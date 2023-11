เรื่องย่อซีรีส์จีน “พสุธารักเคียงใจ | Wonderland of Love” [2023]

ชื่อเรื่องสากล : Wonderland of Loveชื่อไทย : พสุธารักเคียงใจชื่อจีน : 乐游原 | Le You Yuanแนวซีรีส์ : โรแมนติก, ดราม่า, อิงประวัติศาสตร์, สงคราม, การเมืองผู้กำกับ : เจิ้งเหว่ยเหวิน หรือ สตีฟเจิ้ง (Zheng Wai Man | Steve Cheng, ชาย) ผลงานกำกับซีรีส์ “พรหมลิขิตรักพันธนาการ | Divine Destiny” (iQIYI, 2023) และ “ปรมาจารย์ลัทธิมาร | The Untamed” (WeTV, 2019)ผู้เขียนบท : เฝยหว่อซือฉุน (Fei Wo Si Cun, หญิง) ผลงานเขียนบทซีรีส์ “กาลเวลาสุดท้ายคือคุณ | Because of Love” (YOUKU, 2022) และ “ตงกง ตํานานรักตําหนักบูรพา | Goodbye My Princess” (Mono Max, 2019)ดัดแปลงจากนิยายออนไลน์เรื่อง : Le You Yuan (乐游原)ผู้ประพันธ์ : เฝยหว่อซือฉุน (Fei Wo Si Cun | 匪我思存)ผู้สร้าง :ออกอากาศในจีนทาง : Tencent Videoจำนวนตอนออกอากาศ : 40 ตอนจบ ตอนละ 45 นาทีระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 6 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2023วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 18:00 น. (ตามจีน)ออกอากาศในไทยพร้อมจีน รับชมอย่างถูกลิขสิทธิ์ทาง : WeTV เวลา 17:00 น. (ตามไทย) เริ่มตอนแรกวันที่ 6 พฤศจิกายน 2023องค์รัชทายาท ได้พลีชีพเพื่อชาติ บรรดาอ๋อง ซื่อจื่อ ตลอดจนพระนัดดา ล้วนถูกสังหาร องค์หญิงพระชายา นางสนม ล้มตายนับไม่ถ้วน แม่ทัพอวิ๋นฉ่างหาน คุ้มกันพระนัดดารัชทายาทวัย 7 ขวบ ฝ่าวงล้อมออกจากเมืองหลวง แต่เกิดพลัดหลงกันเป็นตายร้ายดีไม่รู้“เผยเซี่ยน” (รับบทโดย จ้าวเหยียนซง) แม่ทัพใหญ่เมืองเจิ้นซีและทหารหาญ มีมติให้ “อ๋องเหลียง” (รับบทโดย เกาฉู่กวง) ขึ้นเป็นฮ่องเต้พระองค์ใหม่ และทูลขอให้พระนัดดาสิบเจ็ด หรือ “องค์ชายหลี่นี่” (รับบทโดย สวีข่าย) ซึ่งเวลานี้ปลอมตัวในชื่อ “สือชีหลาง” เป็นแม่ทัพผู้ป้องกันชายแดนเจิ้นซี รับตำแหน่งองค์รัชทายาท เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้บรรดาทหารและเรียกไพร่พลกอบกู้บ้านเมืองคืนแต่หลี่นี่ปฏิเสธหนักแน่น ทั้งเรื่องการแต่งตั้งพระบิดาอ๋องเหลียงขึ้นเป็นฮ่องเต้ และตำแหน่งองค์รัชทายาทของตน อย่างเดียวที่เขายอมรับปากคือเป็นจอมทัพนำทหารปรากบฏซุนจิ้ง และเร่งหาทางช่วยเหลือ อ๋องเหลียง ซึ่งเวลานี้ถูกกบฏคุมตัวไว้เป็นตัวประกันในวังเมืองซีฉาง รวมทั้งเร่งติดตามหาพระนัดดารัชทายาทราชวงศ์ต้าอวี้อย่างเร่งด่วนพระนัดดาสิบเจ็ดนำทัพปราบกบฏ มุ่งหน้าสู่เมืองหลวงซีฉาง แต่เพราะกองทัพขาดเสบียงอย่างหนัก