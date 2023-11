ซีรีส์จีนแนวโรแมนติกร่วมสมัยเรื่องใหม่ “Smile Code” เคมีเคใจสองดาวรุ่ง “หลินอี” พบ “เสิ่นเยว่” ปักหมุดรอชมทาง We TV

นำแสดงโดย #หลินอี (Lin Yi) และ #เสิ่นเยว่ (Shen Yue) ร่วมด้วย #เทียนอ้าย (Tian Ai), #เย่เสี่ยวเว่ย (Ye Xiao Wei) พร้อมด้วยนักแสดงรับเชิญพิเศษ #โจวถิงเวย (Zou Ting Wei) และอีกมากมายซีรีส์บอกเล่าเรื่องราวของ เธอ...นักแสดงทอล์คโชว์สาวที่ตกงาน และ เขา...ชายหนุ่มผู้ที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคอเล็กซิไธเมีย (Alexithymia - การไม่สามารถรับรู้อารมณ์ตนเอง) ทั้งสองคนได้มาใกล้ชิดกัน และต่างช่วยเยียวยากันและกัน ซีรีส์ยังสะท้อนภาพคนหนุ่มสาว ที่พากันดิ้นรนต่อสู้ใช้ชีวิตในเมืองใหญ่อันศิวิไลซ์อย่างเซี่ยงไฮ้ ต่างต้องพบเจอกับเรื่องตลกร้ายที่หัวเราะไม่ออก สุดท้ายการมองโลกในแง่งาม การเปิดใจกว้างยอมรับฟังความเห็นต่าง ได้พาพวกเขาก้าวผ่านวันคืนอันเลวร้ายไปได้เป็นผลงานจาก เจ้อเหลียงอี้ หรือ แรนดี้ เจ้อ (Che Liang Yi | Randy Che) ช่างภาพฝีมือเจ๋ง จากผลงานถ่ายภาพ ภาพยนตร์จีนฟอร์มยักษ์ หยิน หยาง ศึกมหาเวทสะท้านพิภพ: สู่ฝันอมตะ (The Yin-Yang Master: Dream of Eternity) ในปี 2020 และก้าวขึ้นแท่นผู้กำกับซีรีส์ Smile Code เรื่องนี้เป็นเรื่องแรก ปักหมุดรอชมทาง We TV ได้เลยข้อมูลข่าว : weibo.com และ mydramalist.comภาพ : https://weibo.com/7872691804/4969004277433754