ลุ้น “อีจงซ็อก” คัมแบ็คซีรีส์ในรอบสองปี อาจประกบคู่กับดาวรุ่ง “โกมินซี” ในซีรีส์โรแมนติกเรื่องใหม่ ผลงานผู้กำกับ “Descendants Of The Sun”

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ตัวแทนของ อีจงซ็อก ได้เปิดเผยกับสื่อว่านักแสดงหนุ่มได้รับข้อเสนอให้รับบทนักแสดงนำชายในผลงานซีรีส์เรื่องใหม่ “My Relations That I also Oppose” (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ) และเขากำลังอยู่ระหว่างพิจารณาบท พร้อมไตร่ตรองข้อเสนอ ซึ่งมีแนวโน้มเป็นไปในเชิงบวก“My Relations That I also Oppose” เป็นซีรีส์แนวโรแมนติกที่ถูกจับตามองและรอคอยเป็นอย่างสูง เพราะกำกับโดย “อีอึงบก” (Lee Eung-bok) ซึ่งเป็นที่รู้จักจากผลงานซีรีส์ยอดนิยมมากมาย อาทิเช่น Descendants of the Sun, Goblin, Mr. Sunshine, Sweet Home, และ Jirisan บทซีรีส์เขียนโดย คิมอึน (Kim Eun) จากผลงาน Something in the Rainซีรีส์เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการหวนกลับมาพบกันใหม่ระหว่างแฟนเก่า แต่มันจะเป็นการสานต่อความสัมพันธ์ของคนคุ้นเคย หรือจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ต่างไม่เคยรู้จัก และเป็นการจุดประกายความรักครั้งแรกของทั้งคู่ ซีรีส์เรื่องนี้จึงดึงดูดความสนใจจากผู้ชมตาดำๆ คอซีรีส์เกาเป็นอย่างมากทั้งนี้เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา เอเจนซี่ต้นสังกัดของทั้ง โกมินซี และ “ชเวฮยอนอุค” (Choi Hyun-wook) ได้ยืนยันว่านักแสดงทั้งสองคนกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อบทนำในซีรีส์เรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม ต่อมาภายในเดือนตุลาคม ต้นสังกัดของ ชเวฮยอนอุค ได้เปิดเผยว่าเขาเสียใจที่ต้องปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าว เนื่องจากตารางงานที่ไม่ลงตัวกันโดยระหว่างนี้ อีจงซ็อก กำลังเจรจาเพื่อรับบท คิมแทคยอง ตัวละครที่มีสัญชาตญาณพื้นฐานที่รักความถูกต้องและเที่ยงธรรม ในขณะที่ โกมินซี กำลังเจรจาสำหรับแสดงในบทบาท ฮงเจบี ซึ่ง โกมินซี เคยร่วมงานกับผู้กำกับอีอึงบก มาแล้วในซีรีส์ Sweet Home ทั้งสองซีซั่น และ Jirisanสำหรับผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุดของ อีจงซ็อก คือ Big Mouth ทางช่อง MBC ขณะที่ โกมินซี กำลังจะมีผลงานซีรีส์ Sweet Home ซีซั่น 2 ออนแอร์วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นี้ ทาง เน็ตฟลิกซ์ข้อมูลข่าว : soompi.comภาพประกอบ : hancinema.net