ทำให้ หลี่นี่ กับทหารคนสนิททั้ง “เซี่ยฉางเอ่อร์” (รับบทโดย หลิวตงชิ่น) ทหารสอดแนม และ “เหล่าเป้า” (รับบทโดย จูหงเจีย) ทหารสอดแนม และพ่อครัวใหญ่ ต้องวางแผนหาเสบียง โดยการไปปล้นเสบียงจาก “กัวจื๋อ” (รับบทโดย -) เจ้าเมืองว่างโจว ผู้ใต้บังคับบัญชาของซุนจิ้งขณะเดียวกัน “ชุยอี่” (รับบทโดย เจียงข่าย) แม่ทัพใหญ่ผิงเหลียง บัญชาบุตรชายเพียงคนเดียว ชุยหลิน (รับบทโดย จิ่งเถียน) นำกองทัพสกุลชุยมุ่งหน้าสู่เมืองซีฉาง หมายฆ่า ซุนจิ้ง เพื่อขึ้นครองใต้หล้า สองทัพจึงเผชิญหน้ากันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หลี่นี่ ได้รู้ว่า “นายกองเหอ” (รับบทโดย จิ่งเถียน) ที่บุกมาชิงปล้นเสบียงตัดหน้าพวกตนเป็นหญิงไม่ใช่ชายอย่างรูปลักษณ์ที่เห็นภายนอก แต่ที่ยังไม่รู้ก็คือที่แท้นางก็คือ ชุยหลิน บุตรีของแม่ทัพชุยอี่ แม่ทัพใหญ่ผิงเหลียงนั่นเองทั้งสองคนนำกำลังทหารเสี่ยงภัยห้ำหั่นต่อกรท่ามกลางการปะทะทั้งในที่ลับและที่แจ้งของหลากหลายฝ่าย ในการปะทะหลายต่อหลายครั้งทั้งสองสู้รบกันแบบทั้งรักทั้งชัง สู่สนามรบที่มีผืนพสุธาเป็นเสมือนของหมั้นแม่ทัพทั้งคู่ฝีมือสูสี ผลัดกันแพ้ ผลัดกันชนะตลอด เจ้าชนะหนึ่งครั้ง ข้าชนะครั้งหนึ่ง ท้ายที่สุดสองผู้องอาจกล้าแกร่ง ก็ได้จับมือกันร่วมตะลุยศึกคืนความสงบสุขให้ใต้หล้าพสุธาที่รักยิ่งชีพ• สวีข่าย (Xu Kai) รับบทเป็น หลี่นี่ และ สือชีหลาง- พระนัดดาสิบเจ็ด จอมทัพป้องกันชายแดนแคว้นเจิ้นซี• จิ่งเถียน (Jing Tian) รับบทเป็น ชุยหลิน และ นายกองเหอ- บุตรีคนเดียวของแม่ทัพสกุลชุย ที่ปิดบังตัวตนและฐานะแท้จริงของนางเอาไว้• เจิ้งเหอฮุ่ยจื่อ (Zheng He Hui Zi) รับบทเป็น เต้าซื่อ• เกาหาน (Gao Han) รับบทเป็น หลิวเจิ้งเฟิง• จ้าวเจียหมิ่น (Zhao Jia Min) รับบทเป็น กูว่านเหนียง• หลิวตงชิ่น (Liu Dong Qin) รับบทเป็น เซี่ยฉางเอ่อร์- ทหารสอดแนมกองทัพเจิ้นซี• อวี๋ป๋อ (Yu Bo) รับบทเป็น ซุนจิ้ง- อัครเสนาบดี ผู้ก่อกบฏ ลอบปลงพระชนม์กษัตริย์เจิ้นซี• รับบทเป็น กัวจื๋อ- เจ้าเมืองว่างโจว ผู้ใต้บังคับบัญชาของซุนจิ้ง• จ้าวเหยียนซง (Zhao Yan Song) รับบทเป็น เผยเซี่ยน- แม่ทัพใหญ่เมืองเจิ้นซี• เกาฉู่กวง (Gao Shu Guang) รับบทเป็น อ๋องเหลียง- พระบิดาขององค์ชายหลี่นี่ ที่แม่ทัพใหญ่เผยเซี่ยนและกำลังทหารหาญ สถานปนาขึ้นเป็นฮ่องเต้ราชวงศ์อวิ๋นซีพระองค์ใหม่• จูหงเจีย (Zhu Hong Jia) รับบทเป็น เหล่าเป้า- ทหารสอดแนมกองทัพเจิ้นซี พ่อครัวใหญ่ และคนสนิทของหลี่นี่• เจียงข่าย (Zhiang Kai) รับบทเป็น ชุยอี่- แม่ทัพใหญ่ผิงเหลียง บิดาของชุยหลินเรียบเรียงจาก : wetv.vip, mydramalist.com, wikipedia.orgภาพประกอบ : WeTV, weibo.com