดยมีข้อความเขียนว่า “ไม่ได้เจอกันนาน คนบ้าที่ฉันเคยรัก”ข้อมูลข่าว : soompi.com, youtube : netflixภาพประกอบ : JTBC Drama, X-Netflix