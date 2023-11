ฟินฉ่ำ “โรอุน” คัมแบ็ก เป็นราชบุตรเขยม่ายเสน่ห์ล้น ใน “The Matchmakers”

จะเกิดอะไรขึ้น ? เมื่อหนุ่มม่ายเสน่ห์แรง กับสาวม่ายเสน่ห์ล้น ต้องมารับบทกามเทพแผลงศร จับคู่ให้กับหนุ่มสาวชาวโชซอน ให้ความรักมันล้นเมือง แต่พ่อสื่อกับแม่สื่อ เมื่อมาอยู่ใกล้กัน ศรนั้นจะไม่แผลงพวกเขาเองยังไงไหว เตรียมมาฟินกันให้จุกๆ ใน “The Matchmakers” ซีรีส์พีเรียดโรแมนติกเบาสมอง เรื่องใหม่จากเกาหลีกับความน่ารักของสองนักจับคู่แห่งยุคโชซอน ที่ต้องมาสร้างคู่รักใหม่ แต่จะห้ามใจกันเองได้อย่างไร เมื่อพวกเขาทั้งสอง รับบทโดย ดาราเสน่ห์แรงระดับ “โรอุน” และ “โจอีฮยอน” จนกวาดเรตติ้งอันดับ 1 ในเกาหลีในวันเวลาที่ออกอากาศมาแล้วงานนี้เตรียมฟินตาแตก เพราะ “The Matchmakers” โกยนักแสดงเสน่ห์ทะลักอย่าง “โรอุน” จากวง SF9 ที่ตอนนี้ผันตัวมาลุยงานแสดงแบบเต็มตัวแล้ว หลังร่วมจอในซีรีส์เรตติ้งพุ่งมากมาย ไล่ตั้งแต่ Extraordinary You (2019), The King's Affection (2021) และล่าสุดเพิ่งอวสานไปสดๆร้อนๆอย่าง Destined With You (2023) เรียกว่าไม่ปล่อยให้แฟนๆรอนาน ส่งผลงานการแสดงมาออนแอร์ต่อกันแบบรัวๆ สวมบท “ชิมจองอู” บุรุษหนุ่มผู้เลอโฉม และกลายเป็นชายที่อายุน้อยที่สุดที่สามารถสอบเข้ารับราชการได้ติด แต่เพราะโชคชะตาเล่นตลก ทำให้เขาอยู่ๆก็กลายเป็นราชบุตรเขย ซึ่งเป็นม่าย ด้วยข้อบังคับทำให้เขาต้องครองตัวเป็นโสดยาวนานกว่า 8 ปีจากนักแสดงสุดฮ็อตใจละลายฝ่ายชาย ในเรื่องนี้โรอุนยังได้แสดงประกบ “โจอีฮยอน” จาก Hospital Playlist (2020), School 2021 (2021) และแจ้งเกิดแบบเต็มตัวจากซีรีส์ All of Us Are Dead (2022) โดยในเรื่องนี้ เธอต้องแสดงเป็น “จองซุนด็อก” แม่ม่ายที่ยังทั้งสาวและสวย กับภารกิจลับๆของเธอในการจับคู่คนโสดในโชซอนให้ลงเอยกันด้วยความรัก สวมบทกามเทพสาวที่คอยแผลงศรไปทั่ว แต่งานนี้กลับต้องเผชิญความว้าวุ่น เมื่อศรกำลังจะแผลงมาที่ตัวเองด้วย แล้วเรื่องราววุ่นๆ มันจะไปจบที่ไหน ต้องมาคอยลุ้นกัน“The Matchmakers” เป็นผลงานล่าสุดของผู้กำกับ ฮวังซึงกี จาก Radio Romance มาแท็กทีมกับ ฮาซูจิน นักแสดงเขียนบทจาก Sell Your Haunted House ที่เปลี่ยนแนวมาจัดเต็ม ซึ่งการันตีความแรงของซีรีส์ด้วยการที่ฉายสัปดาห์แรกในเกาหลี ที่ขึ้นอันดับ 1 ในวันและเวลาออกอากาศดังกล่าวในแบบทันที โดยตอนแรกสามารถทำเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศได้มากถึง 4.5% และเฉพาะในกรุงโซลได้มากถึง 4.2% ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าจับตาอยู่ไม่น้อย เพราะด้วยฟอร์มและกระแสตอบรับ เตรียมเรตติ้งพุ่งไต่ระดับความแรงกันได้เลย โดยแฟนซีรีส์สามารถติดตามแบบฟินเต็มร้อยพร้อมซับไทย ทุกคืนวันจันทร์และอังคาร เวลา 21:00 น. เฉพาะที่ Viu เท่านั้น