เรื่องย่อซีรีส์จีน “ให้รักเยียวยากัน | Love Is Panacea” [2023]

ชื่อเรื่องสากล : Love Is Panaceaชื่อเรื่องจีน : 治愈系恋人 | Zhi Yu Xi Lian Renชื่อเรื่องไทย : ให้รักเยียวยากันแนวซีรีส์ : โรแมนติก, เมโลดราม่า, การแพทย์ผู้กำกับ : มู่เสี่ยวเจี๋ย (Mu Xiao Jie) ผลงานกำกับซีรีส์ “ชื่อของพวกเธอ | Rising Lady” (YOUKU, 2022) • ฟ่านจินเซวียน (Fan Jin Xuan) ผลงานกำกับซีรีส์ “แผนรักผูกใจ | Conspiracy of Love” (iQIYI, 2019)ผู้เขียนบท : ซือรุ่ยหมิ่น (Shi Ruo Min) ผลงานเขียนบทซีรีส์ “เพลงรักเพชฌฆาต | The Song of Glory” (We TV, 2020) • ซุนไป่ป๋อ (Sun Bi Bo) ผลงานเขียนบทซีรีส์ - • อิ๋นเก้อหลาน (Yin Ge Lan) ผลงานเขียนบทซีรีส์ -ดัดแปลงจากนิยายออนไลน์เรื่อง : สายเยียวยา (Zhi Yu Zhe | 治愈者)ผู้ประพันธ์ : หนิงเหมิงอวี่เยียน (Ning Meng Xi Yan | 柠檬羽嫣)ออกอากาศในจีนทาง : แอป YOUKU (โยวคู่) และสถานีโทรทัศน์ CCTVจำนวนตอนออกอากาศ : 34 ตอนจบ ตอนละ 45 นาที (โดยประมาณ) เฉพาะ DVD จำนวน 36 ตอนจบวัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 20.30 น. (ตามไทย)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรกวันที่ 2 พฤศจิกายน – 18 พฤศจิกายน 2023 (สำหรับวีไอพี)ออกอากาศในไทยพร้อมจีน รับชมถูกลิขสิทธิ์ในไทยทาง : แอป YOUKU (โยวคู่) International และ เว็บไซต์ youku.tv ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน เป็นต้นไปในระหว่างเดินทางไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลมิตรภาพในเมืองลาข่าย่า ประเทศเล็กๆ อันสวยงามแห่งหนึ่ง “กู้อวิ๋นเจิง” (หลัวอวิ๋นซี) รองศาสตราจารย์ด้านศัลยกรรมประสาท ได้พบกับ “ซูเหวยอัน” (รับบทโดย จางรั่วหนาน) อดีตนักศึกษาแพทย์เรียนเก่งของมหาวิทยาลัยแพทย์หัวเหริน ที่จู่ๆ ก็ยอมละทิ้งอาชีพแพทย์ที่รักหันไปเป็นนักธุรกิจที่ลาข่าย่า และเวลานี้มาอาสาเป็นล่ามของโรงพยาบาล เหวยอันจำได้ว่าเขาคือ กู้อวิ๋นเจิง ทั้งคู่ไม่ค่อยถูกชะตากันนักในเบื้องแรก และเหวยอันมีเรื่องจนไปจบลงที่โรงพักอวิ๋นเจิงและเหวยอันมีเหตุให้ต้องเหม็นขี้หน้ากันอยู่เนืองๆ จนกระทั่งในคืนหนึ่ง เหวยอันแอบมาที่โรงพยาบาลมิตรภาพเพื่อหวังมาขโมยยาในห้องเก็บยา ไปช่วยรักษาเด็กชายชาวลาข่าย่าที่ป่วยเป็นโรคเอดส์ ซึ่งแม่ของเด็กไม่ยอมพามารักษา และบังเอิญหมอกู้มาเห็นเข้า เบื้องแรกเขาตั้งใจจะโทร.แจ้งให้รปภ.โรง’บาลมาจับตัวส่งตำรวจ แต่เกิดเปลี่ยนใจ ตามเข้าไปจับนางโจรขโมยยา เหวยอันเกือบโดนพยาบาลเวรจับได้ต้องรีบเอามือปิดปากอวิ๋นเจิงไม่ให้โวยวาย กลายเป็นว่าสองคนถูกพยาบาลขังไว้ด้วยกันในห้องยา เพราะพยาบาลเวรล็อคประตูจากด้านนอกหมอกู้โมโหจะโทร.ตามรปภ.