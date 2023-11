“เน็ตฟลิกซ์” ปักวันฉาย "สัตว์สยองกยองซอง” ผลงานใหม่ “พัคซอจุน-ฮันโซฮี” ซีซั่น 1 แบ่งเป็น 2 ภาค เริ่ม 22 ธ.ค. 66 และ 5 ม.ค. 67

ถือเป็นปรากฏการณ์แห่งพลังดารา ที่พร้อมปลดล็อคความลึกลับใน กยองซอง หรือ กรุงโซล ในปี 1945 “สัตว์สยองกยองซอง” (Gyeongseong creature) เผยวันเปิดตัวและพร้อมเดินหน้าดึงดูดกระแสความสนใจจากผู้ชมทั่วโลกแล้ว“เน็ตฟลิกซ์” (Netflix) ยืนยันวันเปิดตัวของซีรีส์ที่ทุกคนรอคอยอย่าง Gyeongseong Creature ซึ่งจะมาพร้อมทีมนักแสดงระดับแถวหน้า นำโดย พัคซอจุน และ ฮันโซฮี ซีรีส์เรื่องนี้จะเปิดตัว โดยแบ่งเป็น 2 ภาค ภาคแรกซึ่งมีทั้งหมด 7 ตอนพร้อมเปิดตัวในวันที่ 22 ธันวาคม 2023 ส่วนอีก 3 ตอนที่เหลือจะมีให้ชมกันในวันที่ 5 มกราคม 2024การเปิดตัวโปสเตอร์และตัวอย่างซีรีส์ในกิจกรรม Geeked Week ของ Netflix ทั้งจับใจและเป็นการเปิดประตูแห่งจินตนาการให้กับผู้ชมจากทั่วโลก ซีรีส์ระทึกขวัญเรื่องนี้ซึ่งมีฉากหลังเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ 1945 ในโรงพยาบาลองซองอันลึกลับในเมืองกยองซอง (ชื่อเดิมของกรุงโซล) เป็นเรื่องราวของนักธุรกิจคนหนึ่งและนักสืบอีกคนหนึ่ง ในช่วงเวลาที่ต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอด พร้อมกับเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดที่กำเนิดขึ้นมาจากความโลภของมนุษย์โปสเตอร์แรก ดึงดูดความสนใจได้ในทันที ด้วยภาพที่เผยให้เห็นเค้าลางบอกเหตุร้าย ทั้งรายละเอียดของกลุ่มชายติดอาวุธสวมหน้ากากและอุปกรณ์ป้องกัน ที่กำลังยืนตีวงล้อมรอบรถลาก บ่งบอกถึงการต่อสู้อันหนักหน่วงในยุคนั้น ทีเซอร์ยังขับเน้นรายละเอียดนี้ด้วยท่าทางการจ้องมองอย่างขึงขังของนักแสดงนำอย่าง พัคซอจุน ซึ่งเป็นที่รู้จักจากบทบาทใน ธุรกิจปิดเกมแค้น (Itaewon Class), What’s Wrong with Secretary Kim และล่าสุดในภาพยนตร์เรื่อง The Marvels กับ ฮันโซฮี ซึ่งนำแสดงใน My Name และ Nevertheless: รักนี้ห้ามไม่ได้ รวมถึงการร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอเพลงฮิตอย่าง "Seven" ผลงานของจองกุกจากวงบีทีเอส ซึ่งทะยานสู่อันดับ 1 ของชาร์ตบิลบอร์ดมาแล้วพัคซอจุน รับบทเป็น จางแทซัง เจ้าของโรงรับจำนำเฮาส์ออฟโกลเด้นเทรเชอร์ ซึ่งเป็นบุคคลที่ทั้งร่ำรวยที่สุด และมีคอนเนคชั่นกว้างไกลที่สุดในกยองซอง ส่วน ฮันโซฮี รับบทเป็น ยุนแชอ๊ก นักสืบผู้มีชื่อเสียงในเรื่องการทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ ทั้งสองต้องมาร่วมมือกันล้วงลึกเข้าไปในโลกอันลึกลับและสับสนอลหม่านในปี 1945นักแสดงคนอื่นๆ ยังมีทั้ง “คลอเดีย คิม” (Claudia Kim) จาก สัตว์มหัศจรรย์ อาชญากรรมของกรินเดลวัลด์ (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald) และ อเวนเจอร์ส: มหาศึกอัลตรอนถล่มโลก (Avengers: Age Of Ultron), คิมแฮซุก (Kim Hae-sook) โจฮันชอล (Jo Han-chul) และ วีฮาจุน (Wi Ha-joon) จาก สควิดเกม เล่นลุ้นตาย (Squid Game) ทั้งหมดนี้ทำให้ Gyeongseong Creature จะต้องเป็นซีรีส์ที่ไม่ควรมีใครพลาดชมเพื่อส่งท้ายปี 2023 และต้อนรับการมาถึงของปี 2024ซีรีส์ซึ่งเขียนบทโดย คังอึนคยอง (จาก คุณหมอโรแมนติก (Dr. Romantic) และ What Happens to My Family?) และกำกับโดย จองดงยุน (จาก Hot Stove League) เรื่องนี้ นำเสนอส่วนผสมระหว่างประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ความลึกลับน่าติดตาม และเรื่องราวดราม่าสุดระทึกที่จะทำให้คุณนั่งไม่ติดเบาะชื่อเรื่อง : สัตว์สยองกยองซอง (Gyeongseong Creature)ผู้กำกับ : จองดงยุนผู้เขียนบท : คังอึนคยองรายชื่อนักแสดงนำ : พัคซอจุน, ฮันโซฮี, คลอเดีย คิม, คิมแฮซุก, โจฮันชอล, วีฮาจุนผู้สร้าง : Story & Pictures Media, Kakao Entertainment ร่วมสร้างโดย : Studio Dragonผู้จัดจำหน่าย : Netflixวันเปิดตัว : ซีซั่น 1 ภาค 1 - 22 ธันวาคม 2023 ซีซั่น 1 ภาค 2 - 5 มกราคม 2024เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ: www.netflix.com/GyeongseongCreature