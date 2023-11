ตัวมัม “อียองแอ” คัมแบ็ค คืนจอคืนใจ สวมบทเป็นวาทยกรชื่อดังระดับโลก ในซีรีส์ระทึกขวัญเรื่องใหม่ “Maestra: Strings Of Truth” รอลุ้นซับไทย?

รีเมกจากซีรีส์ฝรั่งเศสเรื่อง “Philharmonia” โดย “Maestra: Strings of Truth” เป็นซีรีส์แนวระทึกขวัญที่ อียองเอ คืนจอในบท ชาเซอึม วาทยกรที่เก่งกาจระดับตำนาน และเป็นผู้เปิดเผยความจริงอันน่าตกใจที่ซ่อนซุกอยู่ภายในวงออเคสตราที่เธอเป็นวาทยากร ในขณะเดียวกันเธอเองก็ยังมีความลับที่ไม่อยากให้ใครรู้!ในโปสเตอร์ตัวละคร ชาเซอึม วาทยกรชื่อดังระดับโลกประกาศอย่างกล้าหาญว่า “ฉันมาที่นี่ เพื่อทำให้พวกเรากลายเป็นสิ่งที่ดีที่สุด อย่างดุดันและรุนแรงยิ่ง” อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเธอจะมั่นใจ และเห็นถึงความทะเยอทะยานมากล้น แต่ก็ยังเผยความกังวลในแววตาให้เห็นเบาๆ ราวกับว่าเธอกริ่งเกรงว่าความลับของเธอจะถูกเปิดโปงอีมูแซง จะแสดงนำในซีรีส์เรื่องนี้ในบทบาท ยูจองแจ ผู้ประกอบการด้านการลงทุนที่มีบุคลิกลึกลับและเป็นความลับซึ่งมีทุกสิ่งที่เขาต้องการ ยกเว้น ชาเซอึม ด้วยความตั้งใจที่จะให้เธอเป็นของเขา ประธานของ UC Financial พูดอย่างเป็นความลับว่า “คุณเป็นของผม เพราะผมเป็นคนช่วยคุณ”คิมยองแจ จะรับบทเป็น คิมพิล สามีที่รักและห่วงใยของชาเซอึม เขายังนักประพันธ์เพลงที่เป็นเสมือนคู่หูของเธอในโลกดนตรี ในโปสเตอร์ตัวละคร คิมยองแจ ดูมีวี่แววลำบากใจในขณะที่เขาพูดว่า “ผมคงทำไม่ได้ หากไม่มีคุณ”สุดท้าย ฮวังโบรึมบยอล รับบทเป็น อีรูนา ผู้ดูแลคอนเสิร์ตที่อายุน้อยที่สุดของวงออเคสตรา ในฐานะคนที่ชื่นชมชาเซอึมมาเป็นเวลานาน อีรูนาเต็มไปด้วยความปรารถนาอันร้อนแรงที่อยากจะเข้าใกล้ผู้ควบคุมวงมากขึ้น มีคำบรรยายบอกตัวตนของเธอว่า “ฉันเต็มใจทำทุกอย่างค่ะ อาจารย์”หากไผต้องการทราบว่าตัวละครเหล่านี้ ต้องมาพัวพันกันได้อย่างไร ติดตามการออกอากาศรอบปฐมทัศน์ของ “Maestra: Strings of Truth” ในวันที่ 9 ธันวาคม เวลา 21:20 น. ทางช่อง tvN ลุ้นซับไทยว่าหวยดูสดพร้อมเกาจะออกที่ช่องทางใดมั้ย?ข้อมูลข่าว : soompi.comภาพประกอบ : เพจ tvN Drama, variety.com