มาไขกุญแจ และจับนางโจรส่งตำรวจอีกครั้ง แต่เพราะเป็นคืนฝนตกที่นี่จึงไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ เหวยอันสารภาพว่าเธอจะนำยานี้ไปรักษาผู้ป่วย ขณะรอให้คนมาช่วยก็ได้เกิดโมเม้นต์หวานๆ ที่เหวินอันอาสาช่วยอวิ๋นเจิงเรียงและร้อยสร้อยข้อมือที่เธอเป็นคนทำขาดให้ แถมยังเรียงข้อความบนข้อต่อออกมาได้อย่างสมบูรณ์เหมือนตอนที่แม่ของเขาร้อยให้ หมอกู้ค่อยๆ เปลี่ยนความคิดที่มีต่อเหวยอัน เช่นเดียวกับที่เหวยอันเองก็ซาบซึ้งใจในความทุ่มเทรักษาคนไข้ของเชา จากคู่กัดทั้งคู่เรียนรู้จนรู้จักตัวตนของอีกฝ่ายมากขึ้น พัฒนาความสัมพันธ์จนกลายเป็นคนรู้ใจในฐานะคู่รัก ซึ่งหมอกู้เป็นคนออกปากของเหวยอันเป็นแฟนและสัญญาว่าจะอยู่ดูแลเธอตลอดไป เหวยอันมีหรือจะไม่ตอบตกลง และสองคนต่างได้ช่วยเยียวยารักษาปมในใจของอีกฝ่ายจนคลี่คลาย“เจียงมู่อิง” หรือ เจียงเจียง (รับบทโดย จางรั่วหนาน) เพื่อนรักของเหวยอันบินมาเยี่ยมถึงลาข่าย่า หลังจากไม่เจอกันถึงสามปี แล้วต้องประหลาดใจไม่น้อย ที่ได้รู้ว่าเพื่อนสาวซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุเอาไว้มากมาย พร้อมระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์คือ “จ้าวเหม่ยหลาน” (รับบทโดย ซุยอี้) แม่ของเธอที่ประเทศจีน ทั้งที่ไม่ได้ป่วยเป็นอะไร และทักท้วงว่าระวังจะเคราะห์ไม่ดีเอาในขณะที่ทุกอย่างกำลังเป็นไปด้วยดี อวิ๋นเจิงก็ได้ค้นพบความจริงว่า อาการผิดปกติ และท่าทีแปลกๆ ของเหวยอันมีสาเหตุมาจากยีนที่เกิดจากโรคฮันติงตัน (Huntington's Disease) โรคทางพันธุกรรมที่ทำให้เซลล์ประสาทในสมองเสื่อมสภาพ จนส่งผลกระทบต่อการใช้ความคิด และการเคลื่อนไหวของร่างกายคนรักของตน นั่นทำให้เขายิ่งเห็นอกเห็นใจกับความโศกตรมและความสิ้นหวัง ของผู้ป่วยที่เป็นโรคฮันติงตันนับสามหมื่นรายในทั่วประเทศ รวมทั้งครอบครัวของพวกเขาที่รู้ดีว่าเป็นโรคร้ายที่ไร้หนทางรักษา• แนะนำตัวละครใครเล่นเป็นใครในซีรีส์ “ให้รักเยียวยากัน | Love Is Panacea”• หลัวอวิ๋นซี (Luo Yun Xi) รับบทเป็น กู้อวิ๋นเจิง• จางรั่วหนาน (Zhang Ruo Nan) รับบทเป็น ซูเหวยอัน• เว่ยเชียนเสียง (Wei Qian Xiang) รับบทเป็น -• หวังอี้ถิง (Wang Yi Ting) รับบทเป็น เจียงมู่อิง - เพื่อนรักของซูเหวยอัน• หลี่เจียหาว (Li Jia Hao) รับบทเป็น ฟางหมิงฝาน• เฉียนตี๋ตี๋ (Qian Di Di) รับบทเป็น เหวินหรัน• หวังฉู่ (Wang Shuo) รับบทเป็น ตู้หย่งสง• จ้าวเมิ่งชู (Zhao Meng Shu) รับบทเป็น หลี่ว่านถง• เหมิงเอิน (Meng En) รับบทเป็น เหยียนไค• เหรินชาน (Ren Shan) รับบทเป็น เหวินอี้เหลียง• หยางผิง (Yang Ping) รับบทเป็น ซุยเจี๋ยและ นักแสดงรับเชิญพิเศษ• ซุยอี้ (Cui Yi) รับบทเป็น จ้าวเหม่ยหลาน – แม่ของซูเหวยอันเรียบเรียงจาก : youku.tv, mydramalist.com, wikipedia.orgภาพประกอบ : YOUKU Official, weibo.com