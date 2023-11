เรื่องย่อซีรีส์จีน “จีบให้วุ่นลงทุนด้วยรัก | Only for Love” [2023]

ชื่อเรื่องสากล : Only for Loveชื่อไทย : จีบให้วุ่นลงทุนด้วยรักชื่อจีน : 以爱为营 | Yi Ai Wei Yingแนวซีรีส์ : โรแมนติก, คอมเมดี้, ธุรกิจผู้กำกับ : กัวหู่ (Guo Hu, ชาย) ผลงานกำกับซีรีส์ “ปรมาจารย์พยัคฆ์กระเรียน | Tiger and Crane” (iQIYI, 2023) และ “หอดอกบัวลายมงคล | Mysterious Lotus Casebook” (iQIYI, 2023)ผู้เขียนบท : หยางเฉียนซื่อ (Yang Qian Zi, หญิง) ผลงานเขียนบทซีรีส์ “เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ | The Legends” (iQIYI, 2019) หรือ “เจาเหยา ลิขิตรักนางพยามาร | The Legends” (Mono Max, 2019)ดัดแปลงจากนิยายออนไลน์เรื่อง : Accidental Love (错撩)ผู้ประพันธ์ : เฉียวเหยา (Qiao Yao)ออกอากาศในจีนทาง : Hunan TV, iQiyi, Mango TVจำนวนตอนออกอากาศ : 36 ตอนจบ ตอนละ 45 นาทีระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 3 พฤศจิกายน – 29 พฤศจิกายน 2023วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ - วันพุธ และ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ (เว้นวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์) 18:00 น. (ตามจีน)ออกอากาศในไทยรับชมอย่างถูกลิขสิทธิ์ทาง : ทรูไอดี เวลา 19:00 น. (ตามไทย) เริ่มตอนแรกวันที่ 3 พฤศจิกายน 2023ซูอี้มีความมุ่งมั่นที่จะต้องได้สัมภาษณ์ “สือเยี่ยน” (รับบทโดย ดีแลน หวัง) ประธานบริษัทการลงทุน หมิงอวี้อวิ๋นช่วง นักธุรกิจหนุ่มหล่ออายุน้อยที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง กับแนวคิดมองหาการลงทุนที่คุ้มค่าจากบริษัทสตาร์ตอัปที่เห็นแววว่ามีอนาคต ภาพลักษณ์การทำงานเก่งฝีมือเจ๋ง ของเขาเป็นที่เลื่องลือไปทั่ว แต่เพราะเป็นคนเก็บตัวจึงแทบไม่เคยมีภาพถ่ายแบบชัดๆ ของประธานสือปรากฏตามสื่อ มากสุดก็เพียงด้านข้างเท่านั้น ที่สำคัญการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้จะเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของเขาในสื่อด้านการเงินสือเยี่ยน เลือกประเด็นสำภาษณ์ของซูอี้ แทน “อวี่หลิง” (รับบทโดย อันเยว่ซือ) นักข่าวดาวดังรุ่นพี่ในออฟฟิศ แต่จู่ๆ “เฉินเซิ่ง” (รับบทโดย หลิวหมิงเฮ่า) เลขาและผู้ช่วยของประธานสือ ได้โทร.มาเลื่อนนัดการสัมภาษณ์ เพราะติดงานเลี้ยงสำคัญที่ “กวนจี้” (รับบทโดย หลิวตงชิ่น) จัดขึ้น และกำชับว่าสือเยี่ยนจะต้องมาให้ได้ เพราะเขานัดคนสำคัญระดับเทพไว้ที่งานเลี้ยง เรื่องนี้ทำให้ ซูอี้ เปลี่ยนแผนตัดสินใจไปดักรอเพื่อขอสัมภาษณ์เขา ในงานเลี้ยงที่คฤหาสน์วอร์เนอร์ เพราะหากไม่ได้สัมภาษณ์เธอก็จะไม่มีบทความลงตีพิมพ์ในสัปดาห์หน้า แต่สื่อเยี่ยนไม่ว่างจริงๆ จึงให้ เฉินเซิ่ง ผู้ช่วยขาเม้าท์ เลื่อนสัมภาษณ์ออกไปอีกระหว่างนั้นในงานเดียวกันนี้ ซูอี้ กลับได้เจอ “อวี้โหยว” (รับบทโดย เว่ยเจ๋อหมิง) ศาตราจารย์ ม.การเงิน ที่อายุน้อยที่สุดโดยบังเอิญ เธอขอแอดวีแชตของเขาไว้อี้โหยวตอบตกลงเช่นกัน ทำให้ไม่สามารถไปฉลองวันเกิดคนรัก “เยว่ซิงโจว” (รับบทโดย หลู่เฉิงเจว๋) ได้ทัน และคืนนั้นเองซูอี้ก็จับได้ว่าซิงโจวนอกใจเธอ และถูกเขาชิงบอกเลิกก่อนในคืนเดียวกันเมื่อเจิ้งซูอี้ทราบว่า ที่แท้ “ฉินสือเยว่” (รับบทโดย เสิ่นอวี่เจี๋ย) มือที่สามที่ทำให้ความรักของเธอต้องพังทลายลง เป็นหลานรักของสือเยี่ยน นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอมุ่งมั่นหนักกว่าเดิม ที่จะสัมภาษณ์ประธานสือให้ได้ และหลังจากนั้นเธอจะจีบให้เขาว้าวุ่นหัวใจเล่นๆ มัดหัวใจซีอีโอหนุ่มผู้แสนเย็นชา เพื่อหวังจะแก้แค้นเอาคืน ให้ทั้งหลานสาวของเขา สือเยว่และซิงโจว คนรักเก่า เรียกเธอว่า น้าสะใภ้ ให้ได้• ไป๋ลู่ (Bai Lu) รับบทเป็น เจิ้งซูอี้- นักข่าวสาวสวยสายเศรษฐกิจ ประจำนิตยสารรู้เฟื่องเรื่องเงินรายสัปดาห์• ดีแลน หวัง หรือ หวังเฮ่อตี้ (Dylan Wang | Wang He Tee) รับบทเป็น สือเยี่ยน- ประธานบริษัทการลงทุน หมิงอวี้อวิ๋นช่วง นักธุรกิจหนุ่มหล่ออายุน้อยที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง• เว่ยเจ๋อหมิง (Wei Zhe Ming) รับบทเป็น อวี้โหยว- ศาตราจารย์ มหาวิทยาลัยการเงินที่อายุน้อยที่สุด• หลิวตงชิ่น (Liu Dong Qin) รับบทเป็น กวนจี้- ลูกชายเพื่อนพ่อและเพื่อนสนิทของสือเยี่ยน 1 ในสามนักดาบแห่งเจียงเฉิง• เจียงเพ่ยเหยา (Jiang Pei Yao) รับบทเป็น ปี้รั่วซาน – นักข่าวสาวสายเศรษฐกิจ ประจำนิตยสารรู้เฟื่องเรื่องเงินรายสัปดาห์ เพื่อนรักของเจิ้งซูอี้• โจวเคออวี่ (Zhou Ke Yu) รับบทเป็น อี้หยาง• เสิ่นอวี่เจี๋ย (Shen Yu Jie) รับบทเป็น ฉินสือเยว่- หลานหลาวของน้าเล็ก หรือสือเยี่ยน• หลูเฉิงเจว๋ (Lu Cheng Jue) รับบทเป็น เยว่ซิงโจว- คนรักของเจิ้งซูอี้• หลิวหมิงเฮ่า (Liu Ming Hao) รับบทเป็น เฉินเซิ่ง- เลขาและผู้ช่วยส่วนตัวของประธานสือเยี่ยน• หวังเหว่ย (Wang Wei) รับบทเป็น ก่งหนาน• โคว่เจิ้นไห่ (Kou Zhen Hai) รับบทเป็น สือเหวินกวง- ประธานใหญ่บริษัทหมิงอวี้อวิ๋นช่วง พ่อของสือเยี่ยน• เนี่ยหยวน (Nia Yaun) รับบทเป็น ก่วนเซียงเฉิง- พ่อของกวนจี้• เจิ้งลี่ (Zeng Li) รับบทเป็น ถังอี้- หัวหน้า(กอง)บรรณาธิการ นิตยสารรู้เฟื่องเรื่องเงินรายสัปดาห์• ต่งฉวน (Dong Xuan) รับบทเป็น ซงเล่อหลัน• อันเยว่ซือ (An Yue Xi) รับบทเป็น อวี่หลิง - นักข่าวสาวสายเศรษฐกิจ ประจำนิตยสารรู้เฟื่องเรื่องเงินรายสัปดาห์ รุ่นพี่และคู่ปรับของเจิ้งซูอี้• หยางไท่หลาง (Yang Tai Lang | James Yang) รับบทเป็น เฉินคัง- ประธานบริษัทเล่ออันเทคโนโลยีเรียบเรียงจาก : trueid.net, mydramalist.com, wikipedia.orgภาพประกอบ : trueid, Mango TV, weibo.com, twitter